瀨戸内海旅行住哪裡？三間特色旅宿任你選

四國北側的瀨戶內海，散落著無數特色小島，不但是瀨戶內國際藝術祭的舞台，也是人氣的跳島旅遊據點。從香川的特色住宿到離島上的悠閒旅宿，入住平價風格空間，體驗不一樣的海島時光！

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★UDON HOUSE

改建自JR「本山」站旁古老民宅的住宿設施「UDON HOUSE」，以烏龍麵為主角，精心規劃了2天1夜的深度行程。辦理入住後先在老師的指導下從熬湯、參訪農園到實際製作，親手打造烏龍麵來品嚐。第2天一早，則由在地導遊帶領巡訪3家在地烏龍麵店一一品嚐，下午則有多樣的當地行程可參加，不論是就近前往附近的父母之濱、或是體驗海上活動，享受不一樣的香川之旅。

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【店家資訊】

地址：香川県三豊市豊中町岡本1651-3

電話：+81-875-89-1362

Check in12：00

Check out10：00





★瀬戸内隠れ家リゾートCiela

從廣島尾道港搭船約30分鐘就能抵達的百島，位於瀨戶內海中央，周邊海面平靜，是初學者體驗划橡皮艇或立槳衝浪（SUP）的人氣離島。坐落在海濱的整棟租借小別墅內齊備釣具、電影放映機、烤肉架等用具，廚具也一應俱全，可以自備食材到小島上欣賞宜人風景，在海邊小屋中享受悠閒的度假時光，盡情放空。

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【店家資訊】

地址：広島県尾道市百島町2586-22

Check in14：00

Check out10：00





★女木島ビーチアパート

桃太郎傳說中的鬼島「女木島」是瀨戶內國際藝術祭中的一大據點，吸引眾多旅客造訪。以美國西海岸的海邊小屋為概念打造的住宿設施，融合旅館與青年旅社，讓旅客保有房內私人空間的同時，也可以在寬敞舒適的交誼廳與其他旅客交朋友並自由使用廚房。公共空間洋溢溫馨的氛圍，牆上懸掛繪畫作品更增添藝術氣息。

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【店家資訊】

地址：香川県高松市女木町453-1

電話：+81-87-821-1810（瀬戸内ステイ）

Check in15：00

Check out10：00





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