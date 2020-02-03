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日本十大最美海邊車站　免徒步就能賞美景！

2020-02-03 09:01Skyscanner

誰說看海就一定要去海邊？在日本就有很多美麗的海邊車站，當踏出車廂的一瞬間，大海、群山、夕陽、綠樹盡在眼前。緩慢行駛的列車、一望無際的大海、美麗的自然景觀，只需要一張列車票，就能讓你感受到日本獨特的魅力！想要去體驗嗎？Skyscanner為大家推薦這10個日本的海邊車站，徒步0分鐘就能探尋到絕佳美景

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📌 愛媛縣：下灘站

下灘站位於日本愛媛縣伊予市，屬於JR四國線路的鐵路車站。這裡不僅是眾多鐵道迷必打卡的勝地，也是攝影愛好者拍攝的理想場所。雖然只有一個站亭和幾張長凳，卻有著別樣的風情。當列車沿著海岸線飛馳而過時，海洋、天空、列車的湛藍融為一色。黃昏時分夕陽西下，天空被染成紅色，自然景色美不勝收。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 北海道：北濱站

北濱車站位於北海道網走市，是JR北海道钏網本線上的一個無人值守車站，也是離大海最近的溫馨小站。站在車站中眼前便是遼闊的鄂霍次克海，陣陣海風吹過，非常愜意。車站的接待室裡，到處都貼滿了遊客的留言條和卡片，使得北濱站成為日本在海外最著名的一個車站，也成為北海道最具代表性的一道風景。

photo from：timgsa.baidu.com
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📌 新潟縣：青海川站

青海川站位於日本新潟縣糸魚川市，是JR東日本信越本線的車站。站台旁是日本海，沒有任何遮擋，當列車越過青山間的隧道，展開在眼前的就是無邊無際的大海，青海川的海面湛藍無瑕，與天空的顔色混爲一體，無邊無際。夕陽西下，在車站眺望遠方的美景，仿佛時光停留一般美好。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 青森縣：驫木站

馬木站位於青森縣西津輕郡深浦町，屬於JR五能線，也是五能線上最受歡迎的車站。車站依偎著日本海，旁邊有一個有年代感的木制候車廳，站台就能眺望美麗的日本海景。每年秋天，在海面的西邊方角處可以看到夕陽消失的場景，猶如電影畫面一樣美好。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 神奈川縣：海芝浦站

海芝浦站位於神奈川縣橫濱市，是JR東日本道鶴見線的車站，同時也是該線的終點站。車站距離海邊很近，下了車就是大海，車窗外是蔚藍的大海和緩緩行駛的郵輪。近年在車站建設了一個小型公園，名爲「海芝公園」，可以清楚地欣賞鶴見翼橋的景色。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 茨城縣：日立站

日立站位於茨城縣日立市，屬於JR東日本旅客鐵道和JR日本貨物鐵道常磐線上的一個站點。與其他車站不同的是站房有成片的落地窗，像一個美術館，站在落地玻璃墻邊能夠很好地看到太平洋的水平線。每當日出日落時，這裡的景色更是無比迷人。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 高知縣：安和站

安和站位於高知縣須崎市郊區近海岸線，屬於四國旅客鐵道JR土讃線的車站，旁邊是安和海水浴場，據說這是距離太平洋最近的一個海邊車站。清晨，日出的光芒照耀在海平面上，即使坐在候車室的長椅上，也能看見大海。海灘邊棕搖曳的棕櫚樹，眼前的美景，瞬間讓人心情大好。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 島根縣：馬路站

馬路站位於島根縣大田市，屬於JR西日本山陰本線上的一個站點。鐵路兩旁是木質的房屋，清新而又質樸。世界著名文化遺産石見銀山以及位於鄉間古道的津溫泉就在附近，是泡湯看海的絕佳勝地。

photo from:cdn.sohucs.com
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📌 鹿兒島：龍水站

龍水站（竜ケ水駅）位於鹿兒島縣鹿兒島市，屬於JR九州旅客鐵道的車站。1993年這裡曾發生過嚴重的泥石流災害，靠海的一側立了一塊石碑來紀念災害複興。從車站的月台上，就可以直接看見鹿兒島灣和遠處的櫻島，海面上零零星星散布著養魚人的駐點，充滿了濃郁的生活氣息。

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📌 長崎縣：千綿站

千綿站位於長崎縣東彼杵郡，是JR 大村線上的一個站點，也是九州最著名的海邊車站。面前的大村灣海水清澈明淨，幾乎被陸地環繞。據說，站在千綿站邊，望向海的方向，會特別想念家鄉。

photo from:cdn.sohucs.com
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日本旅行，一定要到海邊走走，感受列車行駛在碧海藍天間的美好時刻。

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推薦閱讀：日本櫻花全攻略：2020日本櫻花開花期預測+日本賞櫻景點推薦！

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