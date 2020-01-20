親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎證實病例

繼阿扁宣布退出政壇 一邊一國行動黨今公告「解散」

2020日本櫻花櫻前線必追！日本櫻花三大名所&人氣景點推薦

2020-01-20 09:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

大家的2020日本櫻花之旅準備好了嗎？日本氣象株式協會在1/9公布了2020日本櫻花的櫻前線預測，讓人實在越來越忍不住，想直接把機票刷下去啦！現在就趕快著小編一起來去看看日本櫻花景點有哪些，準備把特休請一請啦！

2020日本櫻花櫻前線

▲2020日本櫻花櫻前線。（圖／日本気象株式会社）
▲2020日本櫻花櫻前線。（圖／日本気象株式会社）
分享

由於今年暖冬的影響，整體從10~12月的氣溫都比往年高，因此2020日本櫻前線預測，日本關東地區的櫻花會提早一週，在3/19左右開花，關西地區的大阪、京都則預計在3/25左右開花，東北地區則在4月第一週左右，北海道則是5/10左右，不過這些都只是第一回預測，實際還是會根據天氣情況變化。

＊資訊來源：日本気象株式会社

在看完了2020日本櫻前線預測後，不少人會開始看機票，在這之前不妨可以參考一下日本各地的櫻花玩法，看到便宜的機票就可以直接刷下去啦！小編在這裡也直接提供幾個超經典、超人氣櫻花景點給大家，希望大家都能走在花路上呀！

日本櫻花名所三大推薦

日本櫻花名所三大推薦＃1

高遠城址公園

▲2020日本櫻花名所推薦-高遠城址公園。(圖／©伊那市觀光協会)
▲2020日本櫻花名所推薦-高遠城址公園。(圖／©伊那市觀光協会)
分享

長野的高遠城擁有「天下第一櫻」的稱號！從日本戰國時代至此，城址的外圍已被高達1500棵櫻花樹包圍，春天到高遠城賞日本櫻花，絕對每棵櫻花樹下都坐滿了來賞櫻、野餐的人群。

另外高遠城的日本櫻花最特別的點在於，這的櫻花是與其他景點不同的品種，高遠城種植的小彼岸櫻花較為粉嫩，熱鬧兼具獨特唯美浪漫的日本賞櫻名所非高遠城莫屬。若你親眼到高遠城賞櫻，一定會肯定它的美及稱號。

＊開放時間：6：00～22：00

＊詳細地址：長野縣伊那市高遠町東高遠2295

日本櫻花名所三大推薦＃2

奈良吉野山

▲2020日本櫻花名所推薦-奈良吉野山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲2020日本櫻花名所推薦-奈良吉野山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

奈良除了各大著名的文化古蹟遺址，以及可愛的鹿可以餵食玩耍，奈良吉野山可是日本櫻花名所地之一。吉野山擁有多個世界遺產景點，在春天櫻花盛開時，多達三萬株的櫻花一同齊放，因此吉野山更有一目千本的美稱，光是想像從下千本、中千本、上千本及奧千本齊放的滿山櫻花景色，就讓人想立馬飛至奈良觀賞其壯麗美景。

＊地址：奈良縣吉野郡吉野町吉野1612

日本櫻花名所三大推薦＃3

弘前公園

▲2020日本櫻花名所推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©J...
▲2020日本櫻花名所推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©JNTO)
分享

春天到青森的弘前公園賞櫻，能看見與目黑川相似卻更美的日本櫻花景色，在弘前公園的河川上被落下的櫻花覆蓋，而粉白色花海上還能坐著小船悠遊其中，這就是春天應有的浪漫。

▲2020日本櫻花景點推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©J...
▲2020日本櫻花景點推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©JNTO)
分享

弘前櫻花季的夜晚點燈更加動人，垂櫻在河岸兩旁隨風搖把，落下的小花朵像極了雪花，而點燈的櫻花隧道，走在當中就像仙境般。非常建議一次欣賞白天及夜裡的弘前公園櫻花，不同景致及氛圍、50種日本櫻花花種都值得慢慢欣賞。

＊櫻花季票價：大人310日幣、兒童100日幣

＊開放時間：9:00～17:00

＊地址：青森縣弘前市下白銀町1

日本富士山櫻花景點

日本富士山櫻花景點＃1

新倉山淺間公園

▲2020日本櫻花景點推薦-新倉山淺間神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行...
▲2020日本櫻花景點推薦-新倉山淺間神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

新倉山淺間神社位於富士山周邊，園區內共有約650株的櫻花樹，被稱是為唯一能眺望富士山與櫻花360度全景的賞櫻景點，甚至被選為21個身為攝影人死前必去的地方之一。

不過想要看到如此櫻花美景，必須要先爬上398階石階梯，而這條通往佳賞櫻展望台的階梯名為「咲くや姫」，是由富士山市民票選出來的，代表著日本神話中的櫻花、梅花、富士山之神，沿途可見櫻花、富士山、忠靈塔相互襯印的美景，既迷人又優美。

日本富士山櫻花景點＃2

忍野八海

▲2020日本櫻花景點推薦-忍野八海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲2020日本櫻花景點推薦-忍野八海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

忍野八海位於山梨縣忍野村，是由富士山的雪水融化後，流到山腳下而形成的八處湧泉，因此湧泉的水質特別清澈湛藍，有的池子裡甚至還能看到藍色鯉魚，讓忍野八海被認定為天然記念物及新富岳百景之一。

每到日本櫻花季時，忍野八海的池畔美景、小橋流水與櫻花，加上遠方壯觀的富士山互相襯映，附近的新百庄川沿岸更有多達200株的櫻花樹，一同綻放的美麗畫面，真的是一生必看一次的夢幻櫻花景色。

日本富士山櫻花景點＃3

長崎公園

▲2020日本櫻花景點推薦-富士山櫻花。（圖／©Akira Okada/©JNT...
▲2020日本櫻花景點推薦-富士山櫻花。（圖／©Akira Okada/©JNTO）
分享

如果不喜歡人擠人的話，建議可以到音樂盒森林美術館附近的長崎公園，這裡沒有熱鬧的觀光景點可以逛，也沒有大片櫻花樹，但是卻可以看見一望無際的河口湖與遠方的富士山，搭配湖畔幾株粉色櫻花樹點綴，雖無數大便是美的壯觀美景，卻有些文藝氣息的浪漫感。

＊地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石/河口

＊交通：在河口湖站搭「河口湖自然生活館」的公車在「SUNNIDE前長崎公園入口站」下車徒歩3分。

日本人氣櫻花景點

日本人氣櫻花景點＃1

日本靜岡河津櫻

▲2020日本櫻花景點推薦-靜岡河津櫻。（圖／©Yasufumi Nishi/©...
▲2020日本櫻花景點推薦-靜岡河津櫻。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO）
分享

在日本本島最早開花的則是位於靜岡的河津櫻，河津櫻的特色是花蕊相較於一般櫻花也比較大朵，加上鮮嫩亮眼的粉色花瓣更是討人喜歡。每年在河津站附近都會舉辦「河津櫻祭典」，其中又以河津川的整排櫻花樹「河津桜並木」最為人知，揭開了每年日本櫻花季的序幕，再加上河津川沿岸的金黃油菜花海，更是雙重視覺饗宴。

日本人氣櫻花景點＃2

大阪淀屋橋港

▲2020日本櫻花景點推薦-大阪淀屋橋港。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲2020日本櫻花景點推薦-大阪淀屋橋港。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

春天到臨，櫻花盛開，此時便是最佳飛去日本賞櫻的好時機！2020大阪賞櫻熱門地點：大阪城公園、毛馬櫻之宮公園。徜徉在春日和煦的陽光之下，讓您漫步在漫天的櫻吹雪，水上巴士遊覽船讓您欣賞河岸邊櫻花盛開的美景，享受春天的美好。

日本人氣櫻花景點＃3

宮城白石河堤

▲2020日本櫻花景點推薦-宮城白石河堤。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲2020日本櫻花景點推薦-宮城白石河堤。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

說到宮城最有名的賞櫻花活動，就是白石河堤的一目千本櫻，這可以說是是日本東北賞櫻的人氣景點，每到賞櫻時節，一眼望過去是滿滿的粉紅色櫻花，盛開著百年的吉野櫻跟櫻花樹飽和的粉紅色，搭配遠方的藏王連峰，山頂未融的殘雪，增添不少美麗氣息。

許多人會在大河原櫻花祭時坐在櫻花樹下，臨著河畔體驗日本人的賞櫻，更加碼準備應景的日式櫻花便當跟粉紅櫻花飲品，讓旅人可以體驗滿滿的粉紅櫻花饗宴，感受全然不同的粉紅賞櫻氣氛。

想知道更多日本賞櫻內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞櫻富士山公園

延伸閱讀

賞櫻 新北多處開 武陵2月8日開跑

新北迎春花 櫻花、梅花、茶花紛綻放

暖冬影響 阿里山迷糊步道櫻花開

2020台灣櫻花野餐企劃！武陵農場櫻花野餐×...

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

2020-01-16 11:02

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

走跳世界／遊日賞櫻 享受皇室級奢華食宿

2020-01-10 15:25

到日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

2020-01-10 09:00

提早訂機票了！日本暖春，民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

岡山最迷人的城市 津山藝廊住一晚

2020-01-09 09:00

日本人為何全球壽命最長？長壽秘訣大揭秘！

2020-01-08 11:00

走跳世界／搭歌詩達郵輪 日韓奢華賞櫻

2020-01-07 09:27

鬼怒川、只見線、小樽運河.. 日本冬季5大必去景點不可錯過！

2020-01-01 12:00

大人小孩都能玩得開心　「體驗型工廠」讓親子日本旅更有趣

2019-12-31 15:32

沖繩、石垣島、鳥取　日本郵輪旅遊＋包車推薦這樣玩！

2019-12-31 12:01

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

金光閃閃、被人窺視、卡在馬桶... 精選「日本馬桶合輯」 曾留意過日本旅遊的店家廁所嗎？！

2019-12-27 11:00

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

消費稅變10%、離境日本多付稅！1／1起赴日本旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

日本廉航太威了！黑白色調機艙好時尚、可躺平商務艙　ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 23:35

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 13:26

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

日本主題式、體驗型旅宿夯　打造意想不到的住宿時光

2019-12-16 10:01

泡湯不只是泡湯~ 日本繽紛多元的複合式溫泉設施體驗

2019-12-14 10:03

再現0.27字頭！日圓創8個月新低點，換5萬台幣「現賺140盤壽司」

2019-12-13 10:35

金泉、銀泉、銀山溫泉..2019年5大日本必去「溫泉聖地」懶人包

2019-12-12 09:04

日本周遊券JR PASS全指南　搞懂日本周遊券怎麼買最划算！

2019-12-10 09:03

日本遛小孩的好去處！ ３處最新親子同樂體驗空間 讓你出國免煩惱

2019-12-08 10:02

紅到日本！台灣吃不到的「台灣大腸鍋」 日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 21:14

絕美高空瞭望台、透明超高電梯！東京全新Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-12-07 11:32

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

2019-12-05 20:54

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

絕對萌炸！村上隆Ｘ哆拉a夢聯合辦展！鐵粉必看「Superflat Doraemon」超好拍展覽終於登場

2019-11-20 18:12

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03
看更多

熱門文章

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

2020-01-16 11:02

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

京都花見小路禁止遊客拍攝後　京都「基本禮儀和禁忌」你知道多少？

2020-01-17 11:58

提早訂機票了！日本暖春，民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

日本最早花火大會！2020沖繩琉球海炎祭懶人包

2020-01-08 09:05

古色古香京都繽紛美術館 博物館的藝文散步小旅行

2020-01-18 12:00

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

開化堂、Dean&Deluca之外，京都還有哪些不容錯過的咖啡店?

2020-01-15 10:01

續探新低！時隔一週 換5萬台幣能多賺2942日圓

2020-01-10 12:51

走跳世界／遊日賞櫻 享受皇室級奢華食宿

2020-01-10 15:25

免1.5%海外刷卡手續費 街口支付現在到日本玩也能刷

2020-01-14 17:09

韓國最棒的滑雪體驗！　五大渡假村「滑雪+泡湯」組合推薦

2020-01-12 12:00

「東急PLAZA」重回澀谷，打造最有大人味的時尚空間

2020-01-12 10:02

2020 東京奧運主會場「新國立競技場」隈研吾操刀完工

2020-01-17 07:24

旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！

2020-01-18 09:10

日本廉航太威了！黑白色調機艙好時尚、可躺平商務艙　ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 23:35

台灣血拼族注意！韓國樂天、新羅免稅店取消「海外信用卡」服務，剩銀聯卡與支付寶可用

2019-12-26 17:05

45屆日本飯店百選出爐！「加賀屋」成功3連霸

2020-01-20 08:02

不能錯過的最佳味道！東京第一絕品生起士蛋糕SIROTAE

2020-01-10 11:02

東京迪士尼「達菲彩繪列車」萌翻！期間快閃4個月，6款達菲車票必收

2020-01-07 17:53

超優質感！ 東京代代木獨棟私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2020-01-19 10:01

日本人為何全球壽命最長？長壽秘訣大揭秘！

2020-01-08 11:00

2020日本櫻花櫻前線必追！日本櫻花三大名所&人氣景點推薦

2020-01-20 09:02

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 13:26

京都金閣寺設計師操刀 福島「淨樂園」收錄四季連峰

2020-01-04 09:00

最新療癒小物！ 日本超美型橡皮擦"一手擦出富士山"十分樂趣～

2020-01-07 14:10

到日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

2020-01-10 09:00

4米高「衝浪皮卡丘」首度現身！還有10隻皮卡丘大遊行

2020-01-08 10:33

東京奧運在即 日本旅遊觀光2019回顧與2020重點小筆記

2020-01-09 10:02

百去不厭的京都奈良，這個年假再去一次就要這樣玩！

2020-01-03 11:04

消費稅變10%、離境日本多付稅！1／1起赴日本旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

岡山最迷人的城市 津山藝廊住一晚

2020-01-09 09:00

東京澀谷最新地標，可眺望澀谷夜景、富士山的展望台體驗分享

2020-01-08 12:00

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 14:59

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 14:10

冰上釣鱒魚得再等等！ 韓國「華川櫻鱒節」延後1週

2019-12-31 14:12

走跳世界／搭歌詩達郵輪 日韓奢華賞櫻

2020-01-07 09:27

哪些地方非玩不可？ 沖繩自由行秘笈大公開

2020-01-01 08:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top