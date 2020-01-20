2020日本櫻花櫻前線必追！日本櫻花三大名所&人氣景點推薦

大家的2020日本櫻花之旅準備好了嗎？日本氣象株式協會在1/9公布了2020日本櫻花的櫻前線預測，讓人實在越來越忍不住，想直接把機票刷下去啦！現在就趕快著小編一起來去看看日本櫻花景點有哪些，準備把特休請一請啦！

2020日本櫻花櫻前線

▲2020日本櫻花櫻前線。（圖／日本気象株式会社） 分享 facebook

由於今年暖冬的影響，整體從10~12月的氣溫都比往年高，因此2020日本櫻前線預測，日本關東地區的櫻花會提早一週，在3/19左右開花，關西地區的大阪、京都則預計在3/25左右開花，東北地區則在4月第一週左右，北海道則是5/10左右，不過這些都只是第一回預測，實際還是會根據天氣情況變化。

＊資訊來源：日本気象株式会社

在看完了2020日本櫻前線預測後，不少人會開始看機票，在這之前不妨可以參考一下日本各地的櫻花玩法，看到便宜的機票就可以直接刷下去啦！小編在這裡也直接提供幾個超經典、超人氣櫻花景點給大家，希望大家都能走在花路上呀！

日本櫻花名所三大推薦

日本櫻花名所三大推薦＃1

高遠城址公園

▲2020日本櫻花名所推薦-高遠城址公園。(圖／©伊那市觀光協会) 分享 facebook

長野的高遠城擁有「天下第一櫻」的稱號！從日本戰國時代至此，城址的外圍已被高達1500棵櫻花樹包圍，春天到高遠城賞日本櫻花，絕對每棵櫻花樹下都坐滿了來賞櫻、野餐的人群。

另外高遠城的日本櫻花最特別的點在於，這的櫻花是與其他景點不同的品種，高遠城種植的小彼岸櫻花較為粉嫩，熱鬧兼具獨特唯美浪漫的日本賞櫻名所非高遠城莫屬。若你親眼到高遠城賞櫻，一定會肯定它的美及稱號。

＊開放時間：6：00～22：00

＊詳細地址：長野縣伊那市高遠町東高遠2295

日本櫻花名所三大推薦＃2

奈良吉野山

▲2020日本櫻花名所推薦-奈良吉野山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

奈良除了各大著名的文化古蹟遺址，以及可愛的鹿可以餵食玩耍，奈良吉野山可是日本櫻花名所地之一。吉野山擁有多個世界遺產景點，在春天櫻花盛開時，多達三萬株的櫻花一同齊放，因此吉野山更有一目千本的美稱，光是想像從下千本、中千本、上千本及奧千本齊放的滿山櫻花景色，就讓人想立馬飛至奈良觀賞其壯麗美景。

＊地址：奈良縣吉野郡吉野町吉野1612

日本櫻花名所三大推薦＃3

弘前公園

▲2020日本櫻花名所推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©JNTO) 分享 facebook

春天到青森的弘前公園賞櫻，能看見與目黑川相似卻更美的日本櫻花景色，在弘前公園的河川上被落下的櫻花覆蓋，而粉白色花海上還能坐著小船悠遊其中，這就是春天應有的浪漫。

▲2020日本櫻花景點推薦-青森弘前城。(圖／©Hirosaki city/©JNTO) 分享 facebook

弘前櫻花季的夜晚點燈更加動人，垂櫻在河岸兩旁隨風搖把，落下的小花朵像極了雪花，而點燈的櫻花隧道，走在當中就像仙境般。非常建議一次欣賞白天及夜裡的弘前公園櫻花，不同景致及氛圍、50種日本櫻花花種都值得慢慢欣賞。

＊櫻花季票價：大人310日幣、兒童100日幣

＊開放時間：9:00～17:00

＊地址：青森縣弘前市下白銀町1

日本富士山櫻花景點

日本富士山櫻花景點＃1

新倉山淺間公園

▲2020日本櫻花景點推薦-新倉山淺間神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

新倉山淺間神社位於富士山周邊，園區內共有約650株的櫻花樹，被稱是為唯一能眺望富士山與櫻花360度全景的賞櫻景點，甚至被選為21個身為攝影人死前必去的地方之一。

不過想要看到如此櫻花美景，必須要先爬上398階石階梯，而這條通往佳賞櫻展望台的階梯名為「咲くや姫」，是由富士山市民票選出來的，代表著日本神話中的櫻花、梅花、富士山之神，沿途可見櫻花、富士山、忠靈塔相互襯印的美景，既迷人又優美。

日本富士山櫻花景點＃2

忍野八海

▲2020日本櫻花景點推薦-忍野八海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

忍野八海位於山梨縣忍野村，是由富士山的雪水融化後，流到山腳下而形成的八處湧泉，因此湧泉的水質特別清澈湛藍，有的池子裡甚至還能看到藍色鯉魚，讓忍野八海被認定為天然記念物及新富岳百景之一。

每到日本櫻花季時，忍野八海的池畔美景、小橋流水與櫻花，加上遠方壯觀的富士山互相襯映，附近的新百庄川沿岸更有多達200株的櫻花樹，一同綻放的美麗畫面，真的是一生必看一次的夢幻櫻花景色。

日本富士山櫻花景點＃3

長崎公園

▲2020日本櫻花景點推薦-富士山櫻花。（圖／©Akira Okada/©JNTO） 分享 facebook

如果不喜歡人擠人的話，建議可以到音樂盒森林美術館附近的長崎公園，這裡沒有熱鬧的觀光景點可以逛，也沒有大片櫻花樹，但是卻可以看見一望無際的河口湖與遠方的富士山，搭配湖畔幾株粉色櫻花樹點綴，雖無數大便是美的壯觀美景，卻有些文藝氣息的浪漫感。

＊地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石/河口

＊交通：在河口湖站搭「河口湖自然生活館」的公車在「SUNNIDE前長崎公園入口站」下車徒歩3分。

日本人氣櫻花景點

日本人氣櫻花景點＃1

日本靜岡河津櫻

▲2020日本櫻花景點推薦-靜岡河津櫻。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO） 分享 facebook

在日本本島最早開花的則是位於靜岡的河津櫻，河津櫻的特色是花蕊相較於一般櫻花也比較大朵，加上鮮嫩亮眼的粉色花瓣更是討人喜歡。每年在河津站附近都會舉辦「河津櫻祭典」，其中又以河津川的整排櫻花樹「河津桜並木」最為人知，揭開了每年日本櫻花季的序幕，再加上河津川沿岸的金黃油菜花海，更是雙重視覺饗宴。

日本人氣櫻花景點＃2

大阪淀屋橋港

▲2020日本櫻花景點推薦-大阪淀屋橋港。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

春天到臨，櫻花盛開，此時便是最佳飛去日本賞櫻的好時機！2020大阪賞櫻熱門地點：大阪城公園、毛馬櫻之宮公園。徜徉在春日和煦的陽光之下，讓您漫步在漫天的櫻吹雪，水上巴士遊覽船讓您欣賞河岸邊櫻花盛開的美景，享受春天的美好。

日本人氣櫻花景點＃3

宮城白石河堤

▲2020日本櫻花景點推薦-宮城白石河堤。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

說到宮城最有名的賞櫻花活動，就是白石河堤的一目千本櫻，這可以說是是日本東北賞櫻的人氣景點，每到賞櫻時節，一眼望過去是滿滿的粉紅色櫻花，盛開著百年的吉野櫻跟櫻花樹飽和的粉紅色，搭配遠方的藏王連峰，山頂未融的殘雪，增添不少美麗氣息。

許多人會在大河原櫻花祭時坐在櫻花樹下，臨著河畔體驗日本人的賞櫻，更加碼準備應景的日式櫻花便當跟粉紅櫻花飲品，讓旅人可以體驗滿滿的粉紅櫻花饗宴，感受全然不同的粉紅賞櫻氣氛。

想知道更多日本賞櫻內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」