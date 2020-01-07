走跳世界／搭歌詩達郵輪 日韓奢華賞櫻

雄獅旅行社3月31日與歌詩達威尼斯號合作，推出日韓賞櫻限定威尼斯號8日遊。 圖／雄獅旅行社提供 分享 facebook

想要來趟奢華又舒服的賞櫻之旅，搭郵輪是不錯的選擇。

不僅可免去「搬家」移動之苦，輕鬆踩遍日韓櫻花景點，還能在船上大啖和牛、龍蝦及牛肉麵，即使吃素也有專區可享用，吃喝玩樂一次滿足。

台灣人愛到日本旅遊，尤其是賞櫻期間，根據日本國家旅遊局統計，去年3、4月櫻花季，台灣旅客赴日旅遊人數高達569萬人次，數字相當驚人，也可看出台灣人對賞櫻的熱愛程度。

前往賞櫻的交通方式，除了搭飛機外，近年來最流行搭郵輪到日本賞櫻旅遊，據統計指出，台灣目前穩居亞洲第二大郵輪市場，光是2018年台灣搭乘郵輪旅客人次，就有40萬人次左右，每年成長幅度超過20%。

裝扮成「義大利公爵與他的女兒」的演員會在船上快閃與旅客互動。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

唯一日韓賞櫻航次

看準郵輪旅遊趨勢，有不少旅行社業者與郵輪公司合作推出限定賞櫻行程，其中，由雄獅旅行社包船的歌詩達郵輪威尼斯號，推出唯一航次日韓賞櫻行程。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，近年來隨著郵輪市場愈來愈蓬勃發展，觀察發現到台灣旅客不只偏好搭大船，還要是新的、科技化的船。因此，特別與去年5月才下水、可容納近5,000名旅客，且專為亞洲旅客設計的威尼斯號合作，規畫唯一的日韓賞櫻航次，期待吸引客人青睞。

此外，游國珍表示，航程沿途停靠的景點，也是吸引旅客的關鍵。有別於其他郵輪以停靠長崎、沖繩、鹿兒島、宮古島等航點，今年威尼斯號日韓賞櫻則會走日本祕境「山陰山陽」，前往京都府舞鶴、石川縣金澤、鳥取縣境港等3個港口，讓想深入體驗日本文化的旅客，透過搭郵輪就能走遍這些行政區，欣賞限定美景。同時，還會到釜山鎮海軍港欣賞被美國媒體CNN評為韓國必訪景點之一，也是全韓國人氣最旺的賞櫻盛典，這些都是與以往的賞櫻郵輪相當不同的地方。不僅如此，旅客下船後，還可以參加旅行社規畫的櫻花野餐活動，可以一邊欣賞櫻花，一邊品嘗櫻花餐盒。

船上有多種美食提供旅客選擇。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

船上還可以喝得到珍珠奶茶，不過每杯要上百元台幣。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

和牛龍蝦免費吃

郵輪最被詬病的，就是船上餐食不夠美味的問題，為了更符合台灣人口味，雄獅旅行社砸8位數字提升餐食水準，像是讓每位旅客可以品嘗到付費餐廳卡薩諾瓦的和牛套餐。另有台灣人最愛的龍蝦大餐，也可以在最後一晚上吃得到。消夜時段也不用擔心餓肚子，此次特別與台北晶華酒店合作，將台灣最具有代表性的台灣牛肉麵搬上郵輪，清燉、紅燒等2種口味，預計每晚提供至少2,000碗，共有15,000碗，讓旅客盡情享用。

此外，游國珍提到，過往雄獅旅行社包船都會規畫限定活動，這次也不例外，首創海上草莓日，讓旅客可以在船上吃到日本新鮮草莓及甜點，同時針對吃素的族群推出素食專區，菜色多元且豐富，即使吃素也不用煩惱吃不飽。另提供旅客自選餐期及艙房，讓全家大小出遊更方便。

船上每日活動不斷，多采多姿，不用擔心無聊。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

如果你想去

歌詩達郵輪2020日韓賞櫻限定威尼斯號8日遊，出發時間為2020年3月31日到4月7日間，兩人內艙每人48,900元起，第3、4人每人24,450元起，若同房的第3、4人為12歲以下的兒童，則可以享有免費，詳情可洽詢雄獅旅行社。