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到日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

2020-01-10 09:00JAPANKURU日本酷樂

來體驗鑿冰釣魚！

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看韓劇時，他們總有個冬天定番活動，就是在雪地上弄個帳篷，在冰上鑽個洞就開始釣魚。有沒有想過日本也有地方體驗冰釣魚呢？

只在嚴寒時才活躍的西太公魚

岩洞湖曾在1945年創下零下35度的記錄，有著本州第一嚴寒之地稱號。每年從1月上旬，湖面就開始結冰，只要湖冰厚度超過15公分就可以在冰面釣公魚。西太公魚（公魚）只會在嚴寒時才活躍，一條魚可以產下1000~20000顆卵。

（左）從市中心出發丨（右）快到岩洞湖

（左）從市中心出發丨（右）快到岩洞湖

從JR「盛岡駅」東口1號站牌乘搭JR東北巴士

「早坂高原線」 盛岡ー岩泉（龍泉洞）

下車處：「岩洞湖休憩所」

所需時間：約53分、徒步1分

查詢車站時間（日文）

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

來東北遊玩的你，建議購買JR東日本周遊券（東北地區）

為甚麼小編提到這張周遊券呢？

因為去岩洞湖的巴士也是JR公司營運，來回也可以用這張券！

岩洞湖的車資一點也不便宜，單程就需要1,220日圓。

岩洞湖RESTHOUSE（岩洞湖レストハウス）

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

下車後會見到一家店舖【岩洞湖レストハウス】，就只有一家！店家主要分為３個部分，1. 伴手禮區 2. 租借/購買釣魚用品區　3. 餐廳休息區。大家不用準備太多，因為所需要的東西/用品都一應俱全。

*注意：需購入游魚券600日圓才能進入湖範圍釣魚。

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

店家提供超級完善的裝備租借服務。

♦釣魚工具組合　2000日圓

♦冰鑽　1000日圓

♦冰上帳篷　2000日圓～5000日圓

♦雪橇　1000日圓

♦防寒長靴　500日圓

基本上，以上用品全都是必須的。

對小編個人來講，防寒長靴真的超級超級超級重要！！！因為在冰湖上一定會把鞋子弄濕而且超級冷，記得那個時候我穿了防寒長靴腳還在抖，穿自己的鞋子的話真的不敢想像。

溫度計－用來查看當時室外溫度

溫度計－用來查看當時室外溫度

先換上裝備再來這位置打個卡。

換好裝備打卡後，就開始上課了！

如果你是第一次來，店家會播放兩條短片給你看。第一條是如何在雪地弄帳篷，第二條短片就是教你如果使用冰鑽和一些魚竿使用方法。

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

看完短片之後就自己拉著雪橇出發♪

店家不會跟著你出去，一定記好每個部序，因為來回一轉也需時20分鐘以上，因為這邊積雪真的很厚很滑，而且要走過一條斜路才能下去湖面。

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

記得要先鑽好洞材搭帳篷（不然你會後悔！）

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

鑽這個洞真的很花力氣，因為小編不太懂鑽的方法，第一個洞跟朋友輪流轉都起碼轉了30分鐘。在零下的環境下，出了不少汗水，超級熱（是真的！！）。

運氣很重要

公魚都是一群一群生活，如果好運剛好挖到魚群上絕對會釣到手軟。

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

釣魚工具組合會提供一盒蟲蟲當作魚餌，把你的迷你釣竿準備好就可以開始。

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

將當天的「魚獲」交給店家，不用5分鐘就有炸魚天婦羅出菜。

其實岩洞湖上分為船釣和冰釣兩種，這次小編選了冰釣。

而船釣就是去靠近岸邊的圓頂船釣魚，裡面有暖氣等設備，當然大家也不用租這麼多的用具，比較適合帶著小孩的家庭去。

來日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

離開的時候也來打個卡，站在厚厚的積雪上跟巴士站牌一樣高度（笑）。

回去盛岡的車站就在下車車站的對面～

岩洞湖RESTHOUSE（岩洞湖レストハウス）

地址：岩手県盛岡市薮川字外山24-12

電話：019-681-5039

營業時間：0400-1700

定休：3月下旬至1月上旬

入場費用：岩洞湖游魚券600円

官網：岩洞湖レストハウス

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