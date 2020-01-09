岡山最迷人的城市 津山藝廊住一晚

【圖／文：行遍天下】

津山在古代曾是美作國所在地，迄今仍保留許多迷人的歷史殘影，雖然是岡山縣內的第三大城市，但緩慢的生活步調讓津山宛如遺世獨立般存在。漫步在自江戶時代因津山城而繁榮的「城下町」，這裡至今仍完好保存著舊時的街區樣貌，充分展現日本傳統建築美學。

漫步在充滿江戶時代風情的城下町。 分享 facebook

而近年由當地年輕人發起的地方創生運動，也孕育出了津山新舊融合的嶄新文化面貌。位在舊出雲街道上的「PORT ART&DESIGN TSUYAMA」，以紅磚外牆揉和木造的建築外觀宏偉壯觀。

館長飯綱洋平表示這是由一棟建於大正9年的銀行所改造而成的藝廊，室內一張櫸木長桌映入眼簾，這是當年的銀行櫃台。抬頭會發現華麗無比的天花板，每月都有精采的藝術展覽在這美輪美奐的建築中舉辦。

PORT ART&DESIGN TSUYAMA主理人飯綱洋平先生。 分享 facebook

建於大正九年的銀行建築PORT ART&DESIGN TSUYAMA現在是藝廊。 分享 facebook





來去藝廊住一晚

集藝廊、民宿、咖啡館於一身的「Nishilma25」，店主櫻生由子小姐曾旅居法國、荷蘭、美國、義大利⋯⋯海外從事藝術工作多年後，回到了年幼生長的故鄉，接手這棟擁有150年歷史的老街屋。

建築本身就是件精湛的藝術品，位於屋內的襖畫(指畫在日本傳統建築特有的可拆卸式隔間牆「襖」上的裝飾彩繪)為飯塚竹1847年的作品，岡山縣立美術館學藝員還特地來做過調查，確定是真跡無誤。

櫻生小姐運用藝術專業與料理長才，將老屋打造成讓每位客人都能感受到津山傳統與創新的藝文聖地。

Nishilma25屋內精美的襖為飯塚竹1847年的作品。 分享 facebook

Nishilma25主理人櫻生由子小姐。 分享 facebook





體驗津山文青的日常

位在田町區的「田町文化STORE」是一家集結了古道具、書店於一身的咖啡館。空間裡的摩登老家具不少是從法國、美國收購回來，書架上嚴選的岡山文學、攝影、雜誌、繪本⋯⋯全是店主嶋尾先生的珍貴收藏；這裡也是當地高中生們的人氣店家，餐點好吃不說，如果有學生證還可以打折，老闆貼心表示外國人拿著學生證來也可以打折喔！

充滿古道具的田町文化STORE。 分享 facebook

每月更換菜單擁有豐富餐點選擇的田町文化STORE。 分享 facebook

咖啡館隔壁還有一間「音虫唱片行」，店裡陳列了數千張黑膠，架上竟然還有老闆石浦飛先生從台灣收購回來的民歌時期老唱片，這裡是許多樂迷會專程遠道而來採買的音樂聖地。嶋尾先生還有一間二手書店「マチノキチ」就位於田町化STORE隔壁巷子，這是一家以藝術、文學主題為主的店鋪，還有來自日本各地的小誌。店內陳列著各式各樣書籍、選品，而大量植物盆栽與古董相映成趣。無論是愛書人，或想找伴手禮的人，マチノキチ都會是個好去處。

音樂熱愛者千萬別錯過的音虫唱片行。 分享 facebook





品味舌尖上的津山

而位在城下町有間以老錢湯改造的漢堡店「Coffee Stand 福壽湯」，店主廣戶先生希望讓當地爺爺奶奶們有個安心喝咖啡、聊天的地方，於是將早已成為倉庫的錢湯重新翻修。

來一杯溫泉拉花熱拿鐵。 分享 facebook

以舊錢湯改造而成的漢堡店。 分享 facebook

除了手沖咖啡，更加入了使用津山當地牛隻較有嚼勁的骨邊肉所製成的漢堡，一口咬下，鮮嫩多汁又彈牙。搭配錢湯裡都會販售的古早味瓶裝果汁、汽水、牛奶也很對味。

吃完漢堡，繼續散步前往早瀬豆富店，點一份人氣「高纖豆渣甜甜圈佐豆漿冰淇淋」。年輕店主家裡是當地一家豆腐老店，堅持傳統的製造方法，卻發揮創意讓大豆演繹出更多美味的豆製品。而店名將豆腐改為豆富，是期望製作出當地人喜歡的豆類製品，透過豆腐繁榮地方。

兼具健康與美味的高纖豆渣甜甜圈佐豆漿冰淇淋。 分享 facebook





景點介紹

PORT ART&DESIGN TSUYAMA（ポート アート＆デザイン津山）

地址：岡山縣津山市川崎823

電話：+81-868-20-1682

營業時間：10:00∼18:00(週二、年末年始休)

網址：www.port-tsuyama.com





Nishilma25

地址：岡山縣津山市西今町25番地

電話：+81-80-5907-1663

營業時間：11:00∼17:00(週四至日)





田町文化STORE

地址：岡山縣津山市田町19

電話：+81-80-2909-8328

營業時間：11:00∼19:00(週二休)

網址：tamachi.bunka.store





音虫唱片（音虫レコード）

地址：岡山縣津山市田町19 202

網址：otomushi_record

營業時間：11:00∼19:00、僅週五、六、日營業





Coffee Stand 福壽湯

地址：岡山縣津山市勝間田町５

營業時間：10:00∼17:00(週一休)

網址：fukujuyu.53

價格：咖啡400円、漢堡700円





津山城東とうふ茶屋 早瀬豆富店

地址：岡山縣津山市東新82

電話：+81-868-35-3239

網址：www.hayase-foods.com

營業時間：10:00∼16:00(週一、四休)

價格：高纖豆渣甜甜圈佐豆漿冰淇淋450円





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