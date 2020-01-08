日本人為何全球壽命最長？長壽秘訣大揭秘！

每個人都希望自己身體健康，長生不老？可是，長壽的秘訣究竟是什麼？怎麼才能長生不老？根據相關數據統計，全球壽命最長的是日本人，連續多年位居世界第一，平均壽命可達83.7歲。那麼，他們長壽的秘訣是什麼呢？Skyscanner來幫你揭秘吧！

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🍜飲食習慣好

日本人吃飯比較清淡，尊重食材的原本味道，很多菜都是生吃。而且日本料理種類非常豐富，主食、副食、配菜、水果、甜品一應俱全，量少質高。同時，定時定量飲食，每頓飯只吃六成飽，葷素3:7的搭配比例以及鐘愛海鮮、海藻等海產品的飲食習慣，都是日本人長壽的原因之一。既保證身體每日所需的微量元素、礦物質和維生素，還有效防止高脂、高油、高熱量食物攝入，從而降低了心腦血管疾病、高血壓、高血脂和高血糖的發病率。

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綠茶中含有豐富的茶氨酸和兒茶素，具有讓人放鬆鎮靜、消炎抗菌、延緩衰老、促進消化、加強新陳代謝、護齒明目等功效。在日本，很多人都有喝茶的習慣。九州大學一位教授發現了綠茶中兒茶素的中介蛋白質具有預防癌症的作用後，更是引起了日本人對綠茶的喜愛！

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🏃堅持運動

很多日本人沒有固定的運動時間，他們喜歡通過走路、慢跑、騎行等方式進行鍛煉。平時上下班很少開車，通常以走路、乘坐交通工具、騎單車等方式代替運動。這既是一種鍛煉也是一種放鬆，還能夠減肥降低血壓、血脂、膽固醇。日本政府在2011年就推廣名爲「運動一生」的活動，並將每年10月第2個星期一定爲「體育日」，努力構建有運動樂趣的社會氛圍。

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🌏保護環境

你對日本最深的印象是什麼呢？是不是乾淨整齊的街道，滿眼綠色的城市？日本人的環保意識非常強，他們將自己的國家和貧瘠的資源保護到了極致。日本政府不允許企業對環境造成任何公害性污染，森林植物等生態更不允許亂砍濫伐。清新的空氣、乾淨的環境、良好的生態也都是日本人長壽的原因之一。

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⏰睡眠充足

充足的睡眠可以補充人體的能量，增強自身抵抗力，消除疲勞，促進人體的正常生長發育。所以，日本政府就提倡每天睡眠不少於8小時，他們認為晚上11點後、早上6點前最好處於安睡狀態，才有益身心。不過，實際上也只有老人和孩子能做到，上班族的加班現象也是比較嚴重的。

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💃注重身體健康

日本人很注重身體健康，他們認為：胖了就不健康，容易引起很多疾病。所以，一些政府和企業，甚至會檢查員工的腰圍，對男性腰圍超過85厘米，女性超過90厘米的人進行血壓血糖檢測，如果檢測不合格者就要在3個月內自己減肥，否則就要自動離職。

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👼愉悅的心情

愉悅的心情會刺激體內的激素分泌，能夠緩解壓力、增強記憶力、降低老年癡呆的發病率。所以，想要長壽心情愉悅很關鍵喔！你印象中的日本人是不是很嚴肅認真？其實，他們也是很喜歡搞笑的，看過日本動漫、日本綜藝節目，或是去過日本關西關東旅遊的人，應該感受過他們特有的幽默形式和風格。

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💊完善的醫療保障

日本政府對於醫療行業的大力投入，也是日本平均壽命日趨增高的原因之一。每年5月保健所會對每個人發出體檢通知單，拿著通知單可以到想去的醫院預約體檢，不方便去醫院的定期有體檢車到你住的地方做身體檢查。如果有病住院了，老年人只交10%的費用，其他的費用由保險公司和國家支付。

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💁緩慢的生活方式

在日本沖繩每10萬居民中就有68位百歲老人，與日本其他地區的人相比，沖繩人活過100歲可能性要高出40％。這裡人民的生活方式是慢半拍，在地人把這種生活方式稱爲「 沖繩時間 」，他們認爲高壓力會加快衰老，而緩慢的生活方式則可以讓人精神舒緩，身心愉悅，生活容易感到滿足。

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日本是一個多火山的島國，頻繁的地殼運動造就了日本星羅棋布的溫泉，從海上小島到山中秘境，處處都有可以養顔、健身的泡湯或各式觀賞性溫泉。經常泡湯可以促進新陳代謝、治療皮膚問題、改善心血管疾病、刺激神經組織、防治慢性關節炎，具有美容、美膚等功效。

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想要長壽嗎？先來學習日本人養成一個良好的生活習慣吧！

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