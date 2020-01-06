日本富士山滑雪場這樣玩最享受！ 日本滑雪場玩法懶人包

說到冬天就是要去日本滑雪啊！從一片白茫茫的滑雪道奔馳而下，享受強風在耳邊呼嘯與速度的感覺，每個滑雪玩家冬日的最高享受，但是到了日本滑雪，如果只滑雪就太無聊了，跟著小編一起來去看滑雪周邊玩法，用不同的方式玩出豐富度！

日本富士山滑雪場玩法

日本富士山滑雪場玩法＃1

Snowtown Yeti

▲日本富士山滑雪場推薦-Snowtown Yeti。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

日本富士山Snowtown Yeti是日本最早開放的滑雪場，位於東京近郊，可以從新宿等地搭乘巴士直達，不僅交通方便，這裡更有完善的初中高滑雪道，以及小朋友可以同樂的玩雪廣場，適合初學者與親子一同前往，一邊滑雪一邊欣賞富士山，是多麼棒的一件事呀！

如果你懶得查怎麼去富士山Snowtown Yeti的話，趣吧提供Yeti富士山滑雪含東京專車接送一日遊、滑雪用具租借、一日滑雪吊椅券等，讓你輕鬆體驗滑雪一日遊！

日本富士山滑雪場玩法＃2

富士山GRINPA冰雪樂園

▲日本富士山滑雪場推薦-富士山GRINPA冰雪樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

富士山GRINPA樂園是一個四季皆開放的樂園，春天有鬱金香，夏天可以玩戶外設施，秋天有大理菊，冬天則被白雪覆蓋化身冰雪樂園，可以體驗體驗雪盆、雪橇等活動，讓不敢滑雪的大人小孩也能盡情感受白色世界的美好！

▲日本富士山滑雪場推薦-時之栖點燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了到富士山GRINPA樂園玩雪之外，還可以順便到附近的時之栖 (時之栖イルミネーション)，欣賞來自不同社區居民的燈飾作品，既可愛又貼近人心，也設有座位區，販賣熱呼呼的點心，搭配一閃一閃的燈飾，溫暖你的心跟胃！

日本富士山滑雪場玩法＃3

採草莓吃到飽

▲日本富士山滑雪場推薦-伊豆草莓園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

當然啦！專程來日本富士山一趟，怎麼可以滑雪而已，小編推薦大家可以順便去附近很有名的伊豆草莓園玩玩！因為冬天是草莓的大產季，在富士山SnowYeti滑雪場盡情滑雪之後，放鬆一下到草莓園採草莓30分鐘內任你採任你吃，又大又紅的草莓，看起來是不是超好吃啊！

日本東北滑雪場推薦

除了日本富士山之外，小編還要推薦大家另一個近年來也非常受日本與台灣人喜愛的滑雪勝地，八幡平位於日本東北岩手縣山腳下的十和田八幡平國立公園內，山腳下的十和田八幡平國立公園內，且不像富士山、長野白馬村這麼多人。

在八幡平有兩座主要的度假村，分別是全景渡假村滑雪場與下倉渡假村滑雪村，以優質的粉雪為最大特色，最無論是滑雪雪道、渡假村設施都是一等一，一點都不遜色！現在就跟著小編一起來看看吧！

日本東北滑雪場＃1

全景渡假村滑雪場

▲日本東北滑雪場推薦-全景渡假村滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果是全家親子一同出遊，可以選擇有適合初級／中級滑雪者滑雪道的全景度假村，4條不同等級滑雪道，最長滑行距離長達2700公尺，可以讓新手小小體驗一下滑雪的樂趣！若是有比較小的小孩的話，還有八幡平冬季樂園可以嘗試各種雪上活動，非常棒！

日本東北滑雪場＃2

下倉渡假村滑雪場

▲日本東北滑雪場推薦-下倉渡假村滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

若你是比較進階級的滑雪玩家，不妨可以選擇下倉渡假村滑雪場，這裡有以最大傾斜37度而聞名的鑽石滑雪道，該鑽石滑雪道區段稱為「下倉牆」，還有未經整雪的林間滑道，深受滑雪老手們所喜愛，讓滑雪者們得以盡情的享受日本超高雪質的粉雪時光！

日本東北滑雪場＃3

安比高原滑雪場

▲日本東北滑雪場推薦-安比高原滑雪場。（圖／©Iwate Prefecture/©JNTO） 分享 facebook

當然啦！說到日本岩手縣滑雪場，怎麼可以漏掉最大最知名的安比高原滑雪場呢？安比高原滑雪場同樣是以「粉雪」出名的滑雪場，有多達21條不同階級的滑雪道，加上特殊的長程與山林滑雪道，吸引不少專業玩家來此滑雪。另外也有戲雪公園、雪地漫步、手工藝DIY等活動供親子同樂，因此成為日本東北人氣滑雪場！

看完以上幾個日本滑雪場推薦之後，是不是也想馬上飛一趟日本了呢？趁著春節連假或是228連假，安排一趟日本富士山滑雪或是日本東北滑雪之旅吧！

想知道更多日本滑雪內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」