親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

日本富士山滑雪場這樣玩最享受！ 日本滑雪場玩法懶人包

2020-01-06 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

說到冬天就是要去日本滑雪啊！從一片白茫茫的滑雪道奔馳而下，享受強風在耳邊呼嘯與速度的感覺，每個滑雪玩家冬日的最高享受，但是到了日本滑雪，如果只滑雪就太無聊了，跟著小編一起來去看滑雪周邊玩法，用不同的方式玩出豐富度！

日本富士山滑雪場玩法

日本富士山滑雪場玩法＃1

Snowtown Yeti

▲日本富士山滑雪場推薦-Snowtown Yeti。（圖／Tripbaa趣吧！亞...
▲日本富士山滑雪場推薦-Snowtown Yeti。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

日本富士山Snowtown Yeti是日本最早開放的滑雪場，位於東京近郊，可以從新宿等地搭乘巴士直達，不僅交通方便，這裡更有完善的初中高滑雪道，以及小朋友可以同樂的玩雪廣場，適合初學者與親子一同前往，一邊滑雪一邊欣賞富士山，是多麼棒的一件事呀！

如果你懶得查怎麼去富士山Snowtown Yeti的話，趣吧提供Yeti富士山滑雪含東京專車接送一日遊、滑雪用具租借、一日滑雪吊椅券等，讓你輕鬆體驗滑雪一日遊！

日本富士山滑雪場玩法＃2

富士山GRINPA冰雪樂園

▲日本富士山滑雪場推薦-富士山GRINPA冰雪樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞...
▲日本富士山滑雪場推薦-富士山GRINPA冰雪樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

富士山GRINPA樂園是一個四季皆開放的樂園，春天有鬱金香，夏天可以玩戶外設施，秋天有大理菊，冬天則被白雪覆蓋化身冰雪樂園，可以體驗體驗雪盆、雪橇等活動，讓不敢滑雪的大人小孩也能盡情感受白色世界的美好！

▲日本富士山滑雪場推薦-時之栖點燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本富士山滑雪場推薦-時之栖點燈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

除了到富士山GRINPA樂園玩雪之外，還可以順便到附近的時之栖 (時之栖イルミネーション)，欣賞來自不同社區居民的燈飾作品，既可愛又貼近人心，也設有座位區，販賣熱呼呼的點心，搭配一閃一閃的燈飾，溫暖你的心跟胃！

日本富士山滑雪場玩法＃3

採草莓吃到飽

▲日本富士山滑雪場推薦-伊豆草莓園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本富士山滑雪場推薦-伊豆草莓園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

當然啦！專程來日本富士山一趟，怎麼可以滑雪而已，小編推薦大家可以順便去附近很有名的伊豆草莓園玩玩！因為冬天是草莓的大產季，在富士山SnowYeti滑雪場盡情滑雪之後，放鬆一下到草莓園採草莓30分鐘內任你採任你吃，又大又紅的草莓，看起來是不是超好吃啊！

日本東北滑雪場推薦

除了日本富士山之外，小編還要推薦大家另一個近年來也非常受日本與台灣人喜愛的滑雪勝地，八幡平位於日本東北岩手縣山腳下的十和田八幡平國立公園內，山腳下的十和田八幡平國立公園內，且不像富士山、長野白馬村這麼多人。

在八幡平有兩座主要的度假村，分別是全景渡假村滑雪場與下倉渡假村滑雪村，以優質的粉雪為最大特色，最無論是滑雪雪道、渡假村設施都是一等一，一點都不遜色！現在就跟著小編一起來看看吧！

日本東北滑雪場＃1

全景渡假村滑雪場

▲日本東北滑雪場推薦-全景渡假村滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲日本東北滑雪場推薦-全景渡假村滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

如果是全家親子一同出遊，可以選擇有適合初級／中級滑雪者滑雪道的全景度假村，4條不同等級滑雪道，最長滑行距離長達2700公尺，可以讓新手小小體驗一下滑雪的樂趣！若是有比較小的小孩的話，還有八幡平冬季樂園可以嘗試各種雪上活動，非常棒！

日本東北滑雪場＃2

下倉渡假村滑雪場

▲日本東北滑雪場推薦-下倉渡假村滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲日本東北滑雪場推薦-下倉渡假村滑雪場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

若你是比較進階級的滑雪玩家，不妨可以選擇下倉渡假村滑雪場，這裡有以最大傾斜37度而聞名的鑽石滑雪道，該鑽石滑雪道區段稱為「下倉牆」，還有未經整雪的林間滑道，深受滑雪老手們所喜愛，讓滑雪者們得以盡情的享受日本超高雪質的粉雪時光！

日本東北滑雪場＃3

安比高原滑雪場

▲日本東北滑雪場推薦-安比高原滑雪場。（圖／©Iwate Prefecture/...
▲日本東北滑雪場推薦-安比高原滑雪場。（圖／©Iwate Prefecture/©JNTO）
分享

當然啦！說到日本岩手縣滑雪場，怎麼可以漏掉最大最知名的安比高原滑雪場呢？安比高原滑雪場同樣是以「粉雪」出名的滑雪場，有多達21條不同階級的滑雪道，加上特殊的長程與山林滑雪道，吸引不少專業玩家來此滑雪。另外也有戲雪公園、雪地漫步、手工藝DIY等活動供親子同樂，因此成為日本東北人氣滑雪場！

看完以上幾個日本滑雪場推薦之後，是不是也想馬上飛一趟日本了呢？趁著春節連假或是228連假，安排一趟日本富士山滑雪或是日本東北滑雪之旅吧！

想知道更多日本滑雪內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滑雪富士山公園

延伸閱讀

首爾＝台北下雪？網評「寧重遊日本也不去韓國」...

旺季＋利多 上櫃觀光股活躍

影／訓練滑雪人才 勤益科大與滑雪旅遊專家合作

日本愛知滑雪場沒雪滑 業者無奈求神幫忙

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團

相關新聞

大人小孩都能玩得開心　「體驗型工廠」讓親子日本旅更有趣

2019-12-31 15:32

沖繩、石垣島、鳥取　日本郵輪旅遊＋包車推薦這樣玩！

2019-12-31 12:01

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

金光閃閃、被人窺視、卡在馬桶... 精選「日本馬桶合輯」 曾留意過日本旅遊的店家廁所嗎？！

2019-12-27 11:00

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

消費稅變10%、離境日本多付稅！1／1起赴日本旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

日本廉航太威了！黑白色調機艙好時尚、可躺平商務艙　ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 23:35

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 13:26

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

日本主題式、體驗型旅宿夯　打造意想不到的住宿時光

2019-12-16 10:01

泡湯不只是泡湯~ 日本繽紛多元的複合式溫泉設施體驗

2019-12-14 10:03

再現0.27字頭！日圓創8個月新低點，換5萬台幣「現賺140盤壽司」

2019-12-13 10:35

金泉、銀泉、銀山溫泉..2019年5大日本必去「溫泉聖地」懶人包

2019-12-12 09:04

日本周遊券JR PASS全指南　搞懂日本周遊券怎麼買最划算！

2019-12-10 09:03

日本遛小孩的好去處！ ３處最新親子同樂體驗空間 讓你出國免煩惱

2019-12-08 10:02

紅到日本！台灣吃不到的「台灣大腸鍋」 日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 21:14

絕美高空瞭望台、透明超高電梯！東京全新Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-12-07 11:32

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

2019-12-05 20:54

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

絕對萌炸！村上隆Ｘ哆拉a夢聯合辦展！鐵粉必看「Superflat Doraemon」超好拍展覽終於登場

2019-11-20 18:12

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28
看更多

熱門文章

非一般的日本東北秘境之旅 這幾個風景最迷人

2020-01-01 12:54

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 12:22

百去不厭的京都奈良，這個年假再去一次就要這樣玩！

2020-01-03 11:04

吃喝玩樂在東京！ 東京必吃美食難忘5精選

2019-12-29 12:03

消費稅變10%、離境日本多付稅！1／1起赴日本旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

憂心東奧期間地方唱空城 日航要送5萬張機票給外國人

2019-12-27 09:26

鬼怒川、只見線、小樽運河.. 日本冬季5大必去景點不可錯過！

2020-01-01 12:00

「大阪電器量販店」全新大廈落成 　200家店舖商場同時集結登場～

2019-12-30 11:00

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

沖繩、石垣島、鳥取　日本郵輪旅遊＋包車推薦這樣玩！

2019-12-31 12:01

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 14:10

箱根療癒温泉旅！ 泡湯之餘也能享受充滿藝文氣息的小旅行

2020-01-05 11:57

京都金閣寺設計師操刀 福島「淨樂園」收錄四季連峰

2020-01-04 09:00

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 14:59

台灣血拼族注意！韓國樂天、新羅免稅店取消「海外信用卡」服務，剩銀聯卡與支付寶可用

2019-12-26 17:05

哪些地方非玩不可？ 沖繩自由行秘笈大公開

2020-01-01 08:02

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

限定版「寶可夢主題房」來嘍！巨大卡比獸讓單身旅人不孤單

2019-12-24 11:53

東京赤坂必吃蛋糕！名師打造的精緻法式甜點店推薦-Libertable

2020-01-04 11:01

動漫狂必追！ 遊東京絕不能錯過的10大動漫迷朝聖之地

2019-12-30 09:01

日本廉航太威了！黑白色調機艙好時尚、可躺平商務艙　ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 23:35

與獲獎冰淇淋合作必嚐！ 在岡山咖啡香氣中 愛上「蔦屋書店」閱讀時光

2020-01-01 09:01

傳統.漫畫.工廠夜景 東京近郊復古輕旅行 川崎多摩一日遊

2019-12-30 16:10

韓國自由行必知！８間觀光客最愛韓式烤肉 沒吃過吃別說你來過韓國

2019-12-29 11:02

實現女性願望聞名、隈研吾所建的神樂坂超時尚神社--東京赤城神社

2020-01-03 09:02

芬達汽水罐鬧雙胞？網友看完4秒影片：我眼花了嗎

2020-01-03 21:30

大人小孩都能玩得開心　「體驗型工廠」讓親子日本旅更有趣

2019-12-31 15:32

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 13:26

韓國7大打卡、懷舊＆奢侈系住宿推薦　帶你享受超凡飯店體驗

2019-12-31 09:03

金光閃閃、被人窺視、卡在馬桶... 精選「日本馬桶合輯」 曾留意過日本旅遊的店家廁所嗎？！

2019-12-27 11:00

冰上釣鱒魚得再等等！ 韓國「華川櫻鱒節」延後1週

2019-12-31 14:12

入夜之後～ 川崎高人氣工廠美學　令人心醉的工廠夜景

2019-12-28 21:02

日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它

2019-12-16 15:43

14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖

2019-12-14 16:21

圓圓臉蛋＋超萌小耳朵！日本「貓咪吐司」讓貓奴尖叫了

2019-12-18 10:53

日本護照全世界最好用 有護照人口卻不到四分之一

2019-12-21 09:21

去過的都想私藏！　隱身在東京代代木公園附近的低調甜點店- Afterhours

2019-12-26 11:01

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

紅到日本！台灣吃不到的「台灣大腸鍋」 日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 21:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top