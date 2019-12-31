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沖繩、石垣島、鳥取　日本郵輪旅遊＋包車推薦這樣玩！

2019-12-31 12:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台灣人喜歡到日本自由行旅遊，近年來更是流行日本郵輪自由行旅遊，因為郵輪旅遊除了可以享受遊輪上的高級設施與娛樂活動，更能一次玩很多個國家和景點！不過郵輪旅遊停靠港口的時間通常只有幾個小時，事前規劃落地一日遊或是包車旅遊都非常重要，趕快一起來看看吧！

日本郵輪旅遊包車推薦

▲日本郵輪旅遊-石垣島川平灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本郵輪旅遊-石垣島川平灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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由於日本郵輪旅遊落地的時間通常只有半天，若是還要自己租車、查看地圖找路或是搭乘大眾運輸交通工具，其實還蠻費力氣的，若是直接事先進行郵輪旅遊包車規劃，還可以客製化行程，可以在最短的時間內玩遍當地景點，輕輕鬆鬆成為郵輪旅遊達人！

趣吧推出郵輪自由行一日遊包車接送，由安全專業的郵輪一日遊包車團隊，提供6-8小時的郵輪自由行接送，並針對您不同的旅行方向安排最合適的郵輪包車一日遊路線，讓您保有彈性又豐富的郵輪一日遊。

日本郵輪旅遊包車：沖繩

▲日本郵輪旅遊-沖繩盛世公主號。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本郵輪旅遊-沖繩盛世公主號。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲日本郵輪旅遊-沖繩盛世公主號艙房。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本郵輪旅遊-沖繩盛世公主號艙房。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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從基隆港出發的盛世公主號郵輪，可以說是目前最知名最有人氣的日本郵輪之一，船上有多種娛樂與體驗設施，且多達90%都可以免費使用，還有多元化的餐廳、美食，抵達港口時也不需攜帶行李，直接下船落地旅遊超方便！

▲日本郵輪旅遊-沖繩波上宮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本郵輪旅遊-沖繩波上宮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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小編相信許多人參加日本郵輪旅遊，肯定就是想輕鬆玩，推薦大家可以參加專門為了郵輪旅遊設計的包車，就能在短短的6~8小時內，玩遍沖繩國際通、沖繩鐘乳石洞、瀨長島等沖繩最夯景點，非常適合全家大小和三五好友！

日本郵輪旅遊包車：石垣島

▲日本郵輪旅遊-寶瓶星號郵輪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲日本郵輪旅遊-寶瓶星號郵輪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果去過沖繩本島，想來點不同的沖繩之旅，就搭乘寶瓶星號郵輪到石垣島走走吧！寶瓶星號郵輪由基隆出發，避開擁擠人群，同樣擁有平價卻高級的享受，三天的郵輪之旅，非常適合週末想放鬆一下，或臨時說走就走的小資女！

▲日本郵輪旅遊-沖繩石垣島。（圖／Pixabay）
▲日本郵輪旅遊-沖繩石垣島。（圖／Pixabay）
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踏上石垣島的第一步，清爽的海風吹拂，帶來淡淡鹹鹹的海島氣息，來到石垣島，時間彷彿被調慢幾個小時，緩慢悠閒的步調，讓平時勞煩忙碌的心情瞬間蒸發。距離台灣45分鐘的石垣島讓你一秒轉換度假模式，在這邊推薦給大家好吃好玩的石垣島景點！

日本郵輪旅遊包車：鳥取

▲日本郵輪旅遊-鳥取砂丘。（圖／©鳥取県）
▲日本郵輪旅遊-鳥取砂丘。（圖／©鳥取県）
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除了日本郵輪旅遊人氣沖繩之外，近年來日本鳥取也是越來越受歡迎的景點，其中又以鳥取砂丘最為有名，可說是鳥取必去景點！不過目前台灣沒有直飛鳥取的固定航班，因此有不少人會選擇日本郵輪－歌詩達郵輪，從基隆出發，一次玩遍釜山、舞鶴、金澤、境港等地，不過相對每個地方的停留時間也會比較短，就需要事前好好規劃一下郵輪落地之後的行程囉！

▲日本郵輪旅遊-鳥取花迴廊。（圖／鳥取縣觀光交流局觀光戰略課）
▲日本郵輪旅遊-鳥取花迴廊。（圖／鳥取縣觀光交流局觀光戰略課）
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佔地多達50公頃的鳥取花迴廊，是日本境內最大的花卉主題公園，因為有長達1公里的展望迴廊可以觀賞花卉、瀑布而得名，另外，園中還有直徑50公尺、高21公尺的「花卉巨蛋」，即使是雨天也能欣賞各式各樣的花卉，四季無論陰晴都有絢爛奪目的花海景色。

看完以上的三條經典日本郵輪路線之後，是不是覺得郵輪旅遊真的感覺很好玩又方便呢？趁著新的一年即將來到，趕快拿出假單排假吧！

想知道更多郵輪旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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沖繩石垣島一日遊

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