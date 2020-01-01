鬼怒川、只見線、小樽運河.. 日本冬季5大必去景點不可錯過！

日本冬季必去勝地5選

不知不覺間，冬天已經來到了，有沒有想過在寒冷的冬天來個溫暖旅行？

這次介紹你5個只能在冬天才能欣賞的目的地！

不能錯過的日本5大必去冬季景點 分享 facebook

1. 雪國溫泉鄉鬼怒川

鬼怒川是位於日光市的溫泉鎮，而且日光市以世界遺產而聞名。

從東京乘坐新幹線出發約一個小時，因此它被稱為東京近郊！

位於湯西川温泉駅前的這座「湯西川橋梁」，每年一踏進冬天就開始與雪景融為一體，不少旅客慕名而來拍照。

湯西川橋梁

地址：栃木県日光市西川481-1

>>東京近郊推薦觀光景點 - 日光的完全攻略！

2. 滑雪聖地白馬

冬天的白馬地區，是享譽世界的滑雪場地，豐沛雪量與優秀雪質不僅是日本人心中的熱門滑雪勝地，海外觀光客也非常嚮往。據說雪山的風景就像阿爾卑斯山的風景，因此被稱為「日本北阿爾卑斯山」。

這裡也因為舉辦過冬季奧運而聲名大噪，不僅是日本人，也成為其他國家的滑雪好手每年必去之地。

白馬八方尾根

地址 : 長野県北安曇郡白馬村大字北城八方

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3. 世界上最浪漫的日本列車「只見線」

1942年開通的JR只見線全長約135公里，路線連結福島縣的會津若松車站及新潟線魚沼市的小出車站，共有37個車站。沿線風景優美，也被日本經濟新聞選為「紅葉之美鐵道路線十大」中的第一名。

沿著村莊延伸的只見川中的田子倉大壩（田子倉ダム）不是普通的大壩，是被認可的日本人著名景點之一。

田子倉ダム

地址：大字田子倉 只見町 南会津郡 福島県 968-0423

>>世界上最最浪漫的日本列車「只見線」之旅 ~第一天~

4. 冬天必去景點小樽運河

過去是北海道金融重地的小樽，是貿易與金融的樞紐，乘載數以千計往來船隻的運河，如今搖身一變，兩旁用來存放貨物的倉庫，也改造成餐廳、玻璃工藝館等等，雖然整條運河並不長，走在岸邊歷史與現代、日式與西方的異國情調，非常迷人。

5. 日本西邊最有名的祈求良緣神社若松寺

作為西邊最強結緣神社，在每月的第一個星期日（4月~12月）都會舉辦「結緣祈願祭」，想有段好姻緣的你就不好錯過啦～

由於神社位於山中，在這兒你可以看到積雪覆蓋整個山頭的美景。

若松寺

地址：〒994-0021 山形県天童市大字山元２２０５−１

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