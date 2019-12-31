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疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

大人小孩都能玩得開心　「體驗型工廠」讓親子日本旅更有趣

2019-12-31 15:32Japan Walker

帶小朋友去日本玩，又擔心小朋友耐心不足或容易累嗎？其實日本各地都有許多類似觀光工廠的好去處，解決爸媽的擔心，又能讓一家人玩得開心。

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★Blue Seal Ice Park

沖繩家喻戶曉的冰淇淋品牌「Blue Seal」在2016年開設了全新體驗館，可自由入內參觀，每天還有5場的雪糕裝飾活動，深受小朋友的喜愛，場場額滿，可提前上網預約。從雪糕形 狀到裝飾配料皆可自由挑選，材料備齊後就可依照說明製作。整個體驗館色調粉嫩可愛，處處設有拍照打卡區，吸引不少家長為孩子拍照留念。

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【店家資訊】

地址：沖縄県浦添市牧港5-5-6　

電話：+81-98-988-4535


★ミスドミュージアム

日本掃除家電廠牌DUSKIN開設了「DUSKIN MUSEUM」以「DUSKIN」及「Mister Donut」為2大主題館，讓來訪者體驗商品文化與魅力。位於1樓的Mister Donut館分為為歷史展示區及手作體驗區。從最初誕生的商品到原創小物，每一件都記錄在展示櫥窗中。參觀完勢必要到Mister kitchen體驗甜甜圈的製作，不僅在完成後可立即品嚐自己的料理手藝，剛出爐的口感也令人感動。

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【店家資訊】

地址：大阪府吹田市芳野町5-32　

電話：+81-6-6821-5000　


★グリコピア神戸

紅遍全世界的Pocky巧克力棒與Pretz餅乾棒都是固力果的人氣商品。已有30年歷史的神戶固力果觀光工廠在2018年全面翻新開幕，融合高科技互動，為工廠參觀增添趣味性。從認識原料、成品包裝到生產線參訪，都有專業導覽人員一一講解。除了參觀製作流程外，亦可體驗手作BISCO餅乾，大人小孩都能輕鬆製作，樂趣十足。

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【店家資訊】

地址：兵庫県神戸市西区高塚台7-1　

電話：+81-6-6821-5000


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觀光工廠沖繩巧克力

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