金光閃閃、被人窺視、卡在馬桶... 精選「日本馬桶合輯」 曾留意過日本旅遊的店家廁所嗎？！

新宿機器人餐廳廁所：金色閃閃發光的花花馬桶！





去日本旅遊的時候 你有留意過店家的廁所嗎？精選日本馬桶合集來了！ 分享 facebook

當你走進新宿的機器人餐廳時，在五光十色迷宮般的空間裡，你會發現身邊每一樣東西都開始變得瘋狂。廁所牆壁都是閃閃發光的金色，馬桶上覆蓋著彩色的花朵圖案，令你猶豫到底自己在那。

可是，當你看完整個機器人秀後，這樣的廁所也不足為奇了！

機器人餐廳 ROBOT RESTAURANT

地址：東京都新宿区歌舞伎町1ｰ7ｰ7 新宿ロボットビルB2F

門票：8,000日圓（購票時出示JAPANKURU獨家合作COUPON立即享有2,000日圓折扣）

演出長度：90分鐘／場，演出時程表請上官方網站查詢

官方網站（中文）

輕井澤しげの屋的廁所：一邊解放一邊看美景





那須Trick Art博物館廁所：體驗錯覺幻視的廁所





那須TRICK ART MUSEUM是一個利用人的錯覺，將藝術與娛樂完美結合的趣味景點，也是日本最大型的TRICK ART主題公園。當你走到廁所打開門時，你會看到一個小夥伴舉起一卷廁紙凝視著你，即使這些廁所的好夥伴只是被塗在牆上，也會讓人有種被監視的感覺（叫人怎樣上廁所啦！！）。

如果你覺得這些廁所主題太平凡的話，試一下卡在馬桶的感覺！

那須TRICK ART MUSEUM

〒325-0304 栃木県那須郡那須町高久甲 上ノ台5727

官網（日文）





舊尾藤家住宅：傳統配上優雅的有田燒馬桶





這款馬桶已經停止生產了，華麗的工藝品絕對值得你過來一看。它是在舊尾藤家住宅的洗手間裡面發現的，舊尾藤家住宅是一個有歷史價值的京都富裕商人房屋，大房子坐落在ちりめん街道上。這條街曾經被稱為購買日本紡織品必去之處，以前這個廁所就是被各位來購買紡織品的顧客所使用！

如果你在現場查看照片，你會發現以前這個馬桶貼心地為你準備了放腳的地方，以保持襪子的清潔。最重要的是，旁邊的也是日本傳統的瓷器有田燒，非常珍貴！

舊尾藤家住宅

〒629-2403 京都府与謝郡与謝野町字加悦１０８５

官網（日文）

延伸閱讀：絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」 看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」