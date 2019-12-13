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直播／張綱維：有員工說15天沒見我 心情不好關機一下

遠航停航效應擴大 最新統計逾5000名團客受影響

再現0.27字頭！日圓創8個月新低點，換5萬台幣「現賺140盤壽司」

2019-12-13 10:35聯合新聞網 陳信儒

圖／日圓／聯合報系資料照 記者林澔一／攝影
圖／日圓／聯合報系資料照 記者林澔一／攝影
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哈日族換起來！日圓持續走貶，據台銀今日（12/13）最新牌告「日圓現金賣出匯價」來到0.2791元，與5月初0.2807元相較，近8個月來的最低價位。

若以新台幣5萬元計算，依照台銀匯率兌換，可換到日圓179,083元，與8月13日匯率0.3029，換算日圓165,071元相比，可獲利日圓14,012元，等同現賺兩張迪士尼門票（7500日圓／張）。若以迴轉壽司100日圓一盤計算，等於可以賺到140盤壽司。

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