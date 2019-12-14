泡湯不只是泡湯~ 日本繽紛多元的複合式溫泉設施體驗

泡湯不再是單純的入浴，日本越來越多泡湯衍生而來的精采複合設施紛紛登場，原來泡湯還能結合咖啡廳、SPA，甚至劇場表演！獨特的多元設施，讓泡湯也成為引人入勝的娛樂據點！

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★スパワールド世界の大温泉

喜愛熱鬧、奢華氣息的大阪，就連泡溫泉也能成為繽紛的主題樂園。位於通天 閣旁的「SPA World世界的大溫泉」，以世界各地的溫泉為主題，網羅歐洲大陸風格與亞洲風格2大地區、超過10種以上的溫泉，以硬度僅1ppm的軟水打造舒適泉質。另有岩盤浴、水上遊樂設施及知名大阪燒等名店進駐，玩上一天也不膩。

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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-24

電話：+81-6-66310001





★おふろcafé 湯守座

位於伊勢神宮附近的四日市溫泉，自古就是著名的溫泉鄉。把溫泉結合餐點、Wi-Fi、雜誌書籍，提供嶄新溫泉咖啡廳模式的「おふろcafé（風呂café）」也來此開設了據點。以「現代的劇場小屋」為概念，提供復古的表演劇場、溫泉大浴場、餐廳、咖啡廳，以及簡易的時尚膠囊旅館，像是前往咖啡廳一般地輕鬆享受溫泉，感受不一樣的泡湯時光。

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【店家資訊】

地址：三重県四日市市生桑町311番地

電話：-81-59-332-2611





★Gensen Café

自古深受夏目漱石、芥川龍之介等文豪喜愛的湯河原溫泉，出現了全新的溫泉 設施，以「湯河原Chill out」為概念，提供讓人能完全放鬆、發懶的空間。結合了 咖啡廳、閱讀室、溫泉，備有鹽化泉、硫酸泉等多樣溫泉，還有精緻的在地餐食、甜點、發懶懶骨頭沙發、書籍等，讓泡溫 泉成為生活的延伸，隨手可及。

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【店家資訊】

地址：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

電話：+81-465-63-3498





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