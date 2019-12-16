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歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

日本主題式、體驗型旅宿夯　打造意想不到的住宿時光

2019-12-16 10:01Japan Walker

日本的住宿已不在是單純的入住、休息、退房，除了多樣的複合設施，現在更出現許多新型態的主題式旅宿，意 不到的全新結合，讓住宿時光儼然也成為重要的景點之一，休憩的同時，也一樣能夠盡情體驗，玩好玩滿！

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★おふろcafeスパ＆ホテル

結合了咖啡、雜誌漫畫、按摩椅、電腦、電源、Wi-Fi的溫泉設施「おふろcafé （風呂café）」，讓人們能長時間自在地逗留、泡湯，蔚為話題。這次首次來到關西展店，選擇琵琶湖畔的大津為據點，以江戶時代「東海道第五十三宿場」為藍圖設計，不但改建了40年老舖溫泉設施，能享受從地下1500公尺抽取的天然溫泉，還翻新了日本傳統演劇表演劇場「大眾演劇 琵琶湖座」，能住宿、泡湯、欣賞劇場表演、喝咖啡的全新型態設施， 就此誕生。

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【店家資訊】

地址：滋賀県大津市月輪1-9-18　

電話：+81-77-544-0525


★HOTEL SHE, KYOTO「詩のホテル。」

由獨俱風格的住宿空間設計師龍崎翔子打造的個性旅宿「HOTEL SHE」，京都據點位在距京都車站走路10分鐘的位置。館內每一處都帶有優雅寧靜卻又不失個性、叛逆的獨特設計，33間客房依樓層設有不同主題，讓人流連。12月起更與年輕詩人最果タヒ（TAHI）合作，推出了3間期間限定主題房，具體化實現「住進詩中」的概念。客房處處散落著最果的詩句，彷彿住進詩句中的獨特體驗，值得一訪（房內佈置不公開）。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市南区東九条南烏丸町16番地　

電話：+8175-634-8340


★HOTEL CULTIA 太宰府

太宰府是旅客前往福岡時必訪的市區近郊景點，一年有超過1000萬人次的旅客造訪，然而絕大多數的遊客都是當天往返，少有停留。為了讓人們多在此佇 足、深度遊玩，10月全新開設的CULTIA 設計了多樣的巧思吸引旅人停留。改建自老宅的建築完整保留原貌，並以《萬葉集》中的「梅花宴」為主題設計，處處融入太宰府1300年歷史的精髓。同時設計了多款入住旅客限定的導覽方案，包含夜訪太宰府等，深度體驗。

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【店家資訊】

地址：福岡県太宰府市宰府3丁目3-33　

電話：0120-210-289 （限日本國內撥打）


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京都溫泉咖啡

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