金泉、銀泉、銀山溫泉..2019年5大日本必去「溫泉聖地」懶人包

2019年 5大日本必去溫泉聖地遊懶人包 分享 facebook

講到日本最有名的文化，溫泉必定為其中之一。我們這次選擇了五個受歡迎的溫泉以及當地特色美食介紹給你。





一直以來，有馬溫泉都是溫泉排行旁中排名第一的溫泉，它同時也是日本三大溫泉區之一。

【金泉：きんせん】

因為泉水中含有鐵質，所以看起來像是生鏽的顏色。高濃度的鈉鹽也有高效殺菌功能！踏進春天，還可以幫助一些患有關節炎，異位性皮膚炎和某些疾病的人。





有金泉，就應該會有銀泉對吧？

【銀泉：ぎんせん】

這個溫泉含有大量二氧化碳有助改善血液循環。





你知道神戶牛肉是來自兵庫縣嗎？既然你已經來到兵庫縣，為何不嘗一下當地特色菜？ 日本的頂級牛肉之一絕對值得一試。

沒去兵庫縣也能吃到頂級牛肉嗎？ 銀座和牛體驗 高級神戶牛 銀座MISONO





下呂溫泉是日本另外一個著名溫泉，位於日本主島的中部岐阜縣。下呂溫泉的泉水偏向鹼性，使你在沐浴結束後更加舒適。在這裡有提供免費的公共室外浴場。





如果你要去下呂，你可以從名古屋乘火車大約1個小時40分鐘。建議大家在名古屋的旅程中加進下呂，相對其他地方真的比較方便！





早上的時候會有一個叫做「いで湯朝市」的市集，初時只是一個讓人們交換自己產品的地方，現在已經發展成為一個著名的旅遊勝地。





你知道嗎，日本人喜歡在泡完溫泉後喝牛奶。許多公共浴場都有一台專門放各種牛奶的冰箱。要試一下水果味牛奶，咖啡牛奶，還是普通牛奶？





【湯もみ：ゆもみ】

「揉湯」是自古以來傳承的文化，用長長的木板來回翻攪泉水，讓溫泉下降到一定的溫度。「揉湯秀」是必備節目之一，穿著傳統服裝的表演者，會一邊表演揉湯一邊唱歌。





有刺青也不用怕！來這裡泡溫泉！日本第一草津溫泉 這裡有間刺青也OK的溫泉旅館 歡樂之宿 高松旅館





這次想介紹的是九州大分縣的湯布院溫泉，可是也別忘了有溫泉天國之稱的九州！大分縣以幾個溫泉區而聞名，別府是著名的地區之一，之後就是湯布院。





圖源：彩岳館

不少日式旅館都位於湯布院區（大部分都是傳統日式旅館！），類似箱根一樣每個旅館都有自己的溫泉和特色美食。





在這裡你可以找到特定種類的海鮮「関鯖‧関竹莢魚」。這些魚的口感和甜度比平常的更好，而且只能在大分縣才能買到。





最後一個要介紹的溫泉勝地是位於山形縣的銀山溫泉，是吉卜力動畫「神隱少女」的湯屋發想地！走進這個地方享受溫泉與夜景，就好像進入了吉卜力的動畫世界一樣。





如果你有興趣想走一轉山形縣的銀山溫泉（記得早一年預約！），行程中絕對不能缺少了位於山形縣的天童。天童是另一個遊覽大自然的好去處。





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