日本周遊券JR PASS全指南　搞懂日本周遊券怎麼買最划算！

你經常去日本旅遊嗎？現在去日本自由行的人多出許多，因為可以自己規劃行程，時間也彈性，雖然安排日本交通上會比較頭痛一些，不過日本推出許多超值又方便的日本周遊券JR PASS，到底要怎麼用最划算，我們一起來看看吧！

日本周遊券JR PASS

▲日本周遊券JR PASS-JR西日本列車。（圖／Pixabay） 分享 facebook

日本鐵路通票，是由JR集團6家公司共同提供的通票，是用鐵道遊遍日本的最經濟實惠的車票，但是日本周遊券僅限短期停留日本的外國旅客，需符合以下條件才能使用：

- 持有非日本國籍護照者

- 以觀光為目的訪日，並於入境時取得90天以內之短期居留許可者

日本周遊券JR PASS：全日本通票

▲日本周遊券JR PASS-JR九州列車。（圖／Pixabay） 分享 facebook

日本周遊券全日本通票，顧名思義就是整個日本地區都能使用，包含關東、關西、北海道、四國九州地區，簡單說，就是只要有JR經過的地方，都可以使用啦！而且除了JR之外，還能以優惠價搭乘巴士或客船，讓你可以彈性規劃，更輕鬆玩日本！

特別優惠

- 能以1,000日圓的優惠（一般價3,600日圓）搭乘松山～高知區間的“南國快車號”巴士。 搭乘巴士比乘坐電車更能大幅縮短移動時間，松山～高知區間只需要2小時30分鐘至3小時。

- 能以1,400日圓的優惠（一般價2,000日圓），搭乘連結德島港～和歌山港的南海輪渡。

- 松山港～廣島港區間的石崎汽船與瀨戶內海汽船，能以3,800日圓的特價（一般價7,100日圓）搭乘超級噴射船，或以2,000日圓的特價（一般價3,600日圓），搭乘遊覽渡輪。

日本周遊券JR PASS介紹

日本周遊券JR PASS＃1

JR北海道鐵路周遊券

▲日本周遊券JR PASS-北海道周遊券。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

日本北海道占地遼闊，可以分為道北、道央、道東和道南地區，如果是夏天自駕也還算方便，但是冬天大雪紛飛，若是對當地路況不熟，其實是很難玩的！建議大家冬天可以使用北海道周遊券，依照需求購買連續3天／5天／7天，或是10天任選4天無限搭乘。

北海道周遊券JR PASS可搭乘特急、急行的普通車指定席，小編自己上次去，就用這個來回函館-札幌，還去了小樽、千歲、苫小牧等地，只要拿著護照走人工走道就可以快速通過，真的超方便！

日本周遊券JR PASS＃2

JR東北‧南北海道鐵路周遊券

▲日本周遊券JR PASS-東北‧南北海道鐵路周遊券使用地區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

假設只是要安排比較短期、不想拉車太遠到北海道道北、道東的話，又想玩多個地方的話，建議可以規劃在函館、青森這兩個地區玩，可以在14天內任選5天使用，不但可以體驗新的北海道新幹線，更可以一次感受到日本本島跟北陸不同的旅遊風景。

日本周遊券JR PASS＃3

JR 東日本鐵路周遊券-東北地區

▲日本周遊券JR PASS-JR東北周遊券使用地區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你是從日本東北的仙台機場進出的話，則建議可以選擇「JR PASS東日本鐵路周遊券-東北地區」，一下飛機就能直奔青森、仙台的新幹線，同樣也是可以在14天內任選5天使用。另外還能搭乘域內的JR巴士東北、JR巴士關東，亦可前往奥入瀬渓谷、十和田湖、草津温泉等人氣觀光景點，非常方便！

日本周遊券JR PASS＃4

JR 東日本 南北海道鐵路周遊券

▲日本周遊券JR PASS-東日本 南北海道鐵路周遊券使用地區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果是要前往日本北海道跟東北地區一起玩的話，可以選擇「JR東日本 南北海道鐵路周遊券」，不只可以搭乘JR東日本、JR北海道全線列車，還能搭乘2016年3月通車的北海道新幹線，享受東京～新函館北斗間的新幹線，一次玩遍關東、秋田、青森、北海道等地。

在機場來回市區的部分，也能從成田機場、羽田機場前往東京圈，或是從新千歲機場前往札幌等。而且「JR東日本 南北海道鐵路周遊券」是14天內任選6天使用，彈性相當高，整體而言，無論是暢遊各城市，或是往來出行機場都非常方便！

日本周遊券JR PASS＃5

JR 東日本鐵路周遊券-長野、新潟地區

▲日本周遊券JR PASS-《你的名字》取景地諏訪湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你想去關東地區以外的城市旅遊，且不想要太多人打擾，小編建議可以到長野、新瀉地區走走，尤其冬天正是滑雪的季節，來去滑雪勝地長野白馬村玩個過癮吧！若你是吃貨的話，就必須到新瀉嚐一嚐道地的越光米米囉！

「JR 東日本鐵路周遊券-長野、新潟地區」除了可以從成田機場、羽田機場到到東京之外，搭乘JR東日本線全線、東京單軌電車全線、開往長野、新潟的新幹線和特快列車，還可搭開往伊豆、日光急行線全線，完全是從市區遠離世俗最好的選擇！

日本周遊券JR PASS＃6

JR 富士山、靜岡地區周遊券Mini

▲日本周遊券JR PASS-JR 富士山、靜岡使用地區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

覺得富士山地區很大？怎麼玩都玩不玩？其實現在前往富士山旅遊很簡單又方便，可以從東京搭乘「富士回遊」特急列車，搭配抵達「JR 富士山、靜岡地區周遊券Mini」，拜訪世界遺產富士山，以及被視為日本茶故鄉的靜岡縣，搭乘環遊從駿河灣仰望富士山的渡輪，還可搭乘世界遺產三保松原、濱松花卉公園、富士五湖等處的巴士，不限次數自由搭配鐵路、巴士及渡輪聯運，CP值超高！

日本周遊券JR PASS＃7

JR 關西地區鐵路周遊券

▲日本周遊券JR PASS-JR關西周遊券Mini使用地區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

大部分的前往關西旅遊的時候，都會連著神戶、京都、奈良和大阪一起玩，因此這時候就要精算一下拉車的時間、花費來安排一下行程，如果您是多日多點移動，其實可以考慮使用「JR 關西地區鐵路周遊券」，從機場出發就可以搭乘機場特快HARUKA號，再轉乘JR西日本在來線，可說是實惠又方便。

日本周遊券JR PASS＃8

JR關西&廣島地區鐵路5日周遊券

▲日本周遊券JR PASS-JR 關西&廣島周遊券使用地區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果想去更遠一點的地方，可以從關西機場前往關西地區及廣島、岡山、高松，以及這兩年非常受歡迎的鳥取、天橋立、貴志等地區，可以不限次數搭乘山陽新幹線。另外，還可以搭乘JR西日本宮島渡輪、西日本JR巴士、中國JR巴士、京都丹後鐵道、和歌山電鐵，讓你的關西之旅更加豐富！

看完了以上幾種日本周遊券介紹之後，是不是更了解日本自由行要怎麼安排了呢？其實還有許多種不同針對外國遊客的日本周遊券，有不同地區和不同玩法的搭配優惠，想看更多的話，直接前往日本周遊券JR PASS｜JR新幹線周遊券，詳細查看吧！

想知道更多日本自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」