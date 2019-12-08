日本遛小孩的好去處！ ３處最新親子同樂體驗空間 讓你出國免煩惱

帶孩子到日本旅遊，想把握難得的親子時光，創造溫馨甜蜜的回憶。精選日本各地2019年最新親子必訪設施，一起開心同遊，讓親子關係更升溫！

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★横浜アンパンマンこどもミュージアム

日本首座麵包超人博物館今年搬遷至橫濱港未來區，以「一起歡笑、盡情玩樂」為主題，處處充滿巧思，建築外側就有高4公尺的超巨大麵包超人相迎。1樓設有專賣店、餐廳以及作為演出舞台的廣場區；2、3樓為博物館，設有舉行表演的寬敞草皮，能看到麵包超人與各個角色的精采演出，亦有麵包工廠、球場及多樣店舖的「小城區」等設施，讓人完全走入麵包超人的世界。

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【景點資訊】

地址：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

電話：+81-45227-8855





★FUN VILLAGE with NHK キャラクターズ

2019年11月全新開幕的「南町田 GRANDBERRY PARK」集購物商場、車站、餐廳、博物館等於一身，日本著名的遊戲廠商SEGA也前來設店，以NHK超人氣的兒童節目為主題，打造日本最大規模的遊樂設施。館內將兒童節目中出現的場景搬入遊戲場，並針對不同年齡層規劃遊樂區，一旁還設有書店、VR體驗區等，讓孩子盡情玩樂。

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【景點資訊】

地址：東京都町田市鶴間三丁目4-1 キッズディスカバリー 2階E201区画 電話：+81-42-796-3305





★星野リゾート リゾナーレ那須

坐落大自然中的度假村，43間客房散落在樹林中，讓下榻旅客近距離感受自然美好與四季更迭，亦可參加農家體驗，實際進行耕作收成，深度享受自然的恩惠。位於森林中有座3個圓錐重疊的設施，設有BOOKS&CAFÉ，以及由全長約6.5公尺的攀爬網及球池組成的「遊樂區」、托兒設施「托兒中心」，讓帶著幼童的家庭也能享受。

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【景點資訊】

地址：栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

電話：0570-073-055（限日本國內撥打）





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