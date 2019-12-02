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哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50聯合新聞網 陳信儒

日圓創7個月新低／圖聯合報系資料照 記者林澔一／攝影
日圓創7個月新低／圖聯合報系資料照 記者林澔一／攝影
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哈日族注意！日圓匯率持續走貶，據台銀今日（12/02）最新牌告「日圓現金賣出匯價」來到0.2816元，與5月初0.2807元相較，為近7個月新低。

新台幣強勢，若以台幣5萬元計算，依照台銀匯率兌換，可換到日圓177,557元，與8月13日匯率0.3029，換算日圓165,071元相比，可獲利日圓12,486元，等於現賺兩張迪士尼門票。

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