松隆子、上川隆也等大咖演員聯手 QUEEN皇后合唱團舞台劇 外國人特別票開賣中

當日劇、日本電影中出現的女神或大咖演員們走出電視螢幕,站上舞台在你面前表演時,那會是什麼樣的感受?當風靡世界的QUEEN皇后合唱團的歌曲能以舞台劇的方式呈現時,那會是什麼樣的感受?

就在今年,日本劇作鬼才「野田秀樹」,​聯手唱演俱佳才女「松隆子(松たか子)」、資深演 員「上川隆也」、新生代國民女神「廣瀨鈴(広瀬すず)」、人氣新生代演員「志尊淳」,以及橋本哲(橋本さとし)​、小松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人​等重量級演員組成豪華 陣容​,改編莎士比亞經典鉅作《羅密歐與茱莉亞》,並結合​QUEEN​皇后合唱團的經典專輯 《歌劇之夜》(​A Night At The Opera​)推出足具話題性的舞台劇新作​「Q」:A Night At The Kabuki​,目前在東京、大阪及北九州巡迴公演中。這強強聯合的重磅之作,各界無不期待, 在公演之前的開放預購票時,便受到熱烈迴響。而如今,即便是外國觀光客,也有機會可以現場觀劇囉!

重量級演員同台飆戲 面對面的舞台震撼力

這次舞台劇「Q」:A Night At The Kabuki ,由松隆子(松たか子)、上川隆也、廣瀨鈴(広瀬すず)及志尊淳聯手主演,詮釋不同時代交錯的「羅密歐與朱麗葉」,更有資深演員橋本哲(橋本さとし)、小松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人等共演。且不同於以往在日劇或電影中的距離感,當這些大咖演員們如今走出螢幕,站上舞台與觀眾面對面演出時,所帶來的真實感與個人魅力更加震撼人心。

一代人的日劇女神松隆子(松たか子),無論在戲劇還是歌唱都有所成就,近年來將演藝重心放在舞台劇上的她,此回已是第五次參與野田秀樹的「野田地圖」劇團作品的演出。而前些年因是枝裕和電影《海街日記》打開知名度,今年更因為主演晨間劇《夏空》而成為國民女神的新生代演員廣瀨鈴(広瀬すず),首次出演舞台劇,爆發出不同於過往鏡頭之後的演出魅力。

©NODA・MAP 「Q」:A Night At The Kabuki 的主演陣容,左起分別是廣瀨鈴(広瀬すず)、松隆子(松たか子)、上川隆也、志尊淳。

QUEEN皇后合唱團經典新繹 不同於LIVE與電影的別樣感動

去年的QUEEN皇后合唱團主題電影《波西米亞狂想曲》在全世界都刮起一陣浪潮,當然QUEEN歌迷眾多的日本更格外具有話題性,並給廣大歌迷帶來了驚喜──原來,QUEEN 的音樂還能透過電影的方式享受。如今,日本劇作家「野田秀樹」推出的舞台劇「Q」:A Night At The Kabuki ,又讓QUEEN的音樂創造了新的視聽驚喜!將經典專輯《歌劇之夜》與莎士比亞名作和日本歷史背景結合,儘管不像《波西米亞狂想曲》那樣,講述的是樂團的真實故事,卻從不同劇情帶入QUEEN的作品,給樂迷以及非樂迷的觀眾新的衝擊與感動。

大咖吸引機 鬼才野田秀樹的劇作魅力

也許喜歡舞台劇的朋友,早已耳聞過野田秀樹的大名,也看過他的劇團「野田地圖」的作品。有著「鬼才」之稱的野田秀樹,是日本知名劇作家,年輕時在東京大學就學期間所成立的劇團「夢之遊眠社」,在1980年代是日本最賣座且具有人氣的劇團。而後來他一度解散劇團,赴倫敦留學深造,歸國後重新創立演劇企劃公司「野田地圖」(NODA・MAP),推出許多經典精彩之作,包括《赤鬼》、《逆鱗》、《贗作,在滿開的櫻之森林下》等,更與許多海外知名編劇共同創作過,是個創作能量十分旺盛,且能自編自演的劇作奇才。

也因此,野田秀樹的作品總能吸引許多日本重量級的演員共同合作,且不說這次主演之一的松隆子便是第五次參與「野田地圖」的演出,之前還有與妻夫木聰、天海祐希、深津理繪、宮澤理惠、井上真央、瑛太等當代日本重量級演員合作,可見野田劇作之魅力。

©NODA・MAP 野田秀樹的手寫信。其實早在電影《波希米亞狂想曲》上映的兩年前左右,就有QUEEN的相關人士(SONY MUSIC)和野田秀樹提起將QUEEN的音樂以舞台劇的方式呈現的可能性,如今終於實現了。

《羅密歐與茱麗葉》續篇?超越時代的莎翁羅曼史

非常擅長將古典作品重新創作演繹的野田秀樹,這次以莎士比亞筆下的不朽愛情故事《羅密歐與茱麗葉》為主概念,結合日本古代「源平合戰」的歷史背景帶入,以日本風十足的方式,重新詮釋了《羅密歐與茱麗葉》的愛情故事,然而出動了雙男女主角出演,再加上時空交錯的元素,為原來已註定是悲劇的愛情故事埋下了新的伏筆。

野田地圖的舞台劇新作「Q」:A Night At The Kabuki ,對於舞台劇愛好者、日本影劇愛好者,以及QUEEN皇后合唱團的歌迷來說,都是非常值得一看的作品。其在日本東京、大阪、北九州巡迴公演,並已在11月回到東京的東京藝術劇場公演。若想欣賞舞台劇照,可參考QUEEN皇后合唱團的官方網站。

為了讓來自國外的朋友們也能一同欣賞這部舞台劇,東京藝術劇場針對四場公演場次,特別保留名額給外國觀眾,並提供了英文字幕的服務,讓外國觀眾更容易理解這部跨國跨界跨時代的舞台劇作品。

針對外國觀眾,東京藝術劇場特別提供英語字幕機租借服務,即便不懂日文也能透過英語字幕來理解劇情,開演時將自動播放字幕。

關於東京藝術劇場與購票資訊

位於東京池袋的「東京藝術劇場」,是東京頂級藝術殿堂之一,其中包括專業劇場舞台以及音樂演藝廳,以及不同的藝廊展覽空間。開館於1990年,東京藝術劇場的建築體本身就是一座藝術品。由日本當代知名建築師「蘆原義信」操刀設計,以三角形的巨大玻璃帷幕為特徵,館內採宏大的圓形中庭式設計,幾何線條交錯出的空間美感,讓人踏入其中,便能感受典雅氛圍。

「Q」:A Night At The Kabuki 東京公演場地在東京藝術聖殿「東京藝術劇場」。

位於其七到九樓的表演廳,採用現已絕產的義大利進口磚石為壁,保證各式各樣交響演奏會或歌劇的最佳聲效,且廳內更藏有兩座世界級的管風琴,是日本音樂系學生憧憬的演奏殿堂,亦是日本皇室經常造訪的音樂演繹場所。而這次舞台劇「Q」:A Night At The Kabuki 上演的「Play House」,更是經過專業設計的劇場空間,交錯配置的觀眾席及特殊設計的室內壁磚,最佳化空間中的聲音迴路,使得舞台劇演員們原聲得以清晰傳及劇場各個角落,撼動人心。

圖片提供:東京藝術劇場 專業設計的劇場空間,「​Play House​」內的傳聲效果極佳,讓各個座位上的觀眾都能聽清台上演員的原聲。

「Q」:A Night At The Kabuki 東京公演資訊

公演期間:2019/11/9(六)~12/11(三)

公演地點:東京藝術劇場 東京都豐島區西池袋1-8-1(Google Map)

大眾交通;JR、西武、東京Metro「池袋」站 B1直通

外國觀眾特別場次(支援英語字幕):

11/23、11/27、11/30、12/4 19:00

官方網站>>

https://www.nodamap.com/q/

購票及入場注意事項

▸ 本票券嚴禁轉賣及代購。

▸ 入場需要確認購票者身分,因而觀劇當天記得帶好護照或在留卡等身分證明,若無法證明身分者,當天恐無法入場。

▸ Play House大廳將在開演45分鐘前開放,觀眾席則是在30分鐘前開放。入場後到指定服務櫃檯,出示護照或相關身分證件,可租借英文字幕機。

▸ 購票手續一旦交易完成,便無法再進行任何變更或取消,而具體座位號碼將在入場後才會吿知,購票前請做好認知準備。

