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松隆子、上川隆也等大咖演員聯手 QUEEN皇后合唱團舞台劇 外國人特別票開賣中

2019-11-21 21:53JAPANKURU日本酷樂

當日劇、日本電影中出現的女神或大咖演員們走出電視螢幕，站上舞台在你面前表演時，那會是什麼樣的感受？當風靡世界的QUEEN皇后合唱團的歌曲能以舞台劇的方式呈現時，那會是什麼樣的感受？

就在今年，日本劇作鬼才「野田秀樹」，​聯手唱演俱佳才女「松隆子(松たか子)」、資深演 員「上川隆也」、新生代國民女神「廣瀨鈴（広瀬すず）」、人氣新生代演員「志尊淳」，以及橋本哲(橋本さとし)​、小松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人​等重量級演員組成豪華 陣容​，改編莎士比亞經典鉅作《羅密歐與茱莉亞》，並結合​QUEEN​皇后合唱團的經典專輯 《歌劇之夜》(​A Night At The Opera​)推出足具話題性的舞台劇新作​「Q」:A Night At The Kabuki​，目前在東京大阪及北九州巡迴公演中。這強強聯合的重磅之作，各界無不期待， 在公演之前的開放預購票時，便受到熱烈迴響。而如今，即便是外國觀光客，也有機會可以現場觀劇囉！

重量級演員同台飆戲 面對面的舞台震撼力

這次舞台劇「Q」：A Night At The Kabuki ，由松隆子（松たか子）、上川隆也、廣瀨鈴（広瀬すず）及志尊淳聯手主演，詮釋不同時代交錯的「羅密歐與朱麗葉」，更有資深演員橋本哲（橋本さとし）、小松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人等共演。且不同於以往在日劇或電影中的距離感，當這些大咖演員們如今走出螢幕，站上舞台與觀眾面對面演出時，所帶來的真實感與個人魅力更加震撼人心。

一代人的日劇女神松隆子（松たか子），無論在戲劇還是歌唱都有所成就，近年來將演藝重心放在舞台劇上的她，此回已是第五次參與野田秀樹的「野田地圖」劇團作品的演出。而前些年因是枝裕和電影《海街日記》打開知名度，今年更因為主演晨間劇《夏空》而成為國民女神的新生代演員廣瀨鈴（広瀬すず），首次出演舞台劇，爆發出不同於過往鏡頭之後的演出魅力。

©NODA・MAP 「Q」：A Night At The Kabuki 的主演...
©NODA・MAP 「Q」：A Night At The Kabuki 的主演陣容，左起分別是廣瀨鈴（広瀬すず）、松隆子（松たか子）、上川隆也、志尊淳。
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QUEEN皇后合唱團經典新繹 不同於LIVE與電影的別樣感動

去年的QUEEN皇后合唱團主題電影《波西米亞狂想曲》在全世界都刮起一陣浪潮，當然QUEEN歌迷眾多的日本更格外具有話題性，並給廣大歌迷帶來了驚喜──原來，QUEEN 的音樂還能透過電影的方式享受。如今，日本劇作家「野田秀樹」推出的舞台劇「Q」：A Night At The Kabuki ，又讓QUEEN的音樂創造了新的視聽驚喜！將經典專輯《歌劇之夜》與莎士比亞名作和日本歷史背景結合，儘管不像《波西米亞狂想曲》那樣，講述的是樂團的真實故事，卻從不同劇情帶入QUEEN的作品，給樂迷以及非樂迷的觀眾新的衝擊與感動。

大咖吸引機 鬼才野田秀樹的劇作魅力

也許喜歡舞台劇的朋友，早已耳聞過野田秀樹的大名，也看過他的劇團「野田地圖」的作品。有著「鬼才」之稱的野田秀樹，是日本知名劇作家，年輕時在東京大學就學期間所成立的劇團「夢之遊眠社」，在1980年代是日本最賣座且具有人氣的劇團。而後來他一度解散劇團，赴倫敦留學深造，歸國後重新創立演劇企劃公司「野田地圖」（NODA・MAP），推出許多經典精彩之作，包括《赤鬼》、《逆鱗》、《贗作，在滿開的櫻之森林下》等，更與許多海外知名編劇共同創作過，是個創作能量十分旺盛，且能自編自演的劇作奇才。

也因此，野田秀樹的作品總能吸引許多日本重量級的演員共同合作，且不說這次主演之一的松隆子便是第五次參與「野田地圖」的演出，之前還有與妻夫木聰、天海祐希、深津理繪、宮澤理惠、井上真央、瑛太等當代日本重量級演員合作，可見野田劇作之魅力。

©NODA・MAP 野田秀樹的手寫信。其實早在電影《波希米亞狂想曲》上映的兩年前...
©NODA・MAP 野田秀樹的手寫信。其實早在電影《波希米亞狂想曲》上映的兩年前左右，就有QUEEN的相關人士（SONY MUSIC）和野田秀樹提起將QUEEN的音樂以舞台劇的方式呈現的可能性，如今終於實現了。
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《羅密歐與茱麗葉》續篇？超越時代的莎翁羅曼史

非常擅長將古典作品重新創作演繹的野田秀樹，這次以莎士比亞筆下的不朽愛情故事《羅密歐與茱麗葉》為主概念，結合日本古代「源平合戰」的歷史背景帶入，以日本風十足的方式，重新詮釋了《羅密歐與茱麗葉》的愛情故事，然而出動了雙男女主角出演，再加上時空交錯的元素，為原來已註定是悲劇的愛情故事埋下了新的伏筆。

野田地圖的舞台劇新作「Q」：A Night At The Kabuki ，對於舞台劇愛好者、日本影劇愛好者，以及QUEEN皇后合唱團的歌迷來說，都是非常值得一看的作品。其在日本東京、大阪、北九州巡迴公演，並已在11月回到東京的東京藝術劇場公演。若想欣賞舞台劇照，可參考QUEEN皇后合唱團的官方網站。

為了讓來自國外的朋友們也能一同欣賞這部舞台劇，東京藝術劇場針對四場公演場次，特別保留名額給外國觀眾，並提供了英文字幕的服務，讓外國觀眾更容易理解這部跨國跨界跨時代的舞台劇作品。

針對外國觀眾，東京藝術劇場特別提供英語字幕機租借服務，即便不懂日文也能透過英語字...
針對外國觀眾，東京藝術劇場特別提供英語字幕機租借服務，即便不懂日文也能透過英語字幕來理解劇情，開演時將自動播放字幕。
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關於東京藝術劇場與購票資訊

位於東京池袋的「東京藝術劇場」，是東京頂級藝術殿堂之一，其中包括專業劇場舞台以及音樂演藝廳，以及不同的藝廊展覽空間。開館於1990年，東京藝術劇場的建築體本身就是一座藝術品。由日本當代知名建築師「蘆原義信」操刀設計，以三角形的巨大玻璃帷幕為特徵，館內採宏大的圓形中庭式設計，幾何線條交錯出的空間美感，讓人踏入其中，便能感受典雅氛圍。

「Q」：A Night At The Kabuki 東京公演場地在東京藝術聖殿「...
「Q」：A Night At The Kabuki 東京公演場地在東京藝術聖殿「東京藝術劇場」。
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位於其七到九樓的表演廳，採用現已絕產的義大利進口磚石為壁，保證各式各樣交響演奏會或歌劇的最佳聲效，且廳內更藏有兩座世界級的管風琴，是日本音樂系學生憧憬的演奏殿堂，亦是日本皇室經常造訪的音樂演繹場所。而這次舞台劇「Q」：A Night At The Kabuki 上演的「Play House」，更是經過專業設計的劇場空間，交錯配置的觀眾席及特殊設計的室內壁磚，最佳化空間中的聲音迴路，使得舞台劇演員們原聲得以清晰傳及劇場各個角落，撼動人心。

圖片提供：東京藝術劇場 專業設計的劇場空間，「​Play House​」內的傳...
圖片提供：東京藝術劇場 專業設計的劇場空間，「​Play House​」內的傳聲效果極佳，讓各個座位上的觀眾都能聽清台上演員的原聲。
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「Q」：A Night At The Kabuki 東京公演資訊

公演期間：2019/11/9（六）～12/11（三）

公演地點：東京藝術劇場　東京都豐島區西池袋1-8-1（Google Map）

大眾交通；JR、西武、東京Metro「池袋」站 B1直通

外國觀眾特別場次（支援英語字幕）：

11/23、11/27、11/30、12/4　19:00

官方網站>>

https://www.nodamap.com/q/

購票及入場注意事項

▸ 本票券嚴禁轉賣及代購。

▸ 入場需要確認購票者身分，因而觀劇當天記得帶好護照或在留卡等身分證明，若無法證明身分者，當天恐無法入場。

▸ Play House大廳將在開演45分鐘前開放，觀眾席則是在30分鐘前開放。入場後到指定服務櫃檯，出示護照或相關身分證件，可租借英文字幕機。

▸ 購票手續一旦交易完成，便無法再進行任何變更或取消，而具體座位號碼將在入場後才會吿知，購票前請做好認知準備。

延伸閱讀：【遊東京必看】東京地下鐵外國人限定優惠情報　

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