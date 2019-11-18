冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20 聯合新聞網 陳信儒



圖／赤城乳業官網 分享 facebook 立頓控注意！珍珠系列商品紅遍全日本，無論是吃的、用的，只要與珍珠相關都能帶動買氣。日本業者赤城乳業看準商機，與英國食品品牌立頓聯名，推出「立頓珍珠奶茶冰棒」，使用立頓茶葉調配而成的珍奶冰棒立頓控絕對要買一支來嚐鮮。

擁有日本國民冰棒「嘎哩嘎哩君」的製造商「赤城乳業」聯名立頓品牌，推出以立頓茶葉製作而成的珍珠奶茶冰棒，無論是外層或內層都包裹著濃郁奶茶風味，同時搭配新技術，讓珍珠在結凍的情況下也能保有Ｑ彈嚼勁，神還原珍珠奶茶的細緻口感。

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日本國民冰棒之稱的《嘎哩嘎哩君》（ガリガリ君）至今已有38年歷史，勤於推出新品加上話題性十足，讓嘎哩嘎哩君站穩日本冰品市場的霸主地位，過去就曾推出玉米濃湯口味、拿坡里義大利麵醬口味的冰棒令人印象深刻。

立頓珍珠奶茶冰棒販售資訊

日期：2019年11月18日

地點：日本全國超商、超市

售價：140日圓