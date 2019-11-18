親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

蔡英文、賴清德明下午3點半至中選會登記

柯文哲東吳演講遭抵制 學生連署抗議虛假新政治

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20聯合新聞網 陳信儒

圖／赤城乳業官網
圖／赤城乳業官網
分享
立頓控注意！珍珠系列商品紅遍全日本，無論是吃的、用的，只要與珍珠相關都能帶動買氣。日本業者赤城乳業看準商機，與英國食品品牌立頓聯名，推出「立頓珍珠奶茶冰棒」，使用立頓茶葉調配而成的珍奶冰棒立頓控絕對要買一支來嚐鮮。

擁有日本國民冰棒「嘎哩嘎哩君」的製造商「赤城乳業」聯名立頓品牌，推出以立頓茶葉製作而成的珍珠奶茶冰棒，無論是外層或內層都包裹著濃郁奶茶風味，同時搭配新技術，讓珍珠在結凍的情況下也能保有Ｑ彈嚼勁，神還原珍珠奶茶的細緻口感。

日本國民冰棒之稱的《嘎哩嘎哩君》（ガリガリ君）至今已有38年歷史，勤於推出新品加上話題性十足，讓嘎哩嘎哩君站穩日本冰品市場的霸主地位，過去就曾推出玉米濃湯口味、拿坡里義大利麵醬口味的冰棒令人印象深刻。

立頓珍珠奶茶冰棒販售資訊

日期：2019年11月18日

地點：日本全國超商、超市

售價：140日圓

奶茶義大利麵冰品超商珍奶

相關新聞

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 22:48

2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

2019-10-14 11:00

日本情人節文化的由來是？ 和Mary's Chocolate來場巧克力之吻吧！

2019-10-13 10:00

「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

2019-10-09 09:01

草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

2019-10-06 10:00

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54

美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

2019-09-08 11:14

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

是車也是船！ 從路上開進山中湖的河馬觀巴 富士山竟可以這樣玩

2019-09-02 11:02

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 19:20

新手必備！日本自駕遊全攻略 租車旅行不心慌

2019-09-01 12:32

秋季限定！星巴克新品「青蘋果果凍星冰樂、烤蘋果粉紅星冰樂」讓人想秒衝日本

2019-08-30 15:50
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 22:16

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-08 11:20

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

東京燈光秀６選不可不看　浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

2019-11-14 09:02

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

鹿兒島最熱鬧屋台村！ 黑豬涮涮鍋內藏「連續4年冠軍豆腐」絕對要試

2019-11-17 16:00

太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

泡完湯再挑戰冷泉灌頂！　東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

2019-11-14 15:25

京都控都會這樣做！　到鴨川河畔野餐、享用外帶美食

2019-11-18 11:05

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

全日本離宇宙最近的地方 種子島「發射火箭中心」

2019-11-15 09:00

馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光

2019-11-09 09:00

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

東京迪士尼提高安檢規格 入園物品要過X光機

2019-11-08 11:30

清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-08 07:30

首爾近郊一日遊行程怎麼走？ 完整攻略一篇搞定

2019-10-29 10:54

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

首爾近郊景點：南怡島、小法國村、晨靜樹木園人氣景點包

2019-11-08 09:00

「嵐」也來拍廣告！粉絲必朝聖的沖繩「愛心石」超浪漫

2019-11-07 11:50

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 18:06

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 16:40

日本最初登錄世界遺產「奈良法隆寺」-７大看點&７大不可思議

2019-10-31 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top