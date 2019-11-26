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新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58JAPANKURU日本酷樂

你愛吃摩斯漢堡嗎？你的摩斯漢堡鐵桿粉嗎？無論你的答案是什麼，JAPANKURU這次帶大家在日本吃一次，這在「漢堡江湖」中的宛如「世外高人」般的摩斯漢堡。別說你在台灣或香港已經吃過，到日本若不嚐一遍本邦滋味，恐怕是領略不到這位「漢堡高人」的獨到之處。

好味好設計 東瀛自慢的漢堡高手

摩斯漢堡對於中華圈的同學們來說，一般不會太陌生，尤其是和小編一樣來自台灣的同學們，也許腦袋裡一定都還記得那個「山的滋味、海的滋味、太陽的滋味」的廣告，最後還要有細嫩地妹音來一句日文的「摩斯漢堡」結尾，餘音繞梁。是的，這來自日本的摩斯漢堡，一直以來就是給人「新鮮、健康、高品質」的品牌印象，打破大家一般對於漢堡速食的刻板印象，彷彿漢堡界的世外高人一般。

而不只在海外受到歡迎，其實在本場日本，摩斯漢堡也是非常具有人氣的國民漢堡品牌，且不說它的新鮮食材、點餐現作等健康高品質印象深植日本人心，它舒適的用餐空間及貼心服務，更使其受到老中青三代的歡迎。無論是想要一個人讀書辦公，和三兩朋友碰面聊天，摩斯漢堡都會是不少日本人的好選擇。

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畢竟是日本品牌，摩斯漢堡當然擁有了大和式商品的最大特色：貼心設計。也許「食材新鮮」這件事你已經聽到耳朵長繭，那麼「設計用心」這點摩斯漢堡絕對讓它完勝群雄。

啊？你說漢堡要什麼設計巧思？

噢，這學問大了。也許你曾經有過這樣血淋淋的經驗，當拿到漢堡時，必須徒手將漢堡拿出來吃，吃到一半漢堡解體，然後醬汁流滿手，漢堡內餡也已經亂七八糟，慘不忍睹。若你曾經吃得如此狼狽，那當你見識過摩斯超貼心的漢堡包裝設計時，一定會對它傾心的，尤其是重視自己吃相的朋友們。（笑）

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來日本品嚐摩斯漢堡的三大享受

享受①　日本當地新鮮食材

主打新鮮健康的摩斯漢堡，菜單中的品項中的蔬菜量都十分充足。無論是在哪裡，摩斯漢堡總是樂於盡量採用當地食材，來製作出美味的漢堡，讓大家吃出新鮮。畢竟地緣環境不同，日本這片土地培育出來的蔬果，自然會有與其他地方不全然相同的口感與滋味，也就成了來日本品味摩斯漢堡的趣味之一。

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享受②　點餐後現做

有吃過摩斯漢堡的同學，想必知道其對於漢堡堅持「點餐後現做」這點非常講究，主打「熱呼呼的美味必須現點現做」，因而相比其他連鎖速食店，需要比較長一點的時間來等餐，畢竟包括煎肉，也都是點餐後才開始製作。但人就是一種特別的感知動物，當你付出時間等待，等到餐點真的上來之後，無論是在生理還是在心理層面上，會都會讓食物「變得」得更加美味。當然，難得來一趟日本，也要體驗看看日本的摩斯店員們手作漢堡的「好身手」。

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享受③　日式服務送餐到桌

前面已經跟大家說過，由於堅持現點現做，摩斯漢堡會相對需要等餐時間，然而這並不代表你需要傻傻的一直站在櫃檯旁邊等，而可以先帶著準備好的飲料或其他餐點入座，並放上店員給你的號碼牌，方便店員能看號送餐。大家常說日本的服務是世界數一數二強，進入摩斯消費，當然也是體驗日本貼心服務的一大好機會。

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就是它了！日本摩斯推薦菜單

摩斯漢堡：當家經典款

多汁的牛肉漢堡肉與新鮮蔬果食材的搭配，佐摩斯漢堡獨家秘制的醬汁，誕生了摩斯漢堡最早最經典的漢堡品項。如果喜歡起司，另有摩斯吉士漢堡可以選擇。

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照燒牛肉堡：摩斯首創日本魂漢堡

眾所周知，漢堡來自美國，流著超級英雄的血液。而摩斯漢堡作為日本漢堡品牌，破天荒研發出第一款帶有「日本魂」的漢堡，在當時的漢堡市場中投下了震撼彈，引起同業爭相跟風。巧妙地將用醬油和味噌製成的原創醬汁、牛肉漢堡和蔬果食材結合，摩斯的照燒牛肉堡，有來日本的話可千萬記得嚐嚐看。

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米漢堡系列：摩斯特色再創新

繼照燒牛肉堡後，摩斯漢堡的創意再現，利用米飯代替西式麵包，開發出了獨樹一格的「米漢堡」，也就是大家所熟知的「珍珠堡」。珍珠堡這產品線下有包括「燒肉米漢堡」、「海鮮米漢堡」等，儘管這兩個品項海內外基本一致，但結合當地人的口味喜好，在配料上也有些許差異。另外，在日本還能嚐到非常具有特色的「炸蝦天婦羅米漢堡」，這也是在日本才能吃到的特色滋味。

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吃得美味優雅 這個動作很關鍵

我們前面跟大家提到過，摩斯漢堡不只新鮮現做、口味有特色且美味，更富有「設計感」——它的包裝設計，巧妙地採用菱形袋裝的方式端到你面前。食用者無需徒手拿出漢堡，只要捧起漢堡、翻開袋子便可開動。一方面不用擔心會弄髒手，或是手不乾淨，另一方面也不用擔心漢堡會解體，即便是外帶，一樣可以輕鬆鬆鬆、優雅地享受漢堡的美味。

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內用外帶兩相宜 玩累了讓摩斯陪你

作為國產漢堡連鎖品牌，摩斯漢堡在日本國內包括直營與加盟店（以及mos Cafe），目前共有1300家門市，尤其在各大觀光城市景點附近也常能見到。當大家在日本旅遊途中，想要找個地方休息用餐時，不妨到摩斯漢堡坐坐，嚐嚐日本土生土長的漢堡口味，究竟是否與在自己國家吃到的味道一樣呢？當然，若因為最近日本消費稅調漲，讓你不想在店內用餐，摩斯也是可以外帶的唷！買好餐點，找個綠意滿眼的公園歇腳放空，讓自己的旅程有個輕鬆愉快的間奏是否也不賴？

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延伸閱讀：日本摩斯漢堡大家吃 試吃報告大公開　

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