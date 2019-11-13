親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52聯合新聞網 陳信儒

圖／Mister Donut日本官網
圖／Mister Donut日本官網
分享
慶祝任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍》《寶可夢 盾》上市發售，The Pokémon Company將在台北信義區舉辦「寶可夢遊行」，一連三天萌翻信義區。日本Mister Donut則回歸去年夯翻天的寶可夢甜甜圈，皮卡丘、寶貝球造型的甜甜圈療癒人心，另外還加碼推出周邊商品，印有寶可夢的杯盤寶可夢迷千萬別錯過。
圖／Mister Donut日本官網
圖／Mister Donut日本官網
分享

日本Mister Donut去年上架寶可夢主題甜甜圈熱銷全日，為了慶祝任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍》《寶可夢 盾》即將上市，再次回歸寶可夢甜甜圈，分別有香蕉巧克力口味的皮卡丘甜甜圈、草莓巧克力的寶貝球甜甜圈，以及全新口味的皮卡丘尾巴甜甜圈。

圖／Mister Donut日本官網
圖／Mister Donut日本官網
分享

不僅如此，日本Mister Donut還趁勝追擊推出寶可夢限定周邊商品，兩款寶可夢杯盤組分別以「Party」與「Face」作為主題設計，繽紛又帶有俏皮感的盤子與杯子一秒融化寶可夢迷，全系列商品預計11/15日上市，快趁遊日期間朝聖日本Mister Donut，嚐嚐看寶貝夢甜甜圈療癒人心的魅力。

圖／Mister Donut日本官網
圖／Mister Donut日本官網
分享

圖／Mister Donut日本官網
圖／Mister Donut日本官網
分享

寶可夢巧克力

相關新聞

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 22:48

2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

2019-10-14 11:00

日本情人節文化的由來是？ 和Mary's Chocolate來場巧克力之吻吧！

2019-10-13 10:00

「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

2019-10-09 09:01

草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

2019-10-06 10:00

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54

美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

2019-09-08 11:14

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

是車也是船！ 從路上開進山中湖的河馬觀巴 富士山竟可以這樣玩

2019-09-02 11:02

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 19:20

新手必備！日本自駕遊全攻略 租車旅行不心慌

2019-09-01 12:32

秋季限定！星巴克新品「青蘋果果凍星冰樂、烤蘋果粉紅星冰樂」讓人想秒衝日本

2019-08-30 15:50

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

「夏日の旅行」日本中部散記

2019-08-25 10:00

賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」　整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12

喝了會微醺的珍奶！日本推大人限定「珍珠奶茶酒」吃得到Ｑ彈口感

2019-08-14 12:01

全日本都在瘋珍珠！台灣珍珠奶茶席捲大澀谷

2019-08-11 12:00
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-08 11:20

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 18:06

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-08 07:30

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

日皇即位遊行10日登場 夾道民眾禁用自拍棒

2019-11-09 17:00

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

東京迪士尼提高安檢規格 入園物品要過X光機

2019-11-08 11:30

清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

南九州160公里的單車路線 進入日本三大急流瘋狂泛舟

2019-11-05 16:45

沖繩首里城重建募款 6天破3.5億日圓

2019-11-07 07:30

馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光

2019-11-09 09:00

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

「嵐」也來拍廣告！粉絲必朝聖的沖繩「愛心石」超浪漫

2019-11-07 11:50

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

首爾近郊景點：南怡島、小法國村、晨靜樹木園人氣景點包

2019-11-08 09:00

來澀谷享受在家一般舒適的咖啡館 eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING

2019-11-07 11:01

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 14:00

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

走跳世界／走進畫作中 東京特色新旅宿 先住為快

2019-11-06 10:29

世界最棒的衝浪聖地 神話起源之地南九州

2019-11-06 15:25

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 16:40

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

不只首里城！沖繩共「9個世界遺產」見證琉球王國歷史

2019-10-31 20:56

拜訪「鹿兒島市」 體驗九州南方精采旅遊

2019-11-04 08:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

走跳世界／熊本人這樣玩 拜訪古老&最小神社

2019-11-05 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top