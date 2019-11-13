Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52 聯合新聞網 陳信儒



圖／Mister Donut日本官網 分享 facebook 慶祝任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍》《寶可夢 盾》上市發售，The Pokémon Company將在台北信義區舉辦「寶可夢遊行」，一連三天萌翻信義區。日本Mister Donut則回歸去年夯翻天的寶可夢甜甜圈，皮卡丘、寶貝球造型的甜甜圈療癒人心，另外還加碼推出周邊商品，印有寶可夢的杯盤寶可夢迷千萬別錯過。 圖／Mister Donut日本官網 分享 facebook

日本Mister Donut去年上架寶可夢主題甜甜圈熱銷全日，為了慶祝任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍》《寶可夢 盾》即將上市，再次回歸寶可夢甜甜圈，分別有香蕉巧克力口味的皮卡丘甜甜圈、草莓巧克力的寶貝球甜甜圈，以及全新口味的皮卡丘尾巴甜甜圈。 圖／Mister Donut日本官網 分享 facebook

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不僅如此，日本Mister Donut還趁勝追擊推出寶可夢限定周邊商品，兩款寶可夢杯盤組分別以「Party」與「Face」作為主題設計，繽紛又帶有俏皮感的盤子與杯子一秒融化寶可夢迷，全系列商品預計11/15日上市，快趁遊日期間朝聖日本Mister Donut，嚐嚐看寶貝夢甜甜圈療癒人心的魅力。 圖／Mister Donut日本官網 分享 facebook