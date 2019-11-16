傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美
2019-11-16 11:03Japan Walker
每每走訪日本，總是沉浸在日本文化的餘韻中。近年來越來越多複合式旅宿，豐富旅人的住宿生活，這次精選結合日本傳統工藝的旅宿，住宿同時也能深度認識日本的職人文化之美。
★たてしな藍
坐落在蓼科高原山林中的雅緻旅宿，以「京風數寄屋」的建築模式打造，設有露天溫泉，可在古色古香的旅館泡湯賞景，享受至福時光，且旅館絕佳的地理位置鄰近橫谷溪谷，可漫步於散步道中享受森林浴。此外，有別於其他溫泉旅館，特別設置了藍染工作坊，選用四國出產的藍色花朵為天然染劑，從旅館的暖簾、坐墊到杯墊都可窺見藍染的身影，下榻旅客除了可選購精緻的藍染商品外，也可親身體驗製作自己的藍染作品。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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【店家資訊】
地址：長野県茅野市北山5522-450
電話：+81-266-67-5030
★Craftsmen's Inn KAJI
新潟縣三条市自古以來就以「鍛冶（鍛鍊金屬製品）」而聞名，出產許多日本建築古傳釘子、木工道具等製品，在飽含傳統工匠職人精神的小區中，不妨入住已有80年歷史的古民家，深度感受鍛冶技術的精髓。整棟建築保留了町家特有結構，處處刻劃著歷史痕跡，每日僅接待1組旅客，採包棟式的出租模式，1樓還設有工作室，備有三条製造的鑿子、刨刀、線墨等木工道具，可自由使用體驗木工、雕刻的樂趣。
【店家資訊】
地址：新潟県三条市元町12-6
電話：+81-70-3349-6805
★土佐和紙工芸村QRAUD
一張張精緻和紙展現了日本美學的獨到韻味，其中高知縣產的「土佐和紙」堪稱頂級工藝品。位於高知縣中部、仁淀川畔的複合式設施「土佐和紙工藝村QRAUD」，集餐廳、體驗工坊、戶外活動及旅宿於一身，最受歡迎的就是和紙體驗，從製作紙漿、過濾，到最後裝飾都出於個人之手，是個人專屬的作品。除了和紙體驗外，簡約的房間設計也讓人嚮往，可從房內俯瞰窗外的自然景觀，享受清幽的度假時光。
【店家資訊】
地址：高知県吾川郡いの町鹿敷1226
電話：+81-88-892-1001
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