冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

日本溫泉100選介紹

日本溫泉世界有名的，每年日本都會投票選出「日本溫泉100選」(にっぽんの温泉100選)，至2018年已經舉行32回，其中位於群馬縣的草津溫泉更是連續16年拿下第一！仔細觀察的話，會發現這一屆北陸溫泉增加了不少，其中北海道地區的溫泉也占了不少個席次，來看看有哪些必去的北海道溫泉吧！

日本溫泉100選：北海道溫泉

日本北海道溫泉＃1

No.7 登別溫泉

▲北海道自助旅遊道央景點-登別溫泉。（圖／Pixabay） 分享 facebook

北海道登別溫泉是日本十大溫泉之一，因當地自然資源豐富，有超過11種不同的泉質，從1858年第一家開湯的溫泉旅館出現，就一直是倍受歡迎溫泉聖地。從溫泉街走到底就是「登別溫泉地獄谷」，看著滔滔湧出白煙的地獄谷，感覺就像是進入了一個奇幻空間一樣，是個難得的體驗！

此外，考量到可能會有行動不便的長輩想前往溫泉地放鬆，在這次的投票活動還有選出推薦的「無障礙溫泉住宿10選」，其中位於登別的「第一潼本館」排名第四，如果有有需要的話，不妨可以參考一下唷！

日本北海道溫泉＃2

No.31 十勝川溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-十勝川白鳥節。（圖／©Hokkaido Tourism Organization） 分享 facebook

十勝川溫泉是以植物性褐碳溫泉聞名的「美人湯」，是自遠古時代起就和蘆葦等天然植物長時間藏於地底下，再經過地熱湧出的溫泉，因為有使皮膚光滑、保濕的功效，所以深受女性喜愛。

此外，十勝川溫泉周邊有豐富的自然資源與景色，有生態公園、展望台、牧場等多元的北海道景點，由於十勝川也是天鵝的過冬棲息地，因此每年都會舉辦「十勝川白鳥季」，在雪地裡擺放五顏六色的三角錐藝術品，非常美麗！

日本北海道溫泉＃3

No.41 湯之川溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-湯倉神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

湯之川位於北海道函館，是三大北海道溫泉之一，歷史起源最早可以追溯到1653年，直到1866年開始建立溫泉場後開始揚名國內外，搭乘函館路面電車抵達「湯之川溫泉站」之後，可以先去「溫泉巡遊舞台」泡泡富含鈉、鈣鹽化物的足湯

現今湯之川整體的觀光、商店街、溫泉旅館也都規劃得十分完整，可以根據個人的喜好和地理位置來選擇入住的溫泉旅館。此外，附近的湯倉神社也是必訪景點，除了莊嚴優雅的神社之外，旁邊的鳥居隧道也非常美麗。

日本北海道溫泉＃4

No.50 阿寒湖溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

阿寒湖是一個破火山口形成的天然湖泊，因此擁有富含碳酸鹽的溫泉，在阿寒湖南岸有不少溫泉旅館，每到冬天都會吸引不少人特地前來，在溫泉街上也有不少手湯和足湯可以享受，是寒冷冬日裡非常放鬆的享受。

此外，阿寒湖是日本愛奴族居住的區域，因此在溫泉街上可以看到不少獨具特色的原民風的手工藝店，不妨可以逛逛～此外，阿寒湖周邊更有豐富的濕地資源，其中又以綠球藻和鱒魚最廣為人知，絕對是北海道道東不可錯過的景點之一。

日本北海道溫泉＃5

No.54 定山溪溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-定山溪溫泉。（圖／Pixabay） 分享 facebook

說到北海道近郊必去的溫泉，絕對就是定山溪溫泉啦！定山溪溫泉距離札幌大約只有一小時車程，加上周邊溪谷與森林的景緻，秋天可以賞紅葉，冬天可以賞雪，因此成為非常熱門的「日歸溫泉」選擇之一。

日本北海道溫泉＃6

No.57 洞爺湖

▲北海道溫泉景點推薦-洞爺湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

洞爺湖溫泉是日本三大溫泉之一，溫泉泉質為碳酸氫鹽、硫磺鹽氯化物，有減輕肌肉痠痛與放鬆的療效，因此每年冬天都吸引許多人前來，有日歸溫泉、一泊一食各式各樣的玩法。此外，洞爺湖周邊還有昭和山、有珠山纜車等等景點可以順道一遊。

日本北海道溫泉＃7

No.73 川湯溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-川湯溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

川湯溫泉野是北海道極有名的溫泉，其中「川湯」來自於本地的阿伊努語，意指「熱的河川」，因為川湯溫泉源自南方約2.5公里處的硫磺山，形成了一條溫泉河，最早就是由居住在當地的原住民和探險者發現。19世紀因為礦業而出現了多家溫泉旅館，造就了現今所見的溫泉區，後來更因日本電影《請問芳名》而帶動了觀光熱潮。

日本北海道溫泉＃8

No.82 知床溫泉

知床半島位於北海道道東，因為豐富的自然景觀，被登錄為世界遺產之一。除了最知名的知床五湖之外，還有位於知床半島中部的宇登呂溫泉，又名知床溫泉，自1971年被開發之後便大受歡迎，更有各式各樣的溫泉飯店，在漫天雪地中暖暖地泡湯，難道不是人生一大樂事嗎？

看完以上的北海道溫泉介紹，你是不是也開始期待冬天的到來了呢？北海道占地遼闊，每個北海道溫泉都有不同的特色與功效，在去北海道自由行之前，不妨可以先參考一下這份北海道溫泉懶人包吧！

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