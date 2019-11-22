親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟只有一句

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票就能兌換

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

日本溫泉100選介紹

日本溫泉世界有名的，每年日本都會投票選出「日本溫泉100選」(にっぽんの温泉100選)，至2018年已經舉行32回，其中位於群馬縣的草津溫泉更是連續16年拿下第一！仔細觀察的話，會發現這一屆北陸溫泉增加了不少，其中北海道地區的溫泉也占了不少個席次，來看看有哪些必去的北海道溫泉吧！

日本溫泉100選：北海道溫泉

日本北海道溫泉＃1

No.7 登別溫泉

▲北海道自助旅遊道央景點-登別溫泉。（圖／Pixabay）
▲北海道自助旅遊道央景點-登別溫泉。（圖／Pixabay）
分享

北海道登別溫泉是日本十大溫泉之一，因當地自然資源豐富，有超過11種不同的泉質，從1858年第一家開湯的溫泉旅館出現，就一直是倍受歡迎溫泉聖地。從溫泉街走到底就是「登別溫泉地獄谷」，看著滔滔湧出白煙的地獄谷，感覺就像是進入了一個奇幻空間一樣，是個難得的體驗！

此外，考量到可能會有行動不便的長輩想前往溫泉地放鬆，在這次的投票活動還有選出推薦的「無障礙溫泉住宿10選」，其中位於登別的「第一潼本館」排名第四，如果有有需要的話，不妨可以參考一下唷！

日本北海道溫泉＃2

No.31 十勝川溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-十勝川白鳥節。（圖／©Hokkaido Tourism O...
▲北海道溫泉景點推薦-十勝川白鳥節。（圖／©Hokkaido Tourism Organization）
分享

十勝川溫泉是以植物性褐碳溫泉聞名的「美人湯」，是自遠古時代起就和蘆葦等天然植物長時間藏於地底下，再經過地熱湧出的溫泉，因為有使皮膚光滑、保濕的功效，所以深受女性喜愛。

此外，十勝川溫泉周邊有豐富的自然資源與景色，有生態公園、展望台、牧場等多元的北海道景點，由於十勝川也是天鵝的過冬棲息地，因此每年都會舉辦「十勝川白鳥季」，在雪地裡擺放五顏六色的三角錐藝術品，非常美麗！

日本北海道溫泉＃3

No.41 湯之川溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-湯倉神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道溫泉景點推薦-湯倉神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

湯之川位於北海道函館，是三大北海道溫泉之一，歷史起源最早可以追溯到1653年，直到1866年開始建立溫泉場後開始揚名國內外，搭乘函館路面電車抵達「湯之川溫泉站」之後，可以先去「溫泉巡遊舞台」泡泡富含鈉、鈣鹽化物的足湯

現今湯之川整體的觀光、商店街、溫泉旅館也都規劃得十分完整，可以根據個人的喜好和地理位置來選擇入住的溫泉旅館。此外，附近的湯倉神社也是必訪景點，除了莊嚴優雅的神社之外，旁邊的鳥居隧道也非常美麗。

日本北海道溫泉＃4

No.50 阿寒湖溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道溫泉景點推薦-阿寒湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

阿寒湖是一個破火山口形成的天然湖泊，因此擁有富含碳酸鹽的溫泉，在阿寒湖南岸有不少溫泉旅館，每到冬天都會吸引不少人特地前來，在溫泉街上也有不少手湯和足湯可以享受，是寒冷冬日裡非常放鬆的享受。

此外，阿寒湖是日本愛奴族居住的區域，因此在溫泉街上可以看到不少獨具特色的原民風的手工藝店，不妨可以逛逛～此外，阿寒湖周邊更有豐富的濕地資源，其中又以綠球藻和鱒魚最廣為人知，絕對是北海道道東不可錯過的景點之一。

日本北海道溫泉＃5

No.54 定山溪溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-定山溪溫泉。（圖／Pixabay）
▲北海道溫泉景點推薦-定山溪溫泉。（圖／Pixabay）
分享

說到北海道近郊必去的溫泉，絕對就是定山溪溫泉啦！定山溪溫泉距離札幌大約只有一小時車程，加上周邊溪谷與森林的景緻，秋天可以賞紅葉，冬天可以賞雪，因此成為非常熱門的「日歸溫泉」選擇之一。

日本北海道溫泉＃6

No.57 洞爺湖

▲北海道溫泉景點推薦-洞爺湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道溫泉景點推薦-洞爺湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

洞爺湖溫泉是日本三大溫泉之一，溫泉泉質為碳酸氫鹽、硫磺鹽氯化物，有減輕肌肉痠痛與放鬆的療效，因此每年冬天都吸引許多人前來，有日歸溫泉、一泊一食各式各樣的玩法。此外，洞爺湖周邊還有昭和山、有珠山纜車等等景點可以順道一遊。

日本北海道溫泉＃7

No.73 川湯溫泉

▲北海道溫泉景點推薦-川湯溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲北海道溫泉景點推薦-川湯溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

川湯溫泉野是北海道極有名的溫泉，其中「川湯」來自於本地的阿伊努語，意指「熱的河川」，因為川湯溫泉源自南方約2.5公里處的硫磺山，形成了一條溫泉河，最早就是由居住在當地的原住民和探險者發現。19世紀因為礦業而出現了多家溫泉旅館，造就了現今所見的溫泉區，後來更因日本電影《請問芳名》而帶動了觀光熱潮。

日本北海道溫泉＃8

No.82 知床溫泉

知床半島位於北海道道東，因為豐富的自然景觀，被登錄為世界遺產之一。除了最知名的知床五湖之外，還有位於知床半島中部的宇登呂溫泉，又名知床溫泉，自1971年被開發之後便大受歡迎，更有各式各樣的溫泉飯店，在漫天雪地中暖暖地泡湯，難道不是人生一大樂事嗎？

看完以上的北海道溫泉介紹，你是不是也開始期待冬天的到來了呢？北海道占地遼闊，每個北海道溫泉都有不同的特色與功效，在去北海道自由行之前，不妨可以先參考一下這份北海道溫泉懶人包吧！

想知道更多北海道自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉北海道旅館

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團

相關新聞

絕對萌炸！村上隆Ｘ哆拉a夢聯合辦展！鐵粉必看「Superflat Doraemon」超好拍展覽終於登場

2019-11-20 18:12

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 22:48

2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

2019-10-14 11:00

日本情人節文化的由來是？ 和Mary's Chocolate來場巧克力之吻吧！

2019-10-13 10:00

「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

2019-10-09 09:01

草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

2019-10-06 10:00

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54

美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

2019-09-08 11:14

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

是車也是船！ 從路上開進山中湖的河馬觀巴 富士山竟可以這樣玩

2019-09-02 11:02
看更多

熱門文章

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 22:16

任天堂東京直營店22日開幕 日本第一、全球第二家

2019-11-20 11:21

京都控都會這樣做！　到鴨川河畔野餐、享用外帶美食

2019-11-18 11:05

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

探險去！ 東京澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」 一窺日本居酒屋文化

2019-11-18 21:54

絕對萌炸！村上隆Ｘ哆拉a夢聯合辦展！鐵粉必看「Superflat Doraemon」超好拍展覽終於登場

2019-11-20 18:12

鹿兒島最熱鬧屋台村！ 黑豬涮涮鍋內藏「連續4年冠軍豆腐」絕對要試

2019-11-17 16:00

日本也有馬丘比丘?! 兵庫縣超人氣景點「竹田城跡」 宛如遺世天空之城

2019-11-21 10:03

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

東京燈光秀６選不可不看　浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

2019-11-14 09:02

甜點寶地嚐驚喜！ 從繪本跳出來的鐵鍋鬆餅 自由之丘必吃鬆餅 Rusa Ruka

2019-11-20 15:32

泡完湯再挑戰冷泉灌頂！　東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

2019-11-14 15:25

海龜肚子可以拉出蛋 荒謬又幽默的鹿兒島伴手禮

2019-11-21 15:32

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

全日本離宇宙最近的地方 種子島「發射火箭中心」

2019-11-15 09:00

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

2019-11-21 22:03

別有洞天！ 鹿兒島昭和風情古書店 裡頭竟有農場直營食堂

2019-11-19 15:24

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-08 11:20

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

首爾近郊一日遊行程怎麼走？ 完整攻略一篇搞定

2019-10-29 10:54

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

松隆子、上川隆也等大咖演員聯手 QUEEN皇后合唱團舞台劇 外國人特別票開賣中

2019-11-21 21:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top