親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

被指神隱 港城大校長郭位：團隊6月起密切關注事態

不只台北有！2020台北米其林指南 擴展到台中

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04聯合新聞網 行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

　

本來就是綠意且神祕的屋久島，有了「魔法公主」加持後，更是與「魔法森林」劃上等號。
本來就是綠意且神祕的屋久島，有了「魔法公主」加持後，更是與「魔法森林」劃上等號。
分享

鹿兒島出發，乘上高速船，約1.5~2小時即可抵達的這座能量小島，島上超過75%是山的領域，也是全日本年降雨量最多、同時也是日本列為世界遺產的第一處，這裡是屋久島，也是樹的家。

屋久島觀光中心前，一幅夢幻屋久鹿與清澈水倒影的照片，讓人一踏上屋久島就感受魔法氣...
屋久島觀光中心前，一幅夢幻屋久鹿與清澈水倒影的照片，讓人一踏上屋久島就感受魔法氣氛。
分享

這座以綠能量聚集而成的神秘小島，在經由動畫大師宮崎駿《魔法公主》在此取景後，屋久島山林就與「魔法森林」劃上等號，登島者也大多為登山而來，島上的店鋪更是幾乎可租借得到登山用具，為了就是讓大家去看看魔法森林的模樣。

觀光中心內任何的登山用品都可簡單租借。
觀光中心內任何的登山用品都可簡單租借。
分享

「你今天登山了嗎？」是這裡的招呼語。若是對體力很有信心的人，可以挑戰進階登山版本去看看7200歲的繩文杉（約12小時）；若是如小編屬於幼幼班的人，則是可以試試初階挑戰，用約4小時的時間跟上嚮導的腳步，一同登上白谷雲水峽揭開魔法森林的神秘面紗。途中穿越千年的屋久杉，體會這裡大自然的力量，喝下一口無污染的山泉水，感受滿是森林能量的元氣。

樹齡超過1千年的才能稱為屋久杉，而這株白谷雲水峽途中遇見的七本杉已有2000歲，...
樹齡超過1千年的才能稱為屋久杉，而這株白谷雲水峽途中遇見的七本杉已有2000歲，在屋久島卻還只算年輕的屋久杉。
分享

下山後，當然要體會當地居民如何以自己的熱愛之心對待這座世界遺產故鄉。八万寿茶園以自然農法、純淨流水與雲霧供養著嬌嫩的茶葉，為的就是讓人們一品無毒栽種的日本新茶。

八万寿茶園的無毒栽植法，是在地人珍惜自己土地的真心。
八万寿茶園的無毒栽植法，是在地人珍惜自己土地的真心。
分享

「hiyoriya」餐廳的玄米飯與健康蔬食，吃了完全無負擔。
「hiyoriya」餐廳的玄米飯與健康蔬食，吃了完全無負擔。
分享

登山行程結束後，襲來的是空空的肚子，在這充滿自然能量的小島，當然也要吃自然健康的食物。來自北海道的鷹木明香開設了以天然酵素玄米、有機野菜、不含化學與動物成分所做的蔬食料理餐廳「hiyoriya」，這樣天然環境不但讓體弱多病的老闆自己恢復健康，也提供島民滿滿的活力能量。而來自千葉的江川竜彥則因為愛上屋久島純淨自然的甘甜水，移居到這裡開設島上唯一精釀啤酒店「CatchtheBeer」，順應著島上的自然環境產生的無毒水果，慢慢嘗試做出一支支具有特色風味的屋久島精釀啤酒，讓自然的味道跟野生酵母一起發酵，釀出一桶桶美味屋久島滋味。

島上唯一的精釀啤酒店，利用野生酵母製成，風味獨特。
島上唯一的精釀啤酒店，利用野生酵母製成，風味獨特。
分享

而來自愛知縣的渡邊優子則用香氣來愛著屋久島，把屋久島杉木的樹幹、樹枝等各部位加以萃取，自己開設工廠一步一腳印的萃出最天然的屋久島精油，並且將這份心化於實際行動，開設芳香精油體驗、屋久島杉樹染等課程，讓屋久島的氣息能陪伴旅人回家。

使用屋久島杉木做成的精油，能讓人身心都被療癒。
使用屋久島杉木做成的精油，能讓人身心都被療癒。
分享

還有距離宮之浦約10分鐘車程的「arigato」是間可愛的皮革工作舖，長得格外有氣質的店主移居到屋久島後，取得了屋久島被捕殺過多的鹿皮開始製造皮革的事業，讓遊客可以帶一個自己親手做的特色小皮包返鄉。

跟著arigato店主的教導，一步步手做出自己的皮革鑰匙套。
跟著arigato店主的教導，一步步手做出自己的皮革鑰匙套。
分享

感受過白谷雲水峽的山洗禮，那麼也該走訪屋久島西部享受海巡禮，一大片純淨白潔的細貝殼沙灘的永田浜，這塊受到國際濕地公約組織拉姆薩爾條約(ラムサール条約)保護，認定是北太平洋赤蠵龜產卵密度最高的海灘。每年5月開始，2,000至3,000隻海龜乘著黑潮來到這裡產卵，到了8、9月，小海龜陸續破殼而出自然地朝向海洋奔去，這一幕幕感動人的畫面甚至還可以透過跟當地的海龜保育協會報名，而在夜間導覽之際看到。而若非海龜產卵孵化期間，則可盡情走在潔白純淨的沙灘傍著海的潔淨氣息。

永田浜夏日是海龜保護地，海龜離去後，才能踏上這一片潔白沙灘。
永田浜夏日是海龜保護地，海龜離去後，才能踏上這一片潔白沙灘。
分享

這裡的大自然美景除了魔法森林外，西部林道的風景也是一絕。屋久島海線唯一被列為世界自然遺產的指定區域，也是唯一可以通行車輛的區域，穿梭在小杉林徑中，一定會遇見的就是這裡的居民「屋久鹿與屋久猴」。超過2萬隻的猴子、2萬匹的鹿，就這樣自由自在地生活在世界遺產中。

西部林道緩緩行之間，一定能遇見有著愛心屁股的屋久鹿以及屋久猴。
西部林道緩緩行之間，一定能遇見有著愛心屁股的屋久鹿以及屋久猴。
分享

夜晚就該入住「SeasideHotel屋久島」(シーサイドホテル)，顧名思義就真的倚著海岸潮汐而建的旅店，老牌子飯店在2018年9月更開幕了嶄新的「波音日和」別館，以清水模與大片玻璃窗，將圍繞著屋久島的東海海洋景觀完整收納，小島的浪潮聲真的讓人很自在又安心。

能夠躺著就眺望海景的設計旅店就在SeasideHotel屋久島。
能夠躺著就眺望海景的設計旅店就在SeasideHotel屋久島。
分享

　

景點介紹

白谷雲水峽

資訊｜請著登山鞋。自起點到青苔森林約需來回4小時，建議儘早出發以免壅擠。山上溫度較低建議多帶外套。請勿踩踏青苔。

　

屋久島觀光中心

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦799

電話｜+81-997-42-0091

網址｜www.yksm.com

時間｜3至11月8:00~19:00、12至2月只到18:00

　

ariga to

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町一湊2282-2

電話｜+81-80-5309-5213

網址｜www.ariga-to.com

時間｜11:00~18:00、週日14:00~18:00(週二休，時而有變以官網公佈為準)

　

hiyoriya

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田1436-35

電話｜+81-997-43-5400

時間｜週四至日12:00起至賣完(1日1套僅限10套，週一至三休)

　

CatchtheBeer

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町小瀨田9-5

電話｜+81-997-43-5870

粉專｜CatchtheBeer

時間｜13:00~18:00(不定休公佈於FB粉絲團)

　

やわら香屋久杉染

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町楠川1471-5

電話｜+81-997-42-0109

網址｜yawaraca.jp

時間｜12:00~17:00

價位｜精油噴霧體驗1,200円(約10分鐘)，屋久島杉染2,800円(約60分鐘)

　

八万寿茶園鹿兒島縣熊毛郡

地址｜屋久島町小瀨田532-24

電話｜+81-997-43-5330

網址｜hachimanjyuchaho.com

　

永田浜

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町永田浜

資訊｜每年5~7月海龜產卵、8~9月小海龜誕生爬向大海時，請依照現場指示禁行或行走，勿亂走影響生態

　

西部林道

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町西部林道

時間｜7:00~17:00

資訊｜通行請不要打擾鹿與猴子，請勿跟猴子眼對眼以免發生危險

　

SeasideHotel屋久島飯店(シーサイドホテル)

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9

電話｜+81-997-42-0175

網址｜www.ssh-yakushima.co.jp

時間｜Checkin15:00、Checkout10:00

　

更多好吃好玩：【影音】一探魔法公主的國度，必訪TOP9的能量景點

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鹿兒島登山世界遺產

相關新聞

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 22:48

2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

2019-10-14 11:00

日本情人節文化的由來是？ 和Mary's Chocolate來場巧克力之吻吧！

2019-10-13 10:00

「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

2019-10-09 09:01

草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

2019-10-06 10:00

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54

美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

2019-09-08 11:14

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

是車也是船！ 從路上開進山中湖的河馬觀巴 富士山竟可以這樣玩

2019-09-02 11:02

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 19:20

新手必備！日本自駕遊全攻略 租車旅行不心慌

2019-09-01 12:32

秋季限定！星巴克新品「青蘋果果凍星冰樂、烤蘋果粉紅星冰樂」讓人想秒衝日本

2019-08-30 15:50

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

「夏日の旅行」日本中部散記

2019-08-25 10:00

賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」　整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12

喝了會微醺的珍奶！日本推大人限定「珍珠奶茶酒」吃得到Ｑ彈口感

2019-08-14 12:01
看更多

熱門文章

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

2019-11-11 11:23

日本服務業態度真的有比台灣好？ 網友：看地區

2019-11-08 11:20

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

太想吃！肯德基KFC新品「蒜味炸雞」淋上大蒜醬的炸雞必吃

2019-11-06 12:39

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

怪獸迷天堂！超狂日本「哥吉拉主題樂園」2020夏季開幕

2019-11-12 12:59

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

日本松葉蟹季登場 高級品牌蟹一隻500萬日圓拍出

2019-11-08 07:30

京都式打卡熱點拍美照！這樣才算是來過京都

2019-11-11 08:00

日皇即位遊行10日登場 夾道民眾禁用自拍棒

2019-11-09 17:00

別再只吃一蘭了！　來到起源地嚐福岡在地「豬骨拉麵」4選

2019-11-13 09:03

北海道自助旅遊地圖看這篇！北海道道央：散步、滑雪推薦

2019-11-04 09:00

東京迪士尼提高安檢規格 入園物品要過X光機

2019-11-08 11:30

清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

最怕「妖魔鬼怪星期三」 宮古島美麗沙灘毀於觀光客垃圾

2019-11-06 18:06

馳騁在原野包圍的公路！自駕旅行「日本南九州」邂逅神奇的絕景風光

2019-11-09 09:00

沖繩首里城重建募款 6天破3.5億日圓

2019-11-07 07:30

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

「嵐」也來拍廣告！粉絲必朝聖的沖繩「愛心石」超浪漫

2019-11-07 11:50

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

首爾近郊景點：南怡島、小法國村、晨靜樹木園人氣景點包

2019-11-08 09:00

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

來澀谷享受在家一般舒適的咖啡館 eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING

2019-11-07 11:01

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

東京燈光秀６選不可不看　浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

2019-11-14 09:02

南九州160公里的單車路線 進入日本三大急流瘋狂泛舟

2019-11-05 16:45

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 14:00

走跳世界／走進畫作中 東京特色新旅宿 先住為快

2019-11-06 10:29

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

日本男子網上直播富士山攻頂 突然失足滑落生死未卜

2019-10-30 16:40

世界最棒的衝浪聖地 神話起源之地南九州

2019-11-06 15:25

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

不只首里城！沖繩共「9個世界遺產」見證琉球王國歷史

2019-10-31 20:56

「日本小樽運河」的港都美景！北海道小鎮一日遊景點推薦

2019-11-02 11:00

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top