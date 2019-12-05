大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？ 分享 facebook

或許靠左通行對於某些人而言是沒問題的…世界上並不是每個國家的交通守則都是一樣的，如果你來自右駕的國家，而且從來沒有左駕經驗的話，那麼你在日本開車上路前，有件事你一定要知道，日本的交通規則是「靠左通行」喔！當然如果你是來自本來就「靠左通行」的國家，就不用擔心啦，不過你知道為什麼日本是這樣嗎？

據說跟「武士」有點關係呢…

先來說說， 關於英國的「靠左」文化。世界上有將近50個國家是向右行駛，但在向左通行的國家中最具代表性的就是英國和日本了，然而有些向左通行的國家也和英國脫不了關係！是因為過去曾被英國政府殖民過而留下的文化，例如：孟加拉、香港等等。

至於英國人為什麼會向左通行呢？答案是跟馬車有關喔！

當車夫駕駛馬車時，常會以右手揮動馬鞭，為了保護和乘客行人的安全，所以車夫坐在右邊，讓馬車靠左通行，這也被認為是英國左駕的由來。

方向盤在左，排檔桿在右

英國的馬車文化漸漸對整個歐洲造成影響，連帶後來汽車的設計也是將駕駛座放置右邊，而排檔桿則設立在左邊，但後來德國人發現，其實排檔桿在右邊會更好操作，所以就製造出像美式汽車一樣的方向盤在左邊的車款（排檔桿在右邊），之後多數國家也跟上這個設計變動，只有英國仍然維持方向盤在右的傳統。

武士道與日本靠左有關係？！

雖然受到英國的交通系統影響，日本也是靠左通行，且方向盤靠右，但是原因卻是因為「武士」。

讓JAPANKURU來說說為什麼～

一切取決於武士刀在哪一邊

在日本，江戶時期是由武士來訂定社會的規矩，由於武士們為了方便用右手把劍抽出，通常會將劍配掛在身體左邊，但是以前的街道不如現代寬敞，如果武士靠右行走的話，劍銷容易傷及無辜，反之靠左通行，劍就不會碰撞彼此了。這也聽說是日本後世交通靠左通行的主因。

如果在日本租車的話， 千萬不要開錯邊喔！

近年來，外國旅客持國際護照到日本自駕旅行的比例日趨增加，同時發生交通事故的機率也為之提升，大多是因為不熟悉日本交通號誌所導致。所以最近有些地方會在特別在外國旅客所駕駛的車輛外貼上貼紙，已達到提醒周圍駕駛小心注意的用意。

在日本雖然有很多租車系統，但是日產租車擁有完整強大的汽車產業（日產汽車）所支撐，對於想要自駕的外國旅客可提供多種語言協助及說明，同時在日本各機場或城市都能很輕鬆找到日產租車的據點喔！

對外國旅客超友善的租車系統－日產租車

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