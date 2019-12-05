親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

謝和弦涉吸食大麻遭檢舉 今晚被警方逮捕

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

2019-12-05 20:54JAPANKURU日本酷樂

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？
大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？
分享

或許靠左通行對於某些人而言是沒問題的…世界上並不是每個國家的交通守則都是一樣的，如果你來自右駕的國家，而且從來沒有左駕經驗的話，那麼你在日本開車上路前，有件事你一定要知道，日本的交通規則是「靠左通行」喔！當然如果你是來自本來就「靠左通行」的國家，就不用擔心啦，不過你知道為什麼日本是這樣嗎？

據說跟「武士」有點關係呢…

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

先來說說， 關於英國的「靠左」文化。世界上有將近50個國家是向右行駛，但在向左通行的國家中最具代表性的就是英國和日本了，然而有些向左通行的國家也和英國脫不了關係！是因為過去曾被英國政府殖民過而留下的文化，例如：孟加拉、香港等等。

至於英國人為什麼會向左通行呢？答案是跟馬車有關喔！

當車夫駕駛馬車時，常會以右手揮動馬鞭，為了保護和乘客行人的安全，所以車夫坐在右邊，讓馬車靠左通行，這也被認為是英國左駕的由來。

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

方向盤在左，排檔桿在右

英國的馬車文化漸漸對整個歐洲造成影響，連帶後來汽車的設計也是將駕駛座放置右邊，而排檔桿則設立在左邊，但後來德國人發現，其實排檔桿在右邊會更好操作，所以就製造出像美式汽車一樣的方向盤在左邊的車款（排檔桿在右邊），之後多數國家也跟上這個設計變動，只有英國仍然維持方向盤在右的傳統。

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

武士道與日本靠左有關係？！

雖然受到英國的交通系統影響，日本也是靠左通行，且方向盤靠右，但是原因卻是因為「武士」。

讓JAPANKURU來說說為什麼～

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

一切取決於武士刀在哪一邊

在日本，江戶時期是由武士來訂定社會的規矩，由於武士們為了方便用右手把劍抽出，通常會將劍配掛在身體左邊，但是以前的街道不如現代寬敞，如果武士靠右行走的話，劍銷容易傷及無辜，反之靠左通行，劍就不會碰撞彼此了。這也聽說是日本後世交通靠左通行的主因。

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

如果在日本租車的話， 千萬不要開錯邊喔！

近年來，外國旅客持國際護照到日本自駕旅行的比例日趨增加，同時發生交通事故的機率也為之提升，大多是因為不熟悉日本交通號誌所導致。所以最近有些地方會在特別在外國旅客所駕駛的車輛外貼上貼紙，已達到提醒周圍駕駛小心注意的用意。

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

在日本雖然有很多租車系統，但是日產租車擁有完整強大的汽車產業（日產汽車）所支撐，對於想要自駕的外國旅客可提供多種語言協助及說明，同時在日本各機場或城市都能很輕鬆找到日產租車的據點喔！

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

對外國旅客超友善的租車系統－日產租車

延伸閱讀：自駕搭船去北海道？ 東京起程，搭著商船三井的SUNFLOWER出海去吧！

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

英國歐洲公路

延伸閱讀

12強／對決日職菁英6連敗 中華隊等6年拚首...

環球科大學名人講座 邀日本玉子燒名家授藝

12強／日本「棒球流氓」來台？警：未獲相關情...

環泥擴大布局建材市場 擬攜手日本Nichih...

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
WEB：JAPANKURU日本酷樂 ｜ FB：日本酷樂小跟班粉絲團

相關新聞

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

絕對萌炸！村上隆Ｘ哆拉a夢聯合辦展！鐵粉必看「Superflat Doraemon」超好拍展覽終於登場

2019-11-20 18:12

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

冰品控買起來！立頓「珍珠奶茶冰棒」來了，濃郁立頓奶茶風味必吃

2019-11-18 15:20

請日本神明幫忙？沖繩波上宮驚見「韓國瑜落選」許願牌

2019-11-16 23:22

傳統工藝X旅宿！ 享受住宿同步體感日本工藝手作之美

2019-11-16 11:03

感受紅葉魅力！ 日本賞楓最強攻略

2019-11-15 21:07

一探魔法公主的國度　日本必訪「能量景點」TOP９

2019-11-14 11:04

Mister Donut「寶可夢甜甜圈」回歸了！全新口味「皮卡球屁屁甜甜圈」好想咬一口

2019-11-13 11:52

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫 再現世遺風采

2019-11-10 10:40

影／女性能握壽司嗎？ 秋葉原「撫子壽司」因一襲和服引爭議

2019-11-06 21:04

銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色　滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-11-02 12:05

快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 10:38

影／東京昨創今秋最低溫 登晴空塔驚見雲海奇景

2019-10-31 14:28

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 22:48

2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

2019-10-14 11:00

日本情人節文化的由來是？ 和Mary's Chocolate來場巧克力之吻吧！

2019-10-13 10:00

「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

2019-10-09 09:01

草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

2019-10-06 10:00

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

2019-09-29 10:00

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54
看更多

熱門文章

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

日本花5年研發「透明橡皮擦」　只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺1張樂天世界門票

2019-12-03 12:49

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 08:42

有瑪利歐賽車、公主城堡！日本大阪環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

日本九州9大必去景點輯 近距離觀賞火山爆發、享受天然溫泉行程推薦

2019-12-02 12:01

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

爽搭免費巴士、按摩喝咖啡！　韓元跌 小資玩韓國更划算

2019-12-04 13:22

來仙台只知道吃牛舌嗎?那就太可惜了~仙台美食5選報你知

2019-11-28 11:03

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

用AI找出東京最好吃拉麵店！這網站會排除不可靠評論

2019-12-01 16:00

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 16:09

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

2019-12-02 09:01

箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

2019-12-05 09:54

一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

2019-11-27 09:03

鎌倉必吃必訪名單！ 鶴岡八幡宮、小町通キャラウェイ咖哩飯排隊名店

2019-12-04 11:00

粉絲必追！ 東京史努比博物館即將開幕 史努比咖啡廳PEANUTS Cafe搶先登場

2019-12-05 11:02

超人氣打卡奇蹟！ 佐賀「日本最美圖書館」開箱 & ８處必訪景點巡禮

2019-12-03 09:02

潛入町家咖啡廳，享受獨一無二的古都午茶時光

2019-12-01 11:05

「首爾」交通&包車懶人包　機場接送×迷妹踩點一次搞定！

2019-11-29 10:03

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

2019-12-03 12:00

日本最美「魔法森林」屋久島 入島必須了解的推薦小店！

2019-12-04 09:04

《魔法公主》小精靈也在！ 天空被杉樹森林覆蓋的屋久島

2019-11-28 09:02

湖冰上搭小屋、挖冰洞釣魚！ 在阿寒湖大玩冬季冰上樂園

2019-12-05 09:02

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-26 07:33

東京原宿車站近百年木造建築 明年奧運後將拆除

2019-11-20 17:05

加斯頓手臂抱枕、美女手拿包太可愛！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

2019-11-21 22:03

北太平洋「赤蠵龜卵」密度最高 屋久島細貝殼沙灘

2019-11-29 08:02

賞鯨、浮潛、採草莓！ 5項「沖繩」冬天玩法大公開

2019-11-23 11:58

32公頃綠意相伴！奢華「安縵京都」還有17座世遺當鄰居

2019-12-04 10:14

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

2019-12-05 20:54

浪漫的小樽有吃又有玩　絕不失敗的美食＆景點推薦！

2019-11-25 21:53

造訪鎌倉魅力小島 5處「江之島」必遊完全攻略！

2019-11-25 08:58

日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top