銀杏版「小熊維尼」熊野大社把銀杏楓葉掃成動畫角色 滿地萌臉超可愛！

2019-11-03 19:39 聯合新聞網 文／遊妤思



隨著秋冬即將轉季，出現了不少季節性的美景，但一定都沒有這個可愛！日本這間神社利用滿地銀杏、楓葉，拼湊出小熊維尼、布丁狗等還原度極高的動畫角色，滿地的萌臉更是吸引了眾人目光，紛紛顛起腳尖俯拍或者躺在地上搶拍合照，成為另類的朝聖景點！

圖／截取自熊野大社粉絲團 分享 facebook

被稱為「東北伊勢神宮」的熊野大社位於山形縣南陽市，迄今擁有1200年以上的歷史，是東北地區具有重要意義的神社。以祈求好姻緣、除厄聞名，而近幾年落葉期的卡通角色，更成為社群間熱議話題。

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落葉版「小熊維尼」的由來，是因多年前工作人員為回應小朋友的期待，就利用落葉利用滿地銀杏、楓葉，當場掃了一隻維尼小熊出來，被附近的網友分享在網路上，維尼的紅色襯衫與細微表情的高還原度，馬上席捲日本社群平台，結果現在只要到了秋天，熊野大社便「滿地卡通」，讓遊客們變低頭族，甩開形象包袱直接躺在地上瘋打卡。

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今年除了小熊維尼，工作人員還創作了布丁狗、Miffy兔、米老鼠跟笑臉圖案，連細微的表情也能精準的排列出來。不少台灣網友看了也興奮直呼：這太可愛了，我準備出發！

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