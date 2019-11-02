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快筆記！ 冬天日本旅遊，你一定要做的5件事

2019-11-02 11:03FunTime旅遊比價

每個國家在每個季節前往都會有不同的風貌，小編跟大家分享冬季前往日本一定要做的五件事情，包含年末年始活動、冬季購物季、札幌雪祭、相撲火鍋等，快拿出紙筆作筆記，錯過會後悔唷！

年末年始活動

新年是日本最大的節日，多數人在這段時間不上班不上課，與親朋好友一起團聚，除了在除夕夜吃蕎麥麵，象徵「跨過一年」，既實用且具象徵性，同時麵條也象徵長壽，所以一定要吃光光呢！除此外，下面還有三個大家比較常提起的年始年末活動，一起來看看～

除夕夜敲鐘（除夜の鐘）

除夕夜敲鐘（除夜の鐘）。 圖／IG, normboyz
除夕夜敲鐘（除夜の鐘）。 圖／IG, normboyz
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日本的年末年始活動最重要的就是到寺廟敲鐘祈福，在 12月31日晚上，寺廟會舉行「除夕夜敲鐘」（除夜の鐘），梵鐘被敲響108次，象徵佛祖教導的108次俗世試探，敲鐘代表趕走這些罪惡，準備迎接全新的一年，也因此傳說會帶來好運氣唷！

東京可以體驗敲鐘的寺院：

波除神社（築地）>>

曹洞宗 天龍寺（新宿） >>

豊川稲荷東京別院（赤坂） >>

初日出

初日出。 圖／Pixabay
初日出。 圖／Pixabay
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日本擁有「太陽升起之地」的美譽，日本人相信新年的第一個日出擁有神奇的力量，也因此在新年日出破曉之時祈禱據說能帶來好運，許多人會前往山區或海邊來欣賞旭日東昇的美景，望著地平線緩緩上升的日出，感覺就會有很多好事發生。

初次參拜（初詣）

初次參拜（初詣）。 圖／Flickr
初次參拜（初詣）。 圖／Flickr
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這是指在新年前三天前往神社、寺院等地方參拜，向神明表達對於過去一年的感謝，同時也祈求新的一年平安順遂，一般會在 1 月 7 日以前進行初次參拜，這是日本很重要的一項傳統，許多參拜的人會排隊投賽錢（5元是最幸運的），向神明許下自己的新年願望；有許多神社會發送可暖身體的「日本甘酒」唷！

冬季血拚折扣

冬季血拚折扣。 圖／Pixabay
冬季血拚折扣。 圖／Pixabay
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日本有兩大折扣季，分別在冬季和夏季。因此，在日本的冬天你絕對不能錯過冬季折扣。折扣時段通常為每年1月初至1月末，有些店家會在12月的第三、四週就先開跑。1/1更是冬季折扣裡，許多品牌福袋開賣的時間，有些店家還會在1月的第二、三週進行再折扣，並在第四週推出Final sale，最優惠可以有3折的價格哦！

嘆為觀止的札幌雪祭

札幌雪祭。 圖／フォト蔵
札幌雪祭。 圖／フォト蔵
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冬季的北海道，最有看頭的就是札幌市中心的冰雪祭，約在每年2月舉辦，以多達250座大小不同的冰雕作品打造，大通會場以大型冰雕為主，薄野會場則以晶瑩剔透冰雕作品最為有名。此外，還可以在TSUDOME社區體育館會場玩雪，有機會一定要來看看唷！

官網連結>>

冬季滑雪同樂

冬季滑雪同樂。 圖／IG, kiiairi
冬季滑雪同樂。 圖／IG, kiiairi
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日本由於得天獨厚的天候、地理環境，加上完善人為規劃，造就出許多全球知名的滑雪場，不管是在東京或是北海道，優質的雪質和寬廣的滑雪場地，每年總是吸引許多滑雪好手前往，許多滑雪場更是貼心的規畫兒童區，為攜家帶眷的家庭提供了完善的照顧。

東京三大優質滑雪場

東京三大優質滑雪場。 圖／FunTime
東京三大優質滑雪場。 圖／FunTime
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熱呼呼的相撲火鍋

相撲火鍋。 圖／Wikimedia
相撲火鍋。 圖／Wikimedia
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日本「相撲火鍋」傳說是相撲界的傳統料理，起源可追溯至日本江戶時代；有人說是汲取了中國稱為「炒鍋」之中華鍋的料理手法，也有人說是因為相撲訓練所的廚師被稱作「CHAN」，因此稱「相撲火鍋」為「CHANKO」較具有親切感。可以將雞肉或海鮮類和蔬菜等食材水煮後食用，也可以放入雞骨炊（即雞骨湯）中食用。

近年相撲火鍋專門店增加，口味也越來越多樣化，最特別的則是一間設有土俵的相撲火鍋店─「割烹 吉葉」，可以邊吃火鍋邊欣賞土俵及聆聽相撲甚句（傳統歌謠），相當特別！

交通：從都營大江戶線「兩國」站步行6分鐘

近期日幣匯率變化實在讓人開心不已，小編也為了預計的行程提前換匯啦！不管是廉航促銷或是換匯攻略， FunTime資訊超齊全，別忘了定期關注我們唷！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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