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日本情人節文化的由來是？ 和Mary's Chocolate來場巧克力之吻吧！

2019-10-13 10:00JAPANKURU日本酷樂

文／JAPANKURU（Jessie Yang） 圖／JAPANKURU

我們都知道日本的情人節沒有極限，但你知道這其實是來自一個巧克力品牌嗎？在機場的免稅店一定看過Mary's Chocolate，當年的一張明信片而開啟了日本情人節先鋒，迷幻的Mary's Chocolate的巧克力之吻．到底是怎麼開始的呢？再帶你去Mary's Café現做乾果巧克力～

Mary's Chocolate:豐富的口感與歷史

在日本已有超過半世紀歷史的Mary's Chocolate，是日本在地的食物品牌。用緞帶綁著馬尾的女孩側面剪影就是Mary's Chocolate的第一印象，從巧克力出發衍伸出許多相關的點心及禮盒，持續為大家傳遞香醇濃郁的幸福滋味。

除了可以吃的點心之外，Mary's Chocolate也將巧克力和甜點的強項轉移到實體店鋪中，這次JAPANKURU去了位在東京車站的「Mary’s Café」，這是目前Mary's Chocolate唯一的實體咖啡店，不論是喝杯咖啡或是思慕斯，重點就是這現做的乾果巧克力，就跟著JAPANKURU來看看Mary's Chocolate在東京車站的巧克力工房吧！

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Mary's Chocolate = 日本的愛神邱比特？

在品嘗Mary's Chocolate之前，先讓我們來補充個小趣聞，時間回到1950年間，那時的日本對於「2月14日的西洋情人節」並沒有什麼概念，更別說要巧克力這件事了！一直到1958年的1月，Mary's Chocolate的老闆收到一張來自巴黎友人的明信片，他才知道原來2月14日對於西方人而言是一個特別的日子，這下也成為了Mary's Chocolate的老闆，將「2月14日的西洋情人節」的觀念帶給日本社會的動機（仔細想想真是個動搖國本的行為呀XD），就此之後，「情人節」這個節日在日本被發揚到有多麼的「淋漓盡致」這應該不用再讓JAPANKURU為你細數一番了吧！

圖片來源：Mary's Chocolate官方網站
圖片來源：Mary's Chocolate官方網站
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在收到法國友人明信片後的隔年，1959年情人節前夕，Mary's Chocolate首次在女性雜誌中推出關於情人節商品的宣傳文宣，簡單明瞭卻又直接的文案「他，是什麼反應呢？」，引起了女性們勇敢向喜歡的人表白心意的風潮，而因應情人節所推出的「心型巧克力」更是在那之後成為初戀巧克力的代表。

就再問問大家一遍，這是不是一個改變歷史的企劃呢～？（笑）

至於Mary's Chocolate Cafe...是？

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再簡單說明Mary's Chocolate的歷史之後，就讓我們直接前進Mary's Café吧！Mary's Café就位在東京車站旁的KITTE丸之內裡，這是Mary's Chocolate目前唯一一間咖啡店，不僅僅是間單純的咖啡店，店內設有專業的「巧克力師」親自操刀每一片現做巧克力，如果逛街逛累了，來這兒小憩一下再挑幾片巧克力作為伴手哩，也是不錯的選擇。

（今年秋天，第二間Mary's Café即將在京都開幕！）

Mary's Café

地址：東京都千代田区丸の内2-7-2 丸の内JPタワー 1階

營業時間：10:00－22:00

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坐落在商辦大樓與復古紅磚東京車站之中的Mary's Café，推開簡約的外門進入店內，迎面而來的便是壟罩全身的巧克力香氣，落地的玻璃帷幕可以清楚看見往來人群，也店內的空間視覺更加開放，你可以近距離看見巧克力師正在料理檯前俐落地處理手中的褐色液體，上方則是寫著大大「Ｒ」的LOGO牆壁上，十分醒目。

也許這裡你會有個疑問，為什麼是「Ｒ」呢？事實上Mary's Café中出品的巧克力商品是掛名「RURU MARY’S」系列，在這個「Ｒ」是出自日文「縷々（RURU）」的「Ｒ」，「縷々」在日文中的意思代表輕柔且長遠的，正好符合Mary's Chocolate悠久長遠的品牌歷史形象，所以選用「Ｒ」作為LOGO。

而「RURU MARY’S」將果乾、堅果和巧克力結合發揮到最大值，果乾巧克力對於喜愛口感或口味層次分明的朋友會非常入迷，在這兒你可以單純秤重購買，想要當伴手禮來送人用也沒問題，根據時節設計的外包裝，據說也是日本人婚禮小物的熱門選擇。

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RURU MARY'S的果乾巧克力磚可以購買現成製好的，也是可以客製化的，尺寸分為S和L兩種。透過面對面與巧克力師詢問諮詢後，巧克力有三種口味可選擇（黑巧、白巧和牛奶），S可以選擇三種果乾或堅果，製程需要１小時以上；L則是可以選擇六種果乾或堅果，製程則需要超過１天，如果想要量身製作自己喜歡的果乾巧力磚的朋友建議先衡量一下時間與時程為佳。

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擁有液態黃金美名的巧克力，閃閃發亮的波紋～

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仔細的填滿巧克力模具中

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將你所指定的果乾和果仁鋪進巧克力中

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大功告成的乾果巧克力打開的一瞬間，應該是會獲得不少尖叫～

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符合店內優雅簡氛圍的包裝設計

當你在等待客製乾果巧克力的同時...

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不如就在店裡小坐片刻，休息一下吧！

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如果你想要客製專屬的乾果巧克力，最小的S size製程就要１小時左右，這段時間不如就坐在Mary's Café裡好好休息一下吧！坐在陽光灑落的落地窗邊，看著往來要上班的東京市民們，好不愜意的時光呀～（嗯？）

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覺得乾果巧克力磚太大，想要一次吃很多口味的朋友當然也不用擔心，RURU MARY'S也有提供秤重的選項，以50公克為最低限度，櫥窗裡看見的是以100公克為單位的樣本，讓對於重量沒有概念的客人便於判斷購買數量，非常貼心。

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在以巧克力為本體的咖啡店裡怎麼能少了「慕斯」呢？Mary's Café的人氣商品就是慕斯啦！這次精選Mary's Café的三款慕斯，加入利口酒調味帶有大人香氣的巧克力慕斯（チョコレートムース）／520日圓，茶香濃郁甜而不膩的不敗組合「抹茶Ｘ白巧」之宇治抹茶慕斯／680日圓，以及清爽風味的莓果慕斯（ラズベリームース）／520日圓。

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簡單的鹹食當然也是有的唷！一次可以吃到「火腿＋起司／番茄莫扎瑞拉起司／生火腿」三種口味的法式長棍三明治（バゲットサンド トリオ）／720日圓。

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Mary's Café除了前面說的那些定番MENU之外，也有期間限定的MENU！我們來訪時正好是「巧克力金磚蛋糕」與「焦糖烤布雷」的時候，使用75%巧克力所製成的巧克力金磚蛋糕，口感札實濃厚。

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而甜香的焦糖烤布雷則是配上帶有酸味的莓果冰淇淋，酸甜中合的不只是口感，還有悶熱的夏天。

向親友分享來自Mary's Chocolate的香甜濃郁吧！

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RURU MARY'S不僅有獨特的乾果巧克力，包裝上也是獨樹一格，別具巧思。在各個尺寸的包裝中，小號的包裝更是日本婚禮中伴手小禮的熱門選擇。

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RURU MARY'S的人氣商品中，以這款有四種口味的「巧克力蛋糕（ガトーショコラ）」最為推薦！濕潤的口感散發隱約的酒香，配茶來吃剛剛好。

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喜歡小西點類的也不要錯過這款「RURU法式小酥餅（ルルガレット）」，不只外盒可愛，小巧的餅該口感也很酥脆。

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前面也有說到，乾果巧克力也是有現成的組合，如股你遇到選擇困難的話不妨就買這種的吧！挑最可愛的那一個就好～

別錯過這些小巧可愛的巧克力們

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我們都有聽過「生命就像一盒巧克力一樣」這句名言吧！Mary's Chocolate當然也有這樣精緻可愛又有多種口味的綜合巧克力盒（Fancy Chocolate），臨走之前在機場免稅店購入之後，就可以立刻上機啦，完全不用擔心會融化。

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如果你會經過免稅商店的話，除了有前面提到的「Fancy Chocolate」，這款「Mary's Silky Soft Chocolate」更是機場限定的北海道口味，有加入馬斯卡彭起司的起司口味，也有加入北海道在地水果的哈密瓜口味，算不是沒去北海道，也可以帶走北海道的美味。

超過70年歷史的Mary's Chocolate，不盡盡是擁有悠久歷史的巧克力品牌，也是為日本的巧克力文化帶來里程碑的重要推手，也許你也該來嚐嚐這樣每一口都是歷史的Mary's Chocolate。

Mary's Café

地址：東京都千代田区丸の内2-7-2 丸の内JPタワー 1階

營業時間：10:00 - 22:00

延伸閱讀：想買個性十足的伴手禮紀念品？BIRTHDAY BAR走一圈　

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巧克力情人節東京

JAPANKURU日本酷樂

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