2019年12月日本旅遊精選推薦 大型冬季點燈與聖誕浪漫約會聖地

文／ Miya Chong 圖／網路

還沒決定看燈飾還是看雪的你，要不要進來看一下2019年12月旅行推薦？雖然日本2019年聖誕燈飾資料還沒正式公開，那我們先來整合有那些地方可以去～

由於東京很多大型點燈活動還沒開佈詳情，所以先整合每年12月都會舉辦的活動給你，東京都以外的區域才不會輸！

【兵庫】神戸ルミナリエ

神戸ルミナリエ是每年12月在舊居民區舉行的神戶冬季傳統活動。於1995年，為了紀念阪神-淡路大地震受難者的靈魂而設立的。當中還有寄託了城市重建和復興的夢想和希望的意思。

圖源：kobe-luminarie 分享 facebook

活動地址：東遊園地

地址：〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目４ (地圖)

日期：2019年12月6日 ～ 12月15日 10日

費用：免費

【宮城】SENDAI光之盛會

仙台的冬季特色節目【仙台光之盛會】

從每年的12月初到除夕，以數十萬個LED燈泡繞在樹上組成的光隧道，總長約800m。非常推薦戀人晚上在這邊逛街，渡過一個浪漫的聖誕節。

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活動期間內，那個地區附近也有不同的燈飾和亮燈活動，例如在「勾当台公園」。公園的大樹範圍也繞上了不同的燈飾，

每天點燈時間為17:30至23:00。

除點燈時間外，還將在18：00、19：00和20:00進行一個叫做「星光眨耀」的活動，將所有燈飾一次過關掉，再一次打開。每年的最後一天，亮燈時間會延長至24:00。

日期：12月初至除夕

地址：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２丁目１５（地圖）

電話：022-261-6515

官網：http://www.sendaihikape.jp/

【京都】嵐山 花灯路

嵐山一直都是京都著名的觀光景點。無論在任何月份，代表著嵐山的「渡月橋」和具有京都氛圍的「竹林小徑」都是旅遊熱門地點，每天都不少旅客到訪。每年12月中旬，嵐山都會在【花灯路】進行點燈活動，照亮平日人氣的觀光景點。您可以從這特別的燈光照射下欣賞這冬季限定景色，絕對跟你平時在陽光下看到的美景不一樣。

花燈的點燈時間為17:00至20:30。在活動期間，周邊的寺廟和神社會同時被照亮，將會有平時看不到的特別夜景~

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地址：〒605-0085 京都府京都市東山区八坂新地末吉町９９−１ (地圖)

電話：075-212-8173（京都・花灯路推進協議会事務局）

官網：http://www.hanatouro.jp/arashiyama/

【三重】なばなの里イルミネーション（明花之里燈飾）

已經連續三年在日本點燈排名中獲得夜視鑑定家大獎的【名花之里】，是全日本最大的點燈景點之一～點燈日期是由每年10底到下一年的5月初，約半年。當然最推薦冬天時間去，因為這個季節配上燈飾是最美的，聖誕節的時候，這個地方更會成為浪漫約會聖地！

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點燈時間會根據每天日落作為調整。平均在12月，點亮時間為17:00左右。如果您想按點燈時間參觀，請提前上官網檢查開始時間。

地址：〒511-1144 三重県桑名市長島町駒江漆畑２７０

電話：0594-41-0787

官網：https://www.nagashima-onsen.co.jp/index.html

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