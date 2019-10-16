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現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00JAPANKURU日本酷樂

文、圖／JAPANKURU日本酷樂

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？就在這些地方！

許多人會將「泡溫泉」視為日本旅行必做的項目之一，事實上日本天然的地形造就多溫泉的特色，溫泉不僅可以放鬆身心，也因為不同泉質而有不同健康療效，所以不僅海外觀光客趨之若鶩，日本人自己也愛不釋手，在日本泡溫泉的形式百百種，這次要跟大家分享的是已經不多見的「男女混浴」！

鹿兒島：旅行人山莊

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想要輕鬆享受私人泡湯時間最好的方法就選擇溫泉旅館的「貸切溫泉」，而鹿兒島的「旅行人山莊」建於1917年，超過100年歷史的養成，一邊泡湯一邊欣賞美景。

這裡的溫泉分爲「單純泉（単純泉）」和「硫磺泉（硫黄泉）」兩種，而單純泉是可直接飲用的溫泉泉水，硫磺泉則是有利於胃腸健康的調養。

旅行人山莊（(旅行人山荘）

地址：鹿児島県霧島市牧園町高千穂3865

栃木：北溫泉

櫪木線的那須，本就是著名的溫泉勝地，而其中最具代表的就是「北溫泉」啦！過去曾在電影《羅馬浴場》以女主角家身分出現過的北溫泉，已經有160年的歷史，隱藏在深山之中，歷經江戶、明治和昭和三個時代，古色古香的建築風格，更顯神秘。

北溫泉的交通不便，所以非常推薦你自駕前往才方便，如果可以在這裡住一晚，來個深山溫泉慢旅行，倒也是別有一番風味喔！

更多北溫泉介紹：戀人的日本溫泉旅行！玩遍那須順便體驗混浴！那須推薦景點~

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北溫泉旅館

地址：栃木縣那須郡那須町湯本151

福島：西山溫泉

位在福島縣只見町的西山溫泉，不是一個普通的溫泉，而是和神社一起的溫泉。對日本人而言，泡溫泉本來也就是神聖的事，西山溫泉不只是男女混浴，還有少見的旁邊就是神社，讓你不只洗滌身體，心靈也達到洗淨，這樣「溫泉＋神社」的組合在日本可是稀少了。

如果你不好意思跟大家一起泡混浴，西山溫泉也提供包場服務，就看你自己怎麼決定囉！

更多關於最浪漫的列車「只見線」：世界上最最浪漫的日本列車「只見線」之旅 ~

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西山溫泉老澤溫泉旅館

地址：柳津町五畳敷字老沢114

價格：1夜2餐 8,500日圓（僅入浴、甚至包場都OK）

富山縣黑部：黑薙溫泉

在黑部峽谷小火車沿線上的「黑薙站」作為溫泉地也是鼎鼎有名，據說這裡的「黑薙溫泉」就是宇奈月溫泉的源頭，被稱作「天然秘湯」。

可以一邊泡溫泉，一邊欣賞近在眼前的黑部峽谷，然而在黑部峽谷中，最為險峻的吊橋「後曳橋」，也正是位在黑薙站唷。

幸運的話，說不定可以看見飛躍的猿猴唷！「兩岸猿聲啼不住」真實上映～

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天然秘湯−黑薙溫泉

地址：富山県黒部市 宇奈月町黒薙

需付費：成人700日圓／兒童300日圓

群馬：寶川溫泉

說到男女混浴溫泉，很多日本人都會想到「寶川溫泉（宝川温泉）」，這是日本著名的混浴溫泉，不僅規模廣大，隱身在大自然之中也很符合其名。

進入與大然結合的寶川溫泉，就可以立刻看到露天的混浴浴池，雖然不能穿泳衣會有點害羞，但現場有提供毛巾租借服務！

下回不妨放開自我的束縛，好好地在大自然之中享受寶川溫泉吧！

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寶川溫泉

地址：群馬県利根郡みなかみ町藤原

需付費：成人2000圓／兒童1500日圓

也許你對於要跟其他客人一起坦誠相見有點害羞，但是對於日本人而言卻是再自然不過了！下次來日本旅行時，不訪試試是看用「道地」的方法一起來深度體驗日本的溫泉文化吧！

延伸閱讀：黑部峽谷之旅：宇奈月溫泉區 旅館泡湯與在地美食　

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