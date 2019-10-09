「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

日本、韓國購物、掃貨超開心，但是血拚之後記得退稅喔！但更好的消息是，2018年7月1日起消耗品以及一般商品將合併計算，只要滿5,000 日圓就能退稅，相信對大家來說都是小case吧！

而韓國從2016年開始也開放即時退稅商店，只要在金額內，就可以即時享有免稅價格，不用在機場排隊等退稅囉，是不是更方便呀~

日本退稅制度

2018年7月以前的舊制「消耗品」和「一般品」須分開計算，7月1 日起，兩種將能合併計算，限制也有些許改變。

日本退稅制度。 圖／FunTime 分享 facebook

日本退稅制度

2018年7月1日起，外國旅客到日本購物，不需再區分「消耗品」或「一般物品」，不管是藥妝還是電器、服飾等，都可以合併計算，只要滿5000日圓以上就可享免稅優惠。如果想從免稅店直接寄送海外或到機場的旅客，更只要出示護照就可免稅、不用填寫購入紀錄票。

小編說：從2019年10月起，日本消費稅從原本的 8% 調漲為 10%

小提醒

必須在張貼「Japan Tax-free Shop」標誌的店舖才適用。包含各大百貨公司如大丸、西武、東武、松屋、京王等等，一般商場Bic Camera、激安殿堂唐吉訶德皆在名單之中。

消費稅。 圖／Wikimedia 分享 facebook

▲ 消耗品部分，需於30日內帶出日本，如果被海關查到有拆封，會被要求補繳消費稅。

▲ 「液態型免稅品」應放入行李箱托運，在安檢後的海關區將「購物記錄單」交給海關，申報為已托運。

▲ 其他非液態型的免稅品，出境時需隨身攜帶。

▲ 若免稅品是使用郵寄的方式回台灣，記得保留郵寄時的收據，出境時須向海關出示該收據，申報為已郵寄。

▲ 不適用的對象：在日本工作或停留超過6個月以上的外國人。

▲ 日本官方目前可退稅的店家清單 >>

韓國退稅金額標準

2016年1月1日起，只要在單一店家購物總額滿三萬韓元，就可以現場退稅囉！只要在貼有Tax Refund或Tax Free標誌的商家消費並出示護照，就可以直接享有免稅價格，不需要到機場再辦理退稅手續了。

韓國退稅金額標準。 圖／FunTime 分享 facebook

退稅標誌

退稅標誌。 圖／source by Pixabay 分享 facebook

在韓國消費時，如是免稅商家，便可在店家門口或是店內看到退稅標誌，通常標誌會帶有TAX FREE或TAX REFUND的字眼。滿額須辦理退稅的朋友，則必須根據該店家指定的退稅標誌，前往對應的退稅公司進行辦理才行，因此在辦理退稅之前可要先搞清楚哦！

詳細退稅標誌資訊>>

小編說：消費後所拿到的退稅單據上面，也會印有該合作的退稅公司標誌哦！

退稅地點＆方法

外國旅客在韓國購物，主要分為以下兩大類型退稅方式：

一、現場直接退稅

★ 商店

從2016年1月開始，外國遊客來韓國購買20萬元以下的物品就可以享有即時免稅的服務唷！以前韓國只有部分免稅店有這個制度，今年更是擴大到室內小規模免稅賣場，只要拿出護照就可享受扣除稅金的價格！

▲特別提醒

1.購物總額滿3萬元

2.單件商品價格不得超過20萬韓元

3.單次購物總額不得超過100萬韓元

＊如果金額超過還是要到機場退稅唷！

★ 便利超商

便利超商。 圖／Wikimedia 分享 facebook

從2016年6月30日起，韓國連鎖便利超商GS25從東大門DDP店開始實行即時免稅的服務，這可是韓國首家可以馬上退稅的便利商店！只要購買超過3萬韓幣、出示護照進行掃描，就可以免稅的價格進行結帳，真的是非常方便！！

二、購物後另外找退稅處，進行退稅手續

★ 機場退稅

1. 先到航空公司報到櫃台check-in領取登機證，若托運行李中有要退稅的物品，要記得先和櫃檯人員說，這樣他會在秤重完後將行李還給你。

2. 到自助退稅機登入護照、退稅單據。

3. 入關後到Gate 27 樓上領回稅金（若是有些退稅公司在機場沒有設置相關退稅處，則會使用使信用卡）。

★ 市區退稅處 (需有信用卡)

在位於市中心的退稅處出示所購買的商品、退稅單據、護照、信用卡，現場就可以領回稅金。但在此時會先過卡，進行與退稅金額相同的預取金。

單筆退稅金額<75,000韓元：到機場使用自助退稅機掃描單據

單筆退稅金額>75,000韓元：需前往出境海關處蓋章、檢查

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