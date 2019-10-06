草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

文／Miya Chong 圖／網路、JAPANKURU

相信不少的旅客也試過從日本買好幾盒水果寄回家，從超市買不如從水果園自己挑選現採水果。 日本主要有４種水果園讓大家參觀，草莓、櫻桃、葡萄和蘋果。現在把日子地方種類一次過整理給你看，快點收藏起來。

圖源: JR東日本 分享 facebook

草莓: ２月上旬至５月下旬

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吉村農園

位於栃木縣吉村農園可以一次採到日本各地品種的草莓，是無時間限制吃到飽唷！

❥注意事項

- 不能偷帶草莓離開

- 不要拉扯草莓

- 不要跨越草莓田

- 不要隨意丟棄草莓

遵守規則，愛護草莓園才能讓更多人一起享受採草莓的樂趣。

吉村農園

地址：栃木県益子町塙520

費用：

1-2月 1,400日元

3-4月9日 1,300日元

4月10日-5月7日 1,000日元

12月 1,600日元

櫻桃: 5月下旬至7月上旬

關於櫻桃的小知識

你知道日本裡面產櫻桃最多的地方是在哪嗎？就是山形縣!!

1.櫻桃含有豐富的抗酸化成分花色素苷，和烤肉一起食用能抑制致癌物質的生成!!

2.櫻桃的熱量較低，對深受肥胖之擾的人很好~

3.櫻桃中所含的花色素苷對抑制肺癌也有很好的效果~

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王將果樹園

果樹園在不同的季節也提供不同的採水果體驗，選種喜歡的親自過來採。

- 採摘櫻桃體驗 五月中旬到七月上旬

- 採摘葡萄體驗 八月上旬到十月中旬

- 採摘桃子體驗 八月上旬到九月上旬

- 採摘蘋果體驗 十月中旬到十一月下旬

王將果樹園

地址：山形県天童市大字川原子1303番地

TEL：023-657-3211

営業時間/入場時間：8：30〜17：00（最終入場為16:00）

採摘時間：30分

入場價格：大人 - 1,620日圓 / 小孩 - 1,420日圓/ 團體：1,200日圓（15人以上）

定休日：不定休

大橋櫻桃園：專種櫻桃五十年的櫻桃農園（北海道篇）

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位於北海道蘆別的大橋櫻桃園是日本首家開設摘櫻桃體驗的農園，也擁有日本第一規模的遮雨棚，即使下雨天也能夠盡情享受摘櫻桃的樂趣。這裡共栽培有30種以上1500棵櫻桃樹，其中還有不少是農園獨自開發的品種。

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園內的工作人員為大家帶回去的禮物精心選擇上乘的櫻桃做包裝！工作人員只把最好的櫻桃留給大家。

大橋櫻桃園

地址：北海道芦别市上芦别钉４６９

Tel：0124-23-0654

休息日：營業期間無休

營業時間：7月上旬-8月下旬

蘋果: 8月份至9月份

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仲野觀光果樹園

採摘體驗

<6月上旬～7月中旬 櫻桃>

體驗價格：大人（高中生以上）1,500日元/兒童（小學生以上）1,200日元/幼兒（3歲以上）800日元/ 未滿兩歲嬰兒 - 免費

<8月上旬～9月上旬 桃>

體驗價格：大人800日元/兒童700日元/幼兒600日元/ 未滿兩歲嬰兒- 免費

<8月中旬～10月上旬 葡萄>

體驗價格：大人600日元/兒童500日元/幼兒400日元/ 未滿兩歲嬰兒 - 免費

<10月上旬～11月下旬 蘋果>

體驗價格：大人600日元/兒童500日元/幼兒400日元/ 未滿兩歲嬰兒 - 免費

（※上述金額均含稅

仲野觀光果樹園

地址：山形県天童市 大字川原子1784-5

TEL：023-656-2775

營業時間：8：30〜17：00

預約方法：WEB、電話、電子郵件

（以電子郵件預約的話，請記入體驗日期、代表者的姓名、聯絡方式及投宿的飯店情報、體驗人數、及欲體驗的項目等等情報！

鹿沼HIZATSUKI Fruits Plaza：500日圓果物吃到飽

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擁有櫪木縣認證的有機農夫資格，採用無袋有機栽培法的蘋果帶著紅潤色澤，看著就讓人莫名心情愉悅。

而且果園內也有種植其他水果，草莓、櫻桃和葡萄，那一種水果就視乎大家去的季節囉！

鹿沼HIZATSUKI Fruits Plaza

地址：栃木県鹿沼市上日向1054

營業時間：10:00～18:00、週六日9:00～18:00

公休日：週三

葡萄: 8月份至10月份

渡邊葡萄園：百元試吃葡萄超划算

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這個觀光果園非常值得大家走一遭，市內不僅有櫪木最有名的草莓園外，還有葡萄、水蜜桃、蘋果等觀光果園。雖然不能自己現採葡萄，但只花100日圓，就可以獲得滿滿一盤葡萄試吃還配茶喔。依據季節性不同，現場提供試吃的葡萄種類也不一樣。

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渡邊葡萄園

地址：栃木県那須烏山市野上392

TEL: 0287-84-2578

適合季節：8月中旬～10月上旬

延伸閱讀： 12月來日本，有什麼好玩？

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