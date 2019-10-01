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2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58JAPANKURU日本酷樂

文／Miya Chong 圖／網路

這個秋天，不如讓「曼珠沙華」作為你日本紅葉之旅的序幕

想配合旅程，不如先看這個！多個情報網配合你為你做好完美旅程準備

2019年最新紅葉情報預測 準備好相機來個追楓旅

日本觀光網站統計了在上週各個秋日紅葉地區最多人訪問頁面的排名，為大家準備了追楓熱門排行榜。

第10位　國營昭和記念公園

圖源：かたらいのイチョウ並木
圖源：かたらいのイチョウ並木
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東京都｜立川市緑町3173

【每年紅葉資料】

轉色期：10月下旬

盛放期：11月上旬～11月下旬

【其他資訊】

交通：

JR西立川站步行約2分鐘

JR立川駅歩行約10分鐘

情報網站：http://www.showakinen-koen.jp/

費用：

入園費用：大人（15歳以上）450日圓丨中學生以下 免費丨長者（65歳以上，需要證明）210日圓、

開園時間：11月1日～2月末　9：30～16：30

☑紅葉祭

☑寺廟，庭園

第9位　栂池自然園

圖源：nihon-kankou
圖源：nihon-kankou
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長野県｜小谷村栂池高原　栂池自然園

【每年紅葉資料】

轉色期：9月中旬

盛放期：9月下旬～10月中旬

【其他資訊】

交通：

JR白馬駅乘坐巴士到「栂池高原」約25分鐘，轉乘纜車約40分鐘。

JR南小谷駅乘坐巴士「栂池高原」約25分鐘，轉乘纜車約40分鐘。

情報網：http://sizenen.otarimura.com/

入園費用：大人300日圓・小童250日圓丨纜車來回：大人3,300日圓、小童1,800日圓

☑紅葉祭

溫泉

☑纜車

第8位　甲州街道いちょう並木

圖源：八王子いちょう祭り祭典委員会
圖源：八王子いちょう祭り祭典委員会
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東京都｜八王子市

【每年紅葉資料】

轉色期：11月初旬

盛放期：11月中旬～12月上旬

【其他資訊】

交通：

JR・京王高尾線高尾站下車

JR西八王子站下車

情報網：http://www.ichou-festa.org/

☑紅葉祭

第7位　八甲田連峰

圖源：nihon-kankou
圖源：nihon-kankou
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青森県｜青森市荒川字寒水沢

【每年紅葉資料】

轉色期：9月下旬

盛放期：10月上旬～10月下旬

【其他資訊】

交通：從JR新青森站乘坐開往「十和田湖方面」的JR巴士約1小時，在「八甲田ロープウェー駅前」站下車

費用：八甲田纜車　大人（中學生以上）1,850日圓（來回）・小童870日圓（來回）

☑纜車

☑附近有溫泉

第6位　大雪山（赤岳、銀泉台）

圖源：nihon-kankou
圖源：nihon-kankou
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北海道｜上川町　大雪山國立公園層雲峡温泉字體加粗

【每年紅葉資料】

轉色期：9月初旬

盛放期：9月中旬～9月下旬

【其他資訊】

交通：JR上川駅轉公交車「層雲峡温泉」約30分鐘、自駕由「層雲峡温泉」到「銀泉台」約40分鐘

情報網：http://www.sounkyo.net/

第5位　輕井澤（雲場池）

圖源：軽井沢町観光経済課
圖源：軽井沢町観光経済課
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長野県｜輕井澤町六本辻字體加粗

【每年紅葉資料】

轉色期：10月上旬

盛放期：10月中旬～11月上旬

【其他資訊】

交通：

JR北陸（長野）新幹線輕井澤站步行20分鐘

JR北陸（長野）新幹線輕井澤站出租車約4分鐘

☑湖

☑紅葉祭

第4位　定山溪（定山溪温泉）

圖源：一般社団法人　定山渓観光協会
圖源：一般社団法人　定山渓観光協会
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北海道｜札幌市南區定山溪温泉

【每年紅葉資料】

轉色期：9月下旬

盛放期：10月中旬

【其他資訊】

交通：JR札幌駅轉公車「湯の町」站下車

☑纜車

☑附近有溫泉

第3位 上高地（大正池、河童橋周邊）

圖源：nihon-kanko
圖源：nihon-kanko
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長野県｜松本市　安曇上高地

【每年紅葉資料】

轉色期：10月上旬

盛放期：10月中旬～10月下旬

【其他資訊】

交通：（大正池）松本電鉄上高地線新島々站轉公車約1小時「大正池」站下車

情報網：http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/spot/?page_id=1868

☑湖

☑附近有溫泉

第2位 嵐山

圖源：京都府観光連盟
圖源：京都府観光連盟
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京都府｜京都市右京區嵐山

【每年紅葉資料】

轉色期：11月中旬

盛放期：11月下旬～12月上旬

【其他資訊】

交通：JR嵯峨嵐山站步行約10分鐘

☑紅葉祭

☑寺廟，庭園

☑遊覽船

第1位 奥入瀬溪流

圖源:十和田市
圖源:十和田市
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青森県｜十和田市奥瀬

【每年紅葉資料】

轉色期：10月中旬

盛放期：10月下旬

【其他資訊】

交通：JR新青森駅再轉公車，約２小時

情報網：https://www.aptinet.jp/index.html

☑紅葉祭

☑附近有溫泉

延伸閱讀：預約日本的秋天 3個賞楓景點搶先來推薦　

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