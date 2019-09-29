旅日怎麼買！小資女必敗10款面膜

提到購物，相信大家首要先想到日本，日本不僅好玩又好吃，還有各式藥妝及流行新品，而且商場百貨及機場服務相當周到，大家也不用擔心買太多搬不回國，有些住宿附近就有宅配，相當方便！本期小編要專門為大家推薦幾款旅日必敗的面膜，小編和朋友出國總是會來一次囤貨呢！一起來看看吧！

Saborino（晨間面膜）

推薦指數：★★★★

Saborino（晨間面膜）。 圖／IG, ment_aiko 分享 facebook

最適合懶人使用的日本面膜在這裡！早上只要敷上一片，不洗臉也沒關係，沒有繁瑣的動作，輕輕鬆鬆完成晨間保養，一點也不黏膩！而且這款晨間面膜還曾在日本還曾經賣到缺貨，不囤貨就太可惜了！最受就是黃色包裝的經典服貼款，此外除了販售晨間面膜外，還推出了夜間面膜，甚至是有莓果風味的高保濕款、包裝黑色的清爽油肌款等。五入包裝的Saborino早安面膜旅行組，是出門旅遊的必備商品啊！

LuLuLun

推薦指數：★★★★

LuLuLun。 圖／FunTime 分享 facebook

身受台灣人和日本人喜愛的LuLuLun面膜， 敷起來清爽、價錢也不會造成太大的負擔！要在哪裡買在LuLuLun面膜呢？不只是日本的藥妝店，連台灣通路都可以買到喔！LuLuLun面膜主要以藍色、粉色、白色包裝為經典，藍色的是主打滋潤效果；粉色的強調保濕功能；白色則是透亮款式，可以根據自己求做選擇！另外還有紅色包裝的面膜主打濃密保濕，金色則是主打彈力光澤，都滿推薦的！

毛穴撫子（米面膜）

推薦指數：★★★★★

毛穴撫子（米面膜）。 圖／FunTime 分享 facebook

包裝超可愛、極具特色的毛穴撫子米面膜，也是擁有非常多的愛好者！這款毛穴撫子米面膜，質地較厚、精華液充分，是使用了100%日本國產米研發而成的保濕精華！官網還說到這款面膜能緊密貼合肌膚，滋潤調整肌膚，只要敷5分鐘即可，即使每天敷也不怕造成負擔。

Kracie（浸透面膜）

推薦指數：★★★★

Kracie（浸透面膜）。 圖／FunTime 分享 facebook

這款Kracie的浸透面膜應該廣為人知吧！面膜配合了浸透膠原蛋白，帶給了肌膚水潤的感覺，也會越敷越有光澤，再也不怕皮膚老化了，因為這款面膜具有延緩肌膚老化的功能但功效主要還是看個人啦～建議一週使用1-2次即可。

CLEAR TURN X KOSE

推薦指數：★★★★★

CLEAR TURN X KOSE。 圖／FunTime 分享 facebook

KOSE的CLEAR TURN的面膜是小編個人的愛用品， 聽說此款面膜在片狀面膜類目中，獲得連續12年銷售額的榜首！一盒總共有30片，換算下來單片價格也不會大高，小資女可以考慮！主打無香料、無色素、 無礦物油，而且還附有Q10輔酶成分，使用完後讓肌膚更有活力，也更加緊緻！有去日本旅遊、遇到特價時，不妨囤個貨。

抗老化馬油面膜

推薦指數：★★★★★

抗老化馬油面膜。 圖／FunTime 分享 facebook

什麼？馬油居然可以做成面膜！這款馬油面膜裏頭含有的馬油，可是100%日本國產，連材質膜布都是100%日本產的，馬油可是在日本的文化生活哩，被當成萬用咬要的東西。此外其他成分也超級豪華，可以用來保濕肌膚，或是達到修護毛孔的作用。

花王 集中貼式保濕面膜

推薦指數：★★★★★

花王 集中貼式保濕面膜。 圖／FunTime 分享 facebook

懶人是用的面膜又來啦！因為這款面膜特別的設計，可以用來做局部的保養，像是可以分區塊貼在需要加強保濕的地方，連脖子的部分也可以保養到喔！一邊敷面膜，還能一邊做家事，買來送媽媽也超適合！

CLEAR TURN 肌膚調理面膜

推薦指數：★★★★

CLEAR TURN 肌膚調理面膜。 圖／FunTime 分享 facebook

這款CLEAR TURN 肌膚調理面膜也是一款早安面膜，一早敷一次輕鬆搞定保養步驟！面膜裡頭含有各種營養液，例如：、膠原蛋白、葡萄柚萃取液、橘子蜂蜜等，擁有這麼豐富營養液的面膜，可以敷上10~20分鐘，剩餘的精華液也別浪費，可以塗抹在手或身體上！

TRANSINO（美白面膜）

推薦指數：★★★★

TRANSINO（美白面膜）。 圖／IG, katbeautyjournal 分享 facebook

TRANSINO美白面膜是採一盒一盒的包裝，每盒裡面有四片，也是在網路上、電視節目當中時常被提及的日本面膜，重點是擁有美白的功能，這不是大家都在追求的嗎？有機會塊買來試試看效果如何！ TRANSINO美白面膜主打不含任何香料，不會對皮膚造成不必要的負擔，不喜歡化學添加物的人可以考慮。

一心堂 面膜

推薦指數：★★★★★

一心堂 面膜。 圖／IG, toitoitoichan 分享 facebook

說到一心堂的面膜，絕對會想它的各種特色包裝，小編每次都被它可愛的包裝設計給吸引呢！所以當然要來推坑一下大家！有各種動物圖案、卡通圖案，或是超級受歡迎的歌舞伎圖案，樣式多到你選不完。除了包裝吸睛之外，面膜的功效也不錯，強調內含天然美如成分，送人自用都是好選擇。

介紹完以上面膜，小編檢查了一下櫃子裡的庫存，突然又有飛日本的衝動啦！以上面膜都是網友們超級推薦，有幾款更是小編愛用唷！記住到藥妝店採買要注意退稅標誌及價格，才能撿到好價格唷！

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