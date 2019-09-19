亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

亞洲賞楓葉景點介紹

樹頭枯枝落葉透露出秋日的到來，最亮眼的莫過於紅黃交織的楓葉，但台灣賞楓、日本賞楓、韓國賞楓到底差在哪呢？台韓賞楓又該去哪才不會踩地雷？小編本篇帶你一次搞懂日韓台紅葉怎麼玩。

亞洲賞楓葉景點－韓國

韓國首爾賞楓葉景點＃內藏山

▲韓國楓葉景點-內藏山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

秋天腳步近了，又是賞楓的好時節了！「山內所藏無窮無盡」，精準的描述了內藏山的本質。一到秋天，紅葉遍布山頭，所到之處皆是一片火紅。走路楓葉隧道，經過道德瀑布，都能將楓葉特殊的紅盡收眼底。說內藏山為賞楓秘境也不為過。

韓國首爾賞楓葉景點＃三清洞

充滿文藝氣息的三清洞，是到韓國旅行必去的景點。當秋季來臨時路旁的楓樹轉為金紅交織，讓三清洞更是多了一股說不出的夢幻。三清洞除了美立的街景之外還流傳著一個美麗的傳說，戀人只要一起牽手在三清洞散步，可以獲的滿滿的祝福感情也會長久喔！

韓國首爾賞楓葉景點＃N首爾塔

想用不一樣的方式跟角度欣賞滿山的楓紅，推薦大家可以到南山首爾塔賞楓，不但可以搭纜車欣賞滿山的秋楓美景，更可以登上首爾塔上360度的欣賞腳下的金色山脈與遠眺都市景緻

韓國濟州島賞楓葉景點＃漢拿山

▲韓國楓葉景點-濟州島漢拿山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

韓國的第一高峰漢拿山就位在最南點的濟州島上，每年秋季漢拿山便會換上新衣，整座山頭上金色與紅色的楓葉高掛，因此更讓許多登山客慕名前往，想征服這座被列入世界自然遺產的美麗山林。

韓國首爾賞楓葉景點＃南怡島

▲韓國楓葉景點-南怡島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

南怡島因韓劇《冬季戀歌》而聞名，秋天整片美不勝收的紅葉樹林與金黃色銀杏樹，讓許多造訪韓國的遊客都爭相拜訪。附近還有韓劇《來自星星的你》曾經取景的「小法國村」，以及最道地的春川辣炒雞排，如果時間充裕，也可以安排一整天的行程來個江原道之旅。

韓國首爾賞楓葉景點＃首爾大公園

首爾大公園占地廣大，公園內還有動物園、植物園等，沿途還有許多販賣韓國傳統點心小販，非常適合家庭賞楓。走進楓紅大道，怎麼拍都像明信片一樣美，還能搭上園內纜車，從高處俯瞰沿路的楓葉及銀杏葉，超級享受！

亞洲賞楓葉景點－日本

日本東京賞楓葉景點＃奧多摩

奧多摩湖位於東京與山梨縣的交界，截流自多摩川形成的人工湖，成為東京二分之一水稻的集散地，可以想像其面積之廣大。而奧多摩湖相較於其他東京熱門景點，少了一些名氣，卻多了幾分優美空靈的景色，因而成為東京近郊賞楓紅的好去處。

日本東京賞楓葉景點＃上高地

上高地位於長野縣，海拔約1500更尺，這一帶被白桦、落葉松等的原始森林環繞，與周圍高聳的山群構成了絕美的景色，從河童橋眺望遠處仿佛置身於油畫之中。尤其是到了秋天，上高地開始逐漸染紅，湖面上都是紅葉的倒映，為黃金季節畫上句號。

日本北海道賞楓葉景點－＃洞爺湖

位在北海道的洞爺湖是一座火山湖，可以乘坐觀光船上島。湖的南岸有洞爺湖溫泉、有珠火山和昭和新山等觀光景點。湖畔一帶紅葉特別多，尤其是沿噴火記念公園的健行步道散步，既可欣賞露天的彫刻，又可欣賞紅葉，非常愜意。

日本北海導賞楓葉景點＃旭岳

北海道大雪山國立公園是日本最早染秋色的地方，九月上旬起，最高峰─旭岳，以及黑岳的山林就開始變色，山峰的新雪與紅葉形成絕妙的對照，搭乘層雲峽黑岳空中纜車至1300公尺的五合目，由纜車上可眺望如詩似畫般白雪的雄偉連峰與山間紅葉輝映的絕色景緻。

日本京都賞楓葉景點＃清水寺

清水寺是京都屈指可數的賞楓景點，11月下旬是這裡賞楓葉的最佳時間。在本堂前懸空的清水舞台上可以眺望層層疊疊的楓樹群，鮮紅的楓葉與莊嚴的正殿交相輝映，爛漫的像晚霞一樣，陽光撒滿葉面時的玲珑剔透，讓人想到瑪瑙的光澤和浸潤

日本京都賞楓葉景點＃嵐山

▲日本賞楓葉景點-京都嵐山保津峽。（圖／©Yasufumi Nishi/©JNTO） 分享 facebook

來到京都嵐山地區旅遊，千萬不能錯過當地最著名的鐵道路線 – 嵯峨野觀光鐵道，從嵯峨野車站出發，沿著秀麗的保津川溪谷前往丹波龜岡。小火車行駛途中，遇到特別的景緻時列車長會放慢速度讓遊客捕捉美麗的回憶，秋季滿山楓紅，從火車上欣賞更是別有一番風味

亞洲賞楓葉景點－台灣

台灣賞楓葉景點＃台北奧萬大

這一個藏身在台北陽明山上的歐式花園，在花園中那一塊塊的火紅落葉片高掛空中，讓人已經忘記了現在是百花盛開的春天。

坐在小溪邊聽著水流著聲音，腳下是一塊塊的岩石，享受著手邊的下午茶，這一幕的愜意任誰都無法忘懷。

台灣賞楓葉景點＃石門水庫

隨著冷氣團報到，各地開始出現楓紅層層，在所有的賞楓點中，石門水庫應該是海拔最低的一處，沿途欣賞金黃的楓葉在頭上經過。全長約8公里的石門單車道，沿途可欣賞石門水庫那宏偉壯觀的景致及美麗遼闊的田野風光。

台灣賞楓葉景點＃司馬庫斯

位居尖石高山深處的司馬庫斯，連綿山巒紛紛染上紅、黃顏彩。除了淳樸清新的村子裡有紅葉點綴，在村外蜿蜒的山道上，沿途都有楓樹迎賓。海拔約1600公尺的司馬庫斯，由於是台灣最晚供電的部落，曾有「黑色部落」之稱。進入部落前高大的楓香、青楓等聳立路旁，路旁溪谷也能見到溪畔楓林綠、黃、紅等色交錯的景致。

台灣賞楓葉景點＃觀霧公園

秋季時分，漫步觀霧森林，從大鹿林道沿線及檜山步道一帶的大片楓樹林伴隨著雲霧，就像是少女裝點上迷人的彩妝卻用白紗遮掩一般。而隨著海拔愈高的楓樹群木，落葉前的色彩愈豔麗，這這更流傳著一句『觀霧楓景迷人，漫天白霧增添神秘感』。

台灣賞楓葉景點＃大雪山

大雪山內有條鮮為人知的百年「木馬古道」，沿途保有天然景觀，隨海拔漸高赤紅楓葉鋪滿古道遠處山巒隱身薄霧間，樹頭傳來悅耳鳥鳴。趕在在夕陽落下前就定位，欣賞雲海浮動，襯著夕陽，讓金光鑲進每個人的眼底吧!

台灣賞楓葉景點＃武陵農場

武陵國家森林遊樂區，在11月悄悄的開始展露「紅顏」，翠綠的青山之中，紅色和金黃色的楓葉交織點綴，有如一幅寫實的歐洲風情畫。11月中旬最是賞楓的好時節，在輕風的吹拂下，楓葉款款搖曳，優雅的枝條更給人詩情畫意的美感。

賞楓葉景點＃福壽山

福壽山是台灣超美的賞楓秘境，穿過山嵐雲霧，除了還能見到點點楓紅裝飾著農場周遭，還可看到大片波斯菊花海翻騰與遠山相映成色外，彷如一幅北國風情畫。

福壽山農場，群山環抱、視野遼闊，楓紅分佈在「松廬」行館四周，松廬之所以有名，主因環境氣氛與情境的營造，因為松廬不僅紅瓦木屋及蜿蜒步道引人入勝外，其古色古香的煙囪設計更是別具特色，所以在繽紛燦爛楓葉的襯托下，可呈現截然不同的異國情調，與日本知名賞楓景點相較之下，也絲毫不遜色。

台灣賞楓葉景點＃奧萬大

奧萬大一名的由來，在泰雅語中意指深入萬大。更擁有『楓葉故鄉』之美稱，是全台名氣最響亮的賞楓聖地。這邊也是全台最大的天然楓香純林，而在這個季節裡還有另一個同樣擁有高人氣的角色，這邊的落羽松更是美得差一點就搶走了楓紅的光彩。

台灣賞楓葉景點＃衫林溪

火紅的楓葉在翠綠叢中迷人美艷，陽光底下更是耀眼，全台的第一抹楓紅，出現在南投杉林溪。

中高海拔的杉林溪，日夜溫差大，水氣也足夠，園內葉槭一夕變紅，火紅楓葉掉滿地，美麗的像一福畫，微風吹來，楓葉擺動，如夢似幻。

除了高海拔的杉林溪，再往下一點的溪頭其實也是賞楓秘境之一，園內火紅的楓葉配上金黃的銀杏，更別有一番風情。

台灣賞楓葉景點＃阿里山

阿里山上的樂野部落鄒族名稱叫拉拉吾雅，漢譯是楓樹很多的地方，因為過去滿山的楓樹而得名，每當秋冬楓紅之際，落葉片片，充滿異國浪漫風情。

阿里山紅葉以台灣紅榨槭為主，每年十一月到十二月中旬，是阿里山青楓與台灣紅榨槭最美麗的季節，散佈在園區的沼平公園內、眠月線沿途及石猴地區，而阿里山至塔塔加鞍部的新中橫公路旁，也有大面積的台灣紅榨槭讓遊客驚喜萬分。

台灣賞楓葉景點＃太平山

▲台灣賞楓葉景點-宜蘭太平山山毛櫸。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

賞楓紅不必等到深秋，有「人間仙境」美稱的太平山，海拔1950公尺，四季紅葉植物變化的景緻，最特別的莫過於一年四季都紅葉高掛。

其實這邊的春夏版紅葉指的是紫葉槭，每年的四到十月都能看見紫葉槭的紅葉之美，而在紫葉槭之後就是楓葉接著登場，所以等不及想一睹紅葉之美，太平山可是一個超級紅葉秘境！

台灣宜蘭賞楓葉景點＃明池

▲台灣賞楓葉景點-宜蘭明池。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

初冬百葉凋敝，卻有楓葉、槭樹爛漫的紅豔，把明池裝扮得分外迷人，獨特的風韻，豐富的色彩，天空中佈滿飛騰的嵐霧，使楓紅金黃色彩更瑰麗，楓林連綿一片，霜降時節，滿池紅葉如紅海浪翻。

園林亭周古楓團團環繞，猶如太空爛漫的彩霞，靜坐在亭中細賞，好似在仙林中觀賞那飄浮的雲霞。我想再沒有什麼比紅葉更有豐富變幻色彩更具欣賞性。

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