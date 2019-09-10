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可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54聯合新聞網 陳信儒

圖／日本可口可樂官網
圖／日本可口可樂官網
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碳酸飲料霸主「可口可樂」暢銷全世界，每每推出新口味都能吸引消費者掏錢，去年推出「透明可樂」被買爆，這回強勢推出蘋果口味的可口可樂，日本網友已經敲碗直呼等不及啦～

日本可口可樂積極推陳出新，先前推出橙味、青檸味、桃子口味的可口可樂都在社群引起話題，這回迎接秋天來臨，推出加入蘋果味的可口可樂，勢必將引起一陣搶喝炫風。

圖／日本可口可樂IG
圖／日本可口可樂IG
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根據不少提前嚐鮮蘋果味可樂的日本用戶表示，可樂味與蘋果味完美搭配，每一口都能喝到酸甜滋味。日本可口可樂預計9月16日上架新款可樂，到日本旅遊的飲料控記得買來嚐鮮。

日本旅遊

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