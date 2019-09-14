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日職／火腿台灣日LamiGirls應援 王柏融卻未先發

除了索羅門 他爆還有一個邦交國亮紅燈

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00Japan Walker

精采刺激的遊樂園，總讓人意猶未盡，入夜後還沉浸在遊樂園的愉悅氛圍，久久不能平息！入住遊樂園周邊飯店，讓樂園主角伴你入眠，延續白天的歡樂，亦或提前一日入住，搶先入園，充分暢玩！

ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN...
ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.
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★Tokyo Disney Celebration Hotel®探索館

2016年東京迪士尼的第4家飯店落成，位於距離園區15分鐘車程的新浦安地區，分為以夢想、奇幻為主題的「心願館」及以冒險、發現為主題的「探索館」，共2棟。其中探索館以「海底兩萬哩」、「海狸兄弟獨木舟」等冒險類的遊樂設施風采融入飯店設計，每一處都令人雀躍不已。入住者還能享有專屬特典，如在限制入場時依然能入場的「入園保證」、開園15分鐘前入園的「Happy 15 Entry」等服務，享受貴賓級的迪士尼夢幻體驗。

探索館洋溢著東京迪士尼海洋的冒險氛圍，深受男孩喜愛。 Ⓒ Disney
探索館洋溢著東京迪士尼海洋的冒險氛圍，深受男孩喜愛。 Ⓒ Disney
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迪士尼的可愛角色、溫馨設施化身為心願館的壁畫彩繪。 Ⓒ Disney
迪士尼的可愛角色、溫馨設施化身為心願館的壁畫彩繪。 Ⓒ Disney
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探索館的大廳擺放了以「海狸 兄弟獨木舟」為概念的沙發。 Ⓒ Disney
探索館的大廳擺放了以「海狸 兄弟獨木舟」為概念的沙發。 Ⓒ Disney
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備品也印有迪士尼的明星「米奇」，心願館則為米妮。 Ⓒ Disney
備品也印有迪士尼的明星「米奇」，心願館則為米妮。 Ⓒ Disney
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【店家資訊】

地址：千葉県浦安市明海7-1-1

電話：+81-47-381-1188

Check in15：00

Check out11：00


★Hotel Universal Port小小兵房 格魯宅邸

日本環球影城的超人氣小小兵在飯店也引發一陣騷動！環球影城港灣酒店與日本環球影城攜手合作，將小小兵的世界搬進房內，延續在遊樂園中的歡樂氛圍。走進房內彷彿來到電影《神偷奶爸》的場景中，無論是火箭造型的單人床、鱷魚沙發，或是牆面上的擺設，一一重現電影中的經典畫面，亦提供多款特製的小小兵贈禮，並依季節推出不同款式，值得帶回家留作紀念。

房內重現了《神偷奶爸》的場景，帶領人重溫電影情節。 TM & © 2019 Un...
房內重現了《神偷奶爸》的場景，帶領人重溫電影情節。 TM & © 2019 Universal Studios.　All rights reserved.　CR19-2861
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飯店大廳也換上新裝，一入內便有滿滿的小小兵相迎。 TM & © 2019 Uni...
飯店大廳也換上新裝，一入內便有滿滿的小小兵相迎。 TM & © 2019 Universal Studios.　All rights reserved.　CR19-2861
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就連房門卡也是小小兵造型。 TM & © 2019 Universal Stud...
就連房門卡也是小小兵造型。 TM & © 2019 Universal Studios.　All rights reserved.　CR19-2861
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【店家資訊】

地址：大阪府大阪市此花区桜島1-1-111　

電話：+81-6-6463-5000

Check in15：00

Check out12：00


★HIGHLAND RESORT HOTEL＆SPA忍ノ間

隨著以刺激設施聞名的富士急樂園「火影忍者×慕留人 富士木葉忍者村」的建立，相鄰的「HIGHLAND RESORT HOTEL＆SPA」同步推出了《火影忍者‒疾風傳‒》的主題房，延續在富士急樂園「木葉忍者村」的修行。房內設有陽之間與陰之間，分別以主角旋渦鳴人及佐助為概念設計，並以《火影忍者‒疾風傳‒》的場景、主要人物的插畫妝點房間，彷彿進入漫畫世界。此外，飯店還會給予下榻者猜謎卡「修業之書」，住宿同時也能體驗忍者的試煉。

陰之間以冷色系為基調，與暖色系的陽之間呈明顯對比。 ⓒ2002 MASASHI ...
陰之間以冷色系為基調，與暖色系的陽之間呈明顯對比。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.
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寬敞的陽之間，可作為客廳或客房使用。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMO...
寬敞的陽之間，可作為客廳或客房使用。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.
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房內處處可見火影忍者的身影。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO /...
房內處處可見火影忍者的身影。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.
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精緻的火影忍者特典。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 200...
精緻的火影忍者特典。 ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved. ⓒ2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.
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【店家資訊】

地址：山梨県富士吉田市新西原5-6-1　

電話：+81-555-22-1000

Check in15：00

Check out12：00


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遊樂園環球影城迪士尼

Japan Walker

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