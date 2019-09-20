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場地竟然水上樂園！網友分享日本「FUJI ROCK」露營攻略

2019-09-20 09:30聯合新聞網 背包客棧

【作者:lyc780226】

圖／背包客棧
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有參加2019年FUJIROCK的朋友，看到這個標題應該很能感同身受吧！先說結局，由於「百合」颱風經過，今年FUJIROCK已被認證是舉辦14年以來降雨量最多的一年。有網友回覆：「我連續來六年，第一次覺得玩不下去」、「九年參戰者覺得，不可能比這次厭世了⋯」、「昨晚以為自己在睡水床⋯」大概就是這樣子的激烈程度。

讓我們先來回味一下官方釋出的精華剪輯。

不不不，讓我們來看一下今年的真實狀況。

圖／背包客棧
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淹水前與淹水後。（Yu-weiLin拍攝）

廠商攤位區剛好位在綠舞台前往白舞台一處地勢比較低的地方，經過了整夜大雨傾瀉，水淹及膝，隔天所有攤位只能宣布閉店。

雨勢真的過大，許多帳篷也紛紛遭殃，那天晚上王子飯店特別開放一處空間給無帳蓬可歸的難民們過夜。我的帳篷沒事，雖然底部有些微進水，但幸好有帶蛋殼睡墊鋪在睡袋跟帳篷之間，安穩的過了一夜。

圖／背包客棧
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可愛的小石頭在一夜溪水暴漲後都不見了QQ。

印象最深的事是，官方廠商之一的TowerRecords大概是想說反正店都開不成了，隔天一早便把剩下的衣服跟毛巾搬到王子飯店大廳發送，大家一個個排隊領取，宛如賑災畫面，記錄下此刻的我覺得好笑又感人。

圖／背包客棧
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王子飯店某個開放給大家過夜的廳，附上CHECKOUT時間真貼心。

以下就來總結這次的露營攻略吧，此篇攻略不太算是寫給露營新手，而是給有一點戶外露營經驗，但是想要更優化你的FUJIROCK露營體驗的人。露營或許不是去FUJIROCK音樂祭最舒適的方式，但絕對是最省錢、離會場最近、印象最深刻的玩法～GOGO！

圖／背包客棧
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假音樂祭之名行拍婚紗之實的情侶。

出發之前，你可以做的是？

下載「FUJI ROCK 官方APP」：

裡面有即時定位地圖，不怕迷路；清楚的團序，能排自己的時間表；5G現場直播，下雨就直接躲在帳篷看手機也行。是個「工欲善其事，必先利其器」的好用小工具。

收聽Spotify的「FUJI ROCK 歌單」：

不論是要複習還是發掘新團，先把歌曲聽個10遍才能在現場跟著一起同步大聲唱。

圖／背包客棧
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前夜祭的紅舞台。

接駁車發車時間？

從前夜祭，也就是禮拜四的中午12:00開始就陸續有接駁車，接駁車是一台接著一台來，滿了就出發，抵達苗場的時間大約是40分鐘。

不過不想要排隊排太久的話，盡量在前夜祭上午抵達。其實我那天10點就到了車站，陸續已有人潮，但想說時間還早，又跑到附近的小站玩耍，回來時大約12點半，結果排隊的人潮不知不覺就繞了好幾大圈，最後是排了2.5個小時才上車。（欲哭無淚）

圖／背包客棧
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可不以帶行李箱去露營？

蠻多人會說是山路不好推，所以我這次也是帶登山包，不過就我親自觀察，其實難走的石頭路從下車開始也不過100公尺左右，之後都是平坦的柏油路，甚至到露營的山上也都是柏油路，很多日本人也都是帶行李箱或是推車，所以我認為帶行李箱完全是OK的喔！

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下接駁車後一小段的泥水石頭路。

圖／背包客棧
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露營區的柏油路。

購票也有小細節？

是的，如果想搶到好營位，購票也是有小撇步的。朋友這次包車非常早到，前夜祭早上大約11點半左右就抵達會場，可是確卡在手環兌換處，原因是兌換入場手環會根據你的購票單位分開排隊，記得主要有日本人取向的e+跟海外人士取向的GAN-BAN。不知道是什麼原因，GAN-BAN比較晚才開始進行兌換，導致我們雖然很早到會場，但實際進到露營區時，A、B區兩區都已接近全滿。(也有可能只是今年的突發狀況？)...

原文出處：2019 我去了FUJI ROCK水上樂園 — 寫在歸來之後的完美露營攻略

延伸閱讀：2017 EBC 聖母峰基地營自助健行 — 島峰不思議 Island Peak (6,189m)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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露營登山背包客

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