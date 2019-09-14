辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

日本美妝、日本藥裝甚至是日本藥品，絕對是去日本必買必逛的清單之一，就算本來沒什麼想買，走進藥妝店被那日本各式各樣的好物吸引後，走出藥妝店，絕對是每人都大包小包。藥品更是許多人去日本必定要帶回來的東西，日本藥品有許多選擇！不管是吃的、擦的、保養的、養生的通通有，不過款式、功效看不懂怎麼辦？

小編特別整理去日本必買的日本藥妝，給大家參考一下哦！

樂敦製藥NANO EYE 眼藥水

樂敦製藥NANO EYE 眼藥水。 圖／IG, oamihs 分享 facebook

知名小花眼藥水的進階版，改成小頭的貼心設計，流量變小不會滴的到處都是。可以緩解眼睛疲勞及乾澀、減少眼睛血絲，點完清涼不刺激，相當舒服。

★ 參考價格：1,200円(不含稅)

曼秀雷敦Acnes25藥用抗痘霜

曼秀雷敦Acnes25藥用抗痘霜。 圖／IG, kellyqzeng 分享 facebook

和知名的PAIR痘痘藥類似，今年更多了其他選擇！小護士的痘痘藥為乳狀、無藥味，因為質地清爽也不會乾燥脫皮，早上上妝前擦也非常適合，重要的是此款痘痘藥不僅是預防，塗在成人痘上還能有效抑制痘痘發炎的狀況，是效果非常好的日本藥品喔！

★ 參考價格：1200円(不含稅)

EVE止痛藥

EVE止痛藥。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

絕對是日本必買，吃了什麼痛都飛走！舒緩生理痛、頭痛、齒痛、喉嚨痛、關節痛等症狀的效果佳，以至發燒時解熱也OK，小顆粒的設計好吞食。兩種顏色包裝也有針對不同功效：

EVE-A錠（白色包裝） 各種疼痛都可使用，尤其是生理痛、頭痛。

EVE Quick錠 (藍色包裝) 針對頭痛加強，標榜快速舒緩症狀，因藥效較強，特別還添加了氧化鎂，能促進吸收並且保護胃黏膜。

★ 參考價格： EVE-A錠(40錠)：1,580円(不含稅)/ EVE Quick錠(40錠)：1,841円(不含稅)

KOWA蚊蟲止癢液

KOWA蚊蟲止癢液 圖／FunTime小編群 分享 facebook

夏天的台灣蚊蟲多，不想要抓破皮可以試試這種止癢液，可以抑制癢、紅腫，快速消腫，而且帶有清涼感、方便好塗抹。許多媽媽愛買給小朋友用的日本藥品。小編提醒你，藍瓶是好用的膠水型刷頭唷！

★ 參考價格：598円(不含稅)

小資族都選擇機+酒一起買！

省下旅費多搬些藥妝回來囤貨

到日本一定會去的地方就是藥妝店，一長串的必買清單，為了避免逛得不盡興，就要選擇「自由行」玩法，想要逛多久就逛多久，完全不會有時間壓力，而旅行社也常推出機+酒一起買更優惠，讓小資族省下旅費，可以多扛些藥妝回國唷！

天數:4~6天

平均價格: $9,900~$19,000

ROIHI TSUBOKO 肩酸腰痛貼布

ROIHI TSUBOKO 肩酸腰痛貼布。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

這款痠痛貼布是圓形貼布，有大小尺寸可以選擇，直接貼在痠痛的穴位上，會有點微熱感，可以局部刺激血液循環，真的有減緩痠痛的效果唷！夏天還推出了藍色的涼感系列也一樣有效喔！

★ 參考價格：1,200円 (不含稅)

武田合利他命

武田合利他命。 圖／ FunTime小編群 分享 facebook

不用多介紹，我想日本常客們一定必帶這瓶武田的合利他命回家。

日本的各大藥妝店門口一定會放上這瓶「必買」藥品來吸引大家的目光，甚至會限制一人限購幾瓶呢~

他主要能有效緩解眼睛疲勞、肩頸腰背的僵硬及痠痛，是去日本必買的藥品NO.1

★ 參考價格：60錠2180円，120錠4080円，180錠5980円，270錠7980円。(以上皆不含稅)

太田胃散

太田胃散。 圖／IG, japan_korea_girlss 分享 facebook

如果你經常有胃部不適的問題，那去日本的時候記得多帶幾盒「太田胃散」回家吧~

吃下去胃部會有涼涼的感覺，可以舒緩不舒服的感覺

★ 參考價格：32包880円／48包1095円／罐裝75克548円／罐裝140克798円／罐裝210克928円(以上皆不含稅)

小林製藥液體防水oK蹦

小林製藥液體防水oK蹦。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

受傷時可代替OK蹦使用，在傷口上塗上薄薄一層就能防止細菌入侵，還有防水效果，是網路上的人氣日本藥品！

★ 參考價格：798円 (不含稅)

口內炎貼片(10入)

口內炎貼片。 圖／IG, shao_nakany 分享 facebook

日本有不少口內炎貼片的產品，就是把貼片貼在患部，而且黏著度高、消炎止痛，不怕脫落。(吃東西、說話都沒問題，不過建議一天貼 1~2 次較好)

★ 參考價格：1,296円 (不含稅)

新ルル-A錠(180錠)

新ルル-A錠。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

日本國民感冒藥之一，建議有流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等輕微感冒症狀的人使用，錠狀包裝適合放在辦公室或家裡。

★ 參考價格：1,780円 (不含稅)

大正製薬綜合感冒藥

大正製薬綜合感冒藥。 圖／IG, kwanhilda 分享 facebook

日本家庭必備，可緩解感冒之各種症狀，尤其是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽症狀緩解速度快速。小包裝設計適合隨身攜帶。

★ 參考價格：1,880円 (不含稅)

PITTA MASK

PITTA MASK。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

現在空氣汙染嚴重，這款口罩可以過濾99%的花粉及灰塵，與臉的密合度高，甚至用清水清洗約三次都不影響抗粉塵的能力！PITTA MASK共有白、黑兩色，不僅實用，也非常好搭配，就連許多藝人都有在使用呢！

小編告訴你：現在還有新的顏色，只是比其他的都貴一些些唷~

★ 參考價格：470円 (不含稅)

休足時間(18枚裝)

休足時間。 圖／FunTime小編群 分享 facebook

出國逛街一整天必備，貼布含有高含水分子的凝膠體和植物成分，貼在小腿可以使足部倍感涼爽讓雙足充分放鬆。還有另一款是腳底顆粒按摩，都相當受到網友推薦。

★ 參考價格：760円 (不含稅)

日本 ゼリア MOLENA 鼻下護理保濕棒

日本 ゼリア MOLENA 鼻下護理保濕棒。 圖／IG, kaeru_frogmise 分享 facebook

容易鼻下乾燥或是過敏擤鼻涕到鼻下破皮的人，真的必備這隻鼻下護理保濕棒。小編自己超容易過敏，所以完全理解那種鼻子破皮的痛苦呀~~~ 這支保濕棒就像鼻下的護唇膏一樣，真的能有效改善鼻下乾燥的問題唷！

★ 參考價格：648円(不含稅)

延伸推薦：日本機票+託運行李攻略

去日本補貨省下來的價差都能買一張日本機票

由於國人最常旅遊的地點就是日本，有不少的航空公司都陸續開設飛日本的航線，也因此有非常多的機票選項！整體而言，最便宜的日本機票就是沖繩機票，若遇上長榮的促銷，甚至有機會買到含稅5千有找的價格；大阪機票則是大約落在含稅7-9千；東京機票票價則較高，約是含稅8千-1萬。當然補貨最重要的就是託運行李的公斤數，全日空、日航提供最多的額度，每人可享有46公斤；長榮、華航則是限重30公斤，若是選擇廉航則需要另外加購所需的公斤數！

小編提醒：

★ 雖然日本藥品效果好，受到許多人推薦，但真的有身體不適時，常備藥 只是暫時舒緩症狀，還是要去看醫生找出真正病因。

★ 因日本對藥品的成分管制較不嚴格，有許多藥品成分在國內屬禁藥或處方 用藥，吃多了可能成癮或有副作用，建議還是請醫生開處方再用藥。

★ 台灣海關對於藥物是有限制的，無論維他命或膠囊，不限種類，每種上限12瓶，合計不超過36瓶，而隱形眼鏡每人可帶1種品牌、2種度數，每種度數上限60片。

★ 日本日本國土交通省於2019年更新了出境行李規定，藥妝品托運行李總重量不得超過2公斤，且單項商品不得超過0.5公升或0.5公斤。

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