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2019年日本「紅葉情報預測」出爐！秋意美景別錯過

2019-09-11 09:00JAPANKURU日本酷樂

文 / Miya Chong 圖 / 網路資料

每年一踏進9月份，天氣開始慢慢轉涼，同時代表著紅葉的日子快將到來，不要錯過最新的賞楓資訊。

2019紅葉預想情報整理

​葉片著色的時間與秋季的溫度密切相關，低溫度時楓葉會愈早著色，溫度高則比較晚。

2019楓葉預想

日本北部和東部

今年９月份，夏天剩餘的溫度在全國范圍內持續，北部和東部的高山上的最佳觀賞時間也推遲了。

北海道

10月份的氣溫也比較高，賞楓的日子也會比較晚。

東北到九州

10月份氣溫正常，最佳賞楓時間預想與往年差不多。

關東，甲信，東海，近畿和中國地區

11月的溫度可能高於正常水平，平原地區可能比平時稍晚。

x觀賞紅葉必備資訊網

▼Weather news 紅葉預測（2019）

每年不同的紅葉預測來說，這個網站是比較準確，而且每年都會製作楓葉預想圖，所有資訊一目瞭然。

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▼紅葉情報超級完整的Jorudan網

網站為你準備好一系列最佳觀看紅葉的景點，只要選擇你想去的地區就行！

（※這網站還未有2019年紅葉預想）

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如果還沒決定紅葉以外的行程，其實自駕行也是不錯的選擇。

▼日本氣象協會

這網站有比較詳細的日本楓葉狀況的情報，大家可以看在地圖下面不同顏色標示清楚了解楓葉轉紅的進度和數量。

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延伸閱讀：預約日本的秋天 3個賞楓景點搶先來推薦　

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