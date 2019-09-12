外國人限定優惠來囉！玩盡全日本「超低價國內航線」

文 / Miya Chong 圖 / JAL官方網站

JAL(日本航空)為外國人而設的特價機票，比新幹線還要便宜？

來了來了，只用5,400日圓就能橫越大半個日本！

大家準備好了沒有？我是說你的錢包啦ＸＤ

圖源:JAL官網 分享 facebook

購買資格:

1. 只有居住在日本以外地區且有往返日本國際機票的人才有資格購買JAL Japan Explorer Pass票價。

2. 國內航班的保留和購買必須通過日本航空網站完成。

每程 5,400日圓 (含稅)

‧北海道內的路線

‧往/返東北的路線

圖片來源：JAL官網 分享 facebook

每程 7,560日圓 (含稅)

‧東京和大阪之間的路線

‧東京和南紀白濱之間的路線

‧沖繩主島和離島之間的路線

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每程 10,800日圓 (含稅)

‧適用於全部其他路線

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注意事項:

*票價僅適用於經濟艙旅行。 J類和頭等艙可在辦理登機手續時以待命方式購買。

*根據座位情況，某些路線可能無法顯示JAL Japan Explorer Pass票價。

*機票根據當前的日元匯率以銷售國的貨幣發行。

*以上上市票價包括每個行業的日本消費稅（8％）。

*往返於東京（羽田/成田機場），大阪（伊丹/關西），札幌（新千歲），名古屋（中部），仙台，那霸和北九州機場的航班的乘客設施費用增加。

*購買國內機票後，不允許更改預訂。所有機票均不可退款。

*座位基於當前空位狀況，可能無法在所有日期或航班上使用。

*票價和規則可能會有所變化。購買前請仔細閱讀並確認以下利用規約。

最終情況以日本航空官網為準，大家可參考網內的利用規約。

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