美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

在珍珠奶茶席捲日本後，下一波美食風潮會吹向哪裡呢？2019年日本各地紛紛開設了全新的布丁專賣店，個個都來頭不小，從食材、製法到精緻又夢幻的包裝，都讓人難以忽視，全新的布丁熱潮，即將來襲，5家備受注目的全新專賣店，一次網羅。

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★浜松プリン Priful

位於靜岡縣東名高速公路交流道旁的紅色樓房，是3／8開幕的手工布丁專賣店「浜松プリン Priful」，也是日本首間以「花朵」作為食材的獨特布丁店家。5種口味的布丁中，紅色的布丁便是花朵口味，裡面就能看到玫瑰花瓣，一打開便香氣逼人。

日本第1間以花朵為食材的布丁專賣店，店名Priful便是結合布丁與花朵（Flower）的造語。 分享 facebook





★かがの湯ぷりん

為了推廣北陸加賀溫泉自古以來的傳統泡湯文化，6／29開設的「かがの湯ぷりん」便以加賀產的新鮮牛乳、雞蛋為食材，打造「加賀棒茶布丁」等富含在地風情的口味。其中最特別的就是以「泡泡澡」為概念研發的「泡泡泡布丁」，整個布丁就放在滿滿的ESPUMA分子泡沫中登場，最佳賞味期限只有短短5分鐘，入口即化的獨家口感令人著迷。

限內用的「泡泡泡布丁」，最佳賞味期限只有5分鐘的夢幻口感。 分享 facebook





★神戸MILK

7／5在日本3大中華街之一的神戶南京町開設的全新店舖，是日本第1間結合杏仁豆腐與布丁的「生杏仁布丁」專賣店「神戸MILK」，活用杏仁豆腐的食材，加入布丁的製法，打造出全新的口感。

喜氣的包裝相當符合南京町的風格。 分享 facebook





★清水チーズ工房

京都第1間罐裝起司專賣店「清水チーズ工房」，於7／5在清水寺旁開幕，採用宇治抹茶、丹波黑豆等京都嚴選食材打造的罐裝起司蛋糕，不僅吃來綿密美味，包裝也以京都為主軸，充滿巧思。

「清水チーズ工房」就連玻璃罐的包裝也帶有濃濃京都風情，充滿巧思。 分享 facebook





★熱海プリン食堂

在IG上聲名大噪的澡堂布丁「熱海布丁」，在7／27開設了設有得速的食堂型店舖「Drive-in 熱海プリン食堂」，清一色布丁Menu琳瑯滿目，能吃到前所未有的獨特布丁料理。個性十足的新型態布丁，準備好一一踩點了嗎？

「熱海プリン食堂」推出的布丁鬆餅（￥850）是必吃的黃金組合。 分享 facebook





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