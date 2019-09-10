照騙怎麼誕生的？ 雲霄飛車江島大橋拍攝幕後大公開

不久前我們和大家分享過，因汽車廣告爆紅的景點「江島大橋」。因為那直衝上天似的陡坡，彷彿大怒神一般嚇人，其實是「照騙」拍出來的錯覺。而這次JAPANKURU是想跟有興趣拍攝的大家，分享具體的拍攝點和方法。

那既然這樣，這篇又搬出江島大橋是要做啥呢？

這次JAPANKURU是想跟有興趣拍攝的大家，分享具體的拍攝點和方法。若你有興趣，就跟著一起看下去吧！

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換個角度差很大 雲霄飛車都是假

前面那張照片看起來可飛上雲霄，實際上從側面來看這座橋⋯⋯它就是一座有點長的跨海大橋，橋的坡度看起來也沒有什麼不正常。

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而跑到橋邊看，實際上看起來也沒什麼「沖天坡道」，一切都是那麼的正常。也由此可見，利用攝影拍攝出來的「錯視效果」有多麼神奇。

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想要拍出大怒神橋面 你也可以！

之前我們在前一篇文章中，有略略跟大家講解過拍出這超陡斜坡的訣竅，主要是「角度」以及「長焦距壓縮感」。現在就跟JAPANKURU來到距離大橋6～8分鐘車程的水岸邊，拿起相機來拍攝吧。

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架好腳架和相機，你看到遠遠遠遠遠方的那座橋了嗎？（瞇眼睛）

這次我們使用的相機和鏡頭分別是Nikon D750和 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR。

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把鏡頭拉到望遠端的200mm，終於能比較清楚看到橋了！找到能將橋腳遮住，正面拍攝下坡面的角度，才能達到最好的效果。我們這次因為望遠端只有200mm，所以是拍攝後再從中裁切出來的，因而圖片的畫素不那麼理想。如果你有更厲害的長焦段的望遠鏡頭，想必能拍出更好的效果和品質。

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實際透過Google Map，讓大家看一下具體拍攝點的位置與江島大橋之間的方向和距離。因為步行來回恐怕要花上一小時的時間，如果租車前往拍攝其實是比較方便的選擇。車子停旁邊，還是要走一小段路才能到拍攝點所在的水邊。

如果你有計畫到鳥取一帶自駕遊，也有足夠遠的望遠鏡頭的話，不妨去拍拍看吧！

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