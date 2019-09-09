雲霄飛車級超陡坡？ 帶你上天堂的日本江島大橋

之前因為日本汽車廣告取景而爆紅的江島大橋，如今依然是日本中國一帶的熱門景點之一（尤其是自駕遊，從關西出發就蠻適合的），相信不少同學對於那張宛如雲霄飛車般直衝上天的斜坡照記憶猶新。這條有著「日本第一Rahmen橋」之稱的江島大橋究竟是何方神聖？如果你還不知道，就跟著JAPANKURU一起來一探究竟吧！

分享 facebook

好像大怒神？日本第一PC Rahmen 橋的真相

這條連結著島根縣松江和鳥取縣境港的江島大橋，全場1446.2公尺，為了能讓5千噸級的船通過，橋的最頂端高度達45公尺，是日本第一的PC拉麵，呃不是「Rahmen橋」。唸起來很像「拉麵」，本來還以為是在形容它的陡坡很像麵條被筷子夾起來的樣子（小編個人想像），但其實真相是⋯⋯Rahmen其實是德語，指「橋樑結構」。而PC Rahmen橋則是日本橋樑結構種類之一，特色是這種橋的主體橋面，會因為承重和氣溫的變化而出現伸縮或彎曲。而PC則是鋼筋水泥的一種。

分享 facebook

江島大橋的這條著名的陡坡，是在鳥取松江市這一側，尤其當完全從側面看時，真的有種90度直通上天的錯覺，日本甚至國外許多網友看了，都以為這坡道真陡如雲霄飛車，不過實際傾斜角度是3.44度，而另外島根縣那一側的坡道，則不到2.86度，並沒有大家想像地那麼恐怖啦。

誤會怎麼造成的？都是「照騙」啦！

分享 facebook

步行來到水岸邊捕捉江島大橋「超陡坡」。

分享 facebook

從這個角度看，這個斜坡是否就沒那麼誇張了？

汽車廣告中那江島大橋的場景，讓大家誤以為這條橋真的「陡上青天」，這其中的「罪魁禍首」，當屬「拍攝角度」及「長焦距的壓縮感」囉。攝影師巧用幾何學中的「錯視效果」，自遠處取了斜坡正面的景，讓大家看不到橋架腳，更以長焦距鏡頭製造壓縮感，拍出90度橋面錯覺。

想要拍出一樣的效果？

那就要步行到距離大橋稍微遠一些的水岸邊，透過長焦望遠鏡頭取景，找到能直接正拍橋面的角度，以遮住橋身後的橋架腳即可。

實際上江島大橋走走看吧！

分享 facebook

如果大家有機會到日本鳥取或島根一帶走走，不妨趁機上江島大橋實際走一遭，體驗看看那傳說中宛如雲霄飛車般，下橋可能會肚子涼涼的陡坡實際走起來如何。雖然真的沒有看起來這麼陡啦，不過最真實的感受還是要你親自走一趟才知道！

另外，鳥取縣還有包括日本撒哈拉「鳥取砂丘」等著名景點，從關西出發租車自駕感覺也是個不錯的選擇，快安排屬於你的旅遊行程吧！

延伸閱讀： 日本三大絕景：這些真的都是天與人的巧妙之作啊！

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「日本酷樂小跟班」