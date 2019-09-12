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日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

台日夫婦的日本蜜月！一周遊45縣市の機車環島旅行

2019-09-12 08:00背包客棧

【作者:chaiandyaka】

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總共78天x全長8548公里x45縣市x踏足380個地點，不敢相信我們的日本機車環島完成了!

3月7號出發，中間休息過幾天，5月27號回到出發地。一路上很累，也得到許多從所未有的收穫。累到吵架吵到回家算了也是偶爾會有的事，但行程來到倒數第二天，「我們真的走完一圈了嗎?」、「真的快回家了嗎?」那種說不出的不可思議、無法置信的滋味在心中既有一種已證明自己做到了的驕傲，更多的是又有一種還不想結束旅程的惆悵。

我們是在台灣認識的，剛認識時老婆才剛來台灣工作，去年登記結婚。結了婚後自然而然的，聊到蜜月旅行該去哪裡好呢這個話題。我跟老婆都沒有意願辦婚禮，覺得既然有一筆費用，不如拿來旅行，為人生留下多一點回憶。這個想法雙方家長也很支持。

「日本一周」，這個念頭從我早在多年前、東京讀書時期就已萌芽了。老實說考慮到預算、交通工具、體力，我自己在當時是沒有勇氣上路的。但我真的太喜歡日本了，卻有好多地方沒去過，也很想去看看。但是一趟一趟飛過去，不知道何時才會看完日本全部。而且每次考慮去東北啦之類地區的時候，最後還是跟東京或關西投降了。如果一次造訪就沒問題了吧?天真的我是這麼想的。

而老婆熱愛旅遊，雖然嚮往歐洲的碧海藍天，但更著迷寮國、印度的亞洲民族風情；雖然喜歡逛街，也覺得大漠風情很酷。她在學生時代曾自告奮勇到印度交換遊學，也曾單獨到九州自駕旅行。總而言之這點跟大多數日本人也很不一樣。嚮往著海外也罷，自己出生的國家當中，也很多地方都沒去過，對於都市傳說都是聽說，總有一天體驗完各地各樣的習俗也很有樂趣。

「如果我們環遊日本呢?」我們聊了起對於蜜月旅行的想像，我不禁意的隨口問起。

「日本一周?好像很有意思!」老婆像是聽到什麼一樣，興奮的附和。「可是要怎麼環日本一圈呢?電車?巴士?」

「不行不行，日本的交通費太貴了，如果要深入各個鄉鎮，才一小段車錢就會爆錶。加上優惠套票大多都是提供外國旅客的，妳恐怕使用不到。」我的看法是這樣。

「那開車呢?可是開車一嘯而過，好像沒有慢遊的感覺。腳踏車呢?」

「我以前騎過島波海道，就快累死了」身為男生的我，對講出這種話的自己感到汗顏。「那機車呢?我會騎車，妳也會騎車，若是騎車的話，體驗度介於開車跟腳踏車之間，累的話也可以輪流騎。」我提議道。

「贊成!」

這個輪廓於是成形，只剩出發時間未定。畢竟各自還有工作，要找到時間並不容易。但一想到這個計劃是可能的，我們都迫不急待。於是著手開始上網收集資料，包括環繞一圈所需的時間及費用等。

「這位網友花費不少。」

「我覺得未定會花到那麼多。如果預算控制在……，那麼一個月才只花到o萬日圓。他的考量是什麼?」利用機車玩過環島的日本人不少，台灣也有幾位厲害的前輩曾熱血過，雖然我們連出發時間都還沒個譜，資料蒐集這項工作卻是每天都在進行。

「再存多一點，夠了就出發。」

大不了就這樣。我們是這麼認為的。沒想到當時我任職的日商，突如其來發生一陣動盪，加上老婆跟公司簽的工作契約已無違約問題，何時適合出發這一題，竟然直接給了我們答案。...

原文出處：台灣夫x日本妻-台日夫婦的日本一周!45縣市機車環島蜜月旅行

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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