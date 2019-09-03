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夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12JAPANKURU日本酷樂

說起剉冰，想必不少人腦袋會自動浮現一台古早味十足的日式剉冰機，即便在台灣亦是如此。雖說在中華圈各地，大家已經可以嚐到五花八門的美味剉冰，不過夏天來一趟日本，當然也要嚐嚐那台剉冰機的故鄉「日本」的剉冰滋味囉！關於日本剉冰，其實有些有趣的豆知識，這次就跟JAPANKURU一起來聊聊吧。

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①紅黃藍綠難選擇？其實味道都一樣！？

日本夏天最常見到也最簡單的剉冰，當屬「糖水冰」（シロップ氷），顧名思義當然就是在機器刨好的冰上淋各式各樣的糖水，而基本款呢，就是紅黃藍綠四種顏色，各代表的「草莓口味」、「檸檬口味」、「哈密瓜口味」和「藍色夏威夷口味」，更有甚者還會有橘色的「柳橙口味」、棕色的「可樂口味」等。

蛤？這麼多口味喔，那到底哪一個比較好吃呢？

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在有選擇困難的同學陷入煩惱之前，先聽小編一言，保證讓你的煩惱化為烏有。其實不管是紅色黃色綠色還是藍色，這些糖漿的口味本質上其實都是一樣的喔！都是一樣的喔！都是一樣的喔喔喔！（回音）是滴，根據Yahoo日本編輯部的「都市傳說」破解小組實驗報導，這些糖漿的基本原料成分和製作方法都是一樣的，只是依照不同的口味意象加入了香精和色素，透過嗅覺和視覺讓腦袋產生了不一樣口味的錯覺。

也許有些同學會說：「就算只有顏色和香味不同，也會抉擇困難啊！」那小編就私心推薦大家，來個特別的「藍色夏威夷」才是王道，夏天嘛，當然還是海藍藍才帶感囉。只不過，別忘記，吃完你可能會變成小丸子的卑鄙同學「藤木君」喔（笑）。

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②日本剉冰還有天然與非天然之分？！

不知道大家記不記得，我們之前在介紹櫪木遊的時候，有介紹過一家咖啡店「茶珈話」裡的日光天然冰刨冰？什麼是「天然冰」？它吃起來和一般的冰有什麼不同呢？

其實所謂的「天然冰」是以天然之水，在冰室中透過冬天的自然寒冷冰凍而成的純天然冰種。冰中的雜質較少，冰質相對一般刨冰有韌性且溫暖，即便不加任何沾料也微甜，即便吃很急也不會頭痛。然而由於是利用自然手法製冰，因而也容易收到天候變化而影響，能生產的數量有限，也更體現出天然冰的珍貴。在關東一帶，櫪木的日光和埼玉的長瀞都有非常有名的天然冰冰室，尤其是日光，就有三大著名天然冰冰室。而這些天然冰擁有如此美好的「底子」，只要搭配糖水和一點新鮮水果，就能美味地讓人滿心歡喜了。

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在造型上，日式剉冰的形式也是五花八門，除了前文提到過的「糖水冰」外，有些店家還會結合霜淇淋等不同冰品及果物糖水，製作成色香味十足的剉冰，既能滿足大家的相機，也能讓人好好消暑。

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關於日式剉冰，如果你還知道什麼豆知識的話，歡迎跟我們分享喔！雖然台灣的同學們也能吃到不少精彩的剉冰，不過到日本一趟，當然也要嚐嚐日式剉冰的滋味，與此同時也別忘了小編這次分享的這些豆知識。

延伸閱讀：東京夏日限定・清瀬向日葵・地方創生　

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刨冰夏威夷冰品

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