新手必備！日本自駕遊全攻略 租車旅行不心慌

來日本旅遊，若出了東京大阪等大城市，光靠大眾交通其實範圍相當有限。而且很多時候想目睹絕景，卻因交通不便而空抱遺憾？那麼你也許更適合租車自駕。只是第一次到日本自駕，難免有些不知該如何下手吧。這次JAPANKURU就要為大家帶來這簡單的日本自駕攻略，並巧用網站DoRaPuRa以及Japan Expressway Pass，即便是第一次日本自駕遊，也能輕鬆上手，玩得愉快實惠！

分享 facebook

第一次自駕就上手的小秘訣：DoRaPuRa(ドラぷら)

DoRaPura（ドラぷら），在日文中是「開車走走」的意思，是個針對日本自駕旅行的一站式情報網，提供旅客在日本高速公路上可能需要的一切資訊，包括過路費、最佳自駕路線推薦、路程時間，以及周邊休息站等，其中它時間預測的功能，和我們一般用的大眾交通APP有點像，可精確到預測幾點到，並計算出路程。更值得留意的是，網站上還有販售許多不同種類的公路通行證，讓大家可以在一定區間及時間內，以固定的價格無限自由上下高速公路。（小編：這真的蠻划算的。）

收集好你需要的情報 就準備上路囉！

圖片截自 DoRaPuRa(ドラぷら) 分享 facebook

路線規劃、過路費情報等 一站全搞定

作為日本自駕新手，想必對於日本的高速公路系統不熟悉，因而在路線規劃及過路費估算這方面沒什麼概念。然而，其實這些在事前都可以查詢得到，這也是為何我們推薦給大家DoRaPuRa這個自駕網站。只要輸入目的地，便可查詢到相關路線以及所產生的過路費等資訊，也就是說你只需要幾秒間，便可迅速做完關於自駕旅行的這部分事前準備。

分享 facebook

想節省過路費開支？巧用Japan Expressway Pass

日本高速公路的過路費其實並不便宜，光是從東京到金澤（564公里），過路費就可達12,970日圓，更別說全國旅行了，累積下來的過路費恐怕坐飛機還比較划算。不過，可別因此對自駕旅行卻步，因為日本有推出「Japan Expressway Pass」（JEP）來幫大家解決問題。

圖片截自DoRaPuRa 分享 facebook

JEP是特別為外國遊客設計的Free Pass通行票，讓大家花費一定的價格在一定的期限內可以無數次上下高速公路。就如同JR推出來的各式周遊券一般。目前可選擇的JEP有兩種，一是7日券，要價20,000日圓，一是14日券，要價34,000日圓，若想知道更詳細的資訊，包括Free Pass可使用的區域範圍等，可參考官方網站。

到底使用JEP能省多少？我們就拿大家自駕遊的熱門景點來舉例，也許會更容易理解！

① 成田機場到兼六園，途經「金澤西IC」，單程過路費12,970日圓。

② 成田機場到富士山，途經「河口湖IC」，單程過路費5,810日圓。

從上面兩個例子，大家可以發現，若選擇JEP 7日券，只要從成田機場到兼六園來回就能回本了。這也相當於，若這7天內你上了高速公路去了其他地方，其實都是免過路費的。想要知道一般到其他熱門景點大概會需要多少過路費，你可以參考這裡。無論如何，JEP都是非常划算的選擇，尤其是多人一起出遊更加划算，絕對大家玩日本的實惠選擇。

分享 facebook

如何購買JEP？

① 想要使用JEP之前，大家需要先確認自己打算租車的車行，是否有支援JEP。你也可以直接參考官方網站上提供的租車公司，且由於有JEP功能的車子大多不能甲地租乙地還，因而事先做好計畫並再次確認非常重要。

② 預約汽車和ETC卡，並向租車公司確認訂單是否沒問題。（需要注意的是，由於JEP只限於普通車輛，具體車型建議還是與租車公司確認好為佳）。而ETC的使用方法，則可參考這裡的說明，並不會太難理解。

③ JEP不需要提前預約，在租車的當天就能完成申請，而相關系統操作以及合約也不會讓你花費太多時間來理解，並都會在你拿到車時為你簡單說明。當然如果你願意提前預約快快出發，那也是沒問題滴！

④ 領車和你的ETC卡囉！

⑤ 駕車出發去！盡情享受日本之旅及相遇的一切，以及在自由暢快的高速公路上駕駛的順暢感吧。

⑥ 旅程結束，還車時記得一併歸還ETC卡。若你有開到Free Pass範圍外的道路，你也能透過ETC卡簡單完成繳過路費的手續。

分享 facebook

SA？PA？高速公路休息站小學問

日本的休息站，有分所謂的「SA」與「PA」，它們分別是「Service Area」和「Parking Area」的縮寫，差別主要在於SA裡會有包括加油站等比較多的設施。但無論是SA還是PA，都能符合你對於一般休息站的想像——停個車，下來走走，休息一下。當然有的休息站規模之大，設備之豐富也能超越你的想像，不只有美味的餐廳和特色美食、有趣的紀念品商店，有的甚至變成自駕遊必訪景點之一。

沒有騙你，有的人甚至會企劃一趟公路休息站之旅，可想而知這些休息站區到底有多麼有趣。想要知道自己駕車的路線中有什麼休息站，可以巧用DoRaPuRa的搜索功能尋找，不管你只是想要加個由小小休息一下，還是想要朝聖某個有名的休息站。

東京周遭地區的休息站，大多有分所謂的「上行」和「下行」。這樣的說法，其實是有歷史淵源的，畢竟東京自江戶時代以來便是首都，因而前往東京的方向稱為「上行」，離開東京則稱為「下行」，如同中文中常說的「上京」和「下鄉」一樣。透過這樣命名，你也就能料想到，若是在返回東京的路上停靠休息站，那勢必是「上行PA」或「上行SA」。

羽生休息站（羽生PA）：江戶北上必經之休息站 分享 facebook

希望經過這次JAPANKURU的介紹，有意來日本自駕的大家可以好好利用DoRaPuRa這個網站，為自駕遊做好事前功課，也才能安安心心地玩。DoRaPuRa有支援中文，簡體繁體都沒問題，因而即便不懂日文，也不用擔心。且網站上關於自駕的各種資訊，包括行程規劃、日本高速公路系統的介紹說明、過路費估算、ETC的使用等，即便是日本自駕新手，只要打開網站做好功課，一樣可以開開心心地開車出遊。

所以，為自己或親友計畫一趟豐富多彩的日本自駕之旅吧。

延伸閱讀： 預約日本的秋天 3個賞楓景點搶先來推薦

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「日本酷樂小跟班」