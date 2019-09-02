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是車也是船！ 從路上開進山中湖的河馬觀巴 富士山竟可以這樣玩

2019-09-02 11:02JAPANKURU日本酷樂

所謂「依山傍水」不是嚇唬你的，搭上KABA BUS 河馬巴士就能一邊看著富士山，一邊從陸上玩進山中湖裡～

什麼！在富士山有河馬出沒？

觀賞富士山的方式百百種，可以遠觀也可以近玩～或是直接看著富士山看到睡著也是ＯＫ的！今天就跟著JAPANKURU一起搭上「KABA BUS 河馬巴士」一路從陸上搖搖晃晃到水中，觀賞不同角度的富士山！

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想搭河馬水陸巴士怎麼去？

從東京新宿出發，在新宿西口的Yodobashi Camera總店前就有「KEIO中央高速巴士站」，從這裡搭上巴士前往富士山，需要約２小時的車程。從新宿到「富士山－河中湖」的高速巴士單程費用為1700日圓。

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上車之後就放心地交給司機吧！也不用擔心看不懂站牌而坐過頭或下錯站，車內的指示都會附上英文解說！

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終於抵達「河口湖」站啦！如果要說富士山的旅程就是從「河口湖」站做為起點也是不為過呢～

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搭上這樣復古外型的「富士吉田/忍野/山中湖 觀光巴士」，也是推薦大家一定要嘗試看看的體驗！同時你也可以藉由這班巴士前往「KABA BUS 河馬巴士」的搭乘處唷！

＊「富士吉田/忍野/山中湖 觀光巴士」巴士班次請以官網公布為主。

「KABA BUS 河馬巴士」是以富士五湖中的山中湖為主，山中湖不僅有酷似鯨魚輪廓的形狀，湖邊也聚集許多美術館和博物館，其中以一間私人經營的泰迪熊博物館最有人氣！

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終於抵達「KABA BUS 河馬巴士」搭車處啦～在搭車前可以逛逛整個車站唷！

KABA BUS 河馬巴士

山中湖搭車處：山梨県南都留郡山中湖村平野506-296

費用：

大人2,300日圓（夏季期間2,500日圓）／兒童1,150日圓（夏季期間1,250日圓）／嬰兒400（夏季期間400日圓）

河馬巴士體驗報告

由於是水陸兩用巴士，所以外形特別不一樣，車身兼船身也彩繪上可愛的圖樣，代表性河馬就是在這兒啦～

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車內座椅也是繽紛可愛的設計。

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兼任司機和船長的身分有兩種方向盤也是很正常的！

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地面行走12公里後，就要進入水中啦！臨場感真的很驚人呢～

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跑著跑著就像掉進湖裡的感覺一樣～

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似乎和富士山的距離更接近了呢～行駛的同時也會有解說員導覽唷！不用擔心聽不懂，現場也會提供耳機的語音導覽，共有「英文、中文、泰文、印尼文、越南」五種語言可以選擇。

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和富士山的距離就是這麼近～

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遊湖一趟之後終於又重返陸地了！如果不想跑太遠也沒關係，「KABA BUS 河馬巴士」在東京台場也可以坐的到，由台場也是別有一番風味呢～

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延伸閱讀：自我挑戰之旅！2019 富士山登山新手攻略及周邊活動　

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